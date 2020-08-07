字节跳动回应美国总统令：不能给予公正对待将起诉

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息：今日，针对特朗普宣布的禁令，字节跳动发布声明回应称，美国总统最新颁发的这项行政命令没有遵循正当法律程序，这项行政命令会破坏全球企业对美国法治承诺的信任，如果美国政府不能给予我们公正的对待，我们将诉诸美国法院。

当地时间 6 日，美国总统特朗普签署两项行政命令，宣布将在 45 天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

据悉，微软目前正与字节跳动谈判收购TikTok部分业务，计划于 9 月 15 日完成，如果字节跳动无法与美国企业达成收购协议，美国将自 9 月 20 日起禁止字节跳动在美进行任何交易。

以下为字节跳动声明全文：

TikTok 是一个充满创意和热情的社区，为无数家庭带来了快乐，也为创作者提供有意义的事业。我们会长远地建设这个平台。TikTok 将继续长期存在下去。

美国总统最新颁发的这项行政命令没有遵循正当法律程序，我们对此感到非常震惊。近一年来，我们一直怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供建设性的解决方案。但我们所面对的却是美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序擅自决定协议条款，甚至试图干涉私营企业之间的协商。

我们已明确表示愿意与美国政府协商解决方案，以便能继续服务我们的用户、创作者、商业伙伴、员工以及美国社会。但在这一过程中，美国政府始终不遵循正当法律程序也不依法行事。行政命令引用的 “报告”来历不明或未经证实，对于这款应用 “可能”会被用于虚假宣传活动的担忧并无任何实质依据。

此外，TikTok 被质疑的数据收集行为，一直都是全世界数以千计的移动程序的常规做法。我们明确表示过，TikTok 从来没有与中国政府共享用户数据，也从未应要求审查过内容。事实上，我们通过建立透明度中心(Transparency Center)的方式，公开了我们的审核政策和算法源代码，还没有同类型科技公司承诺履行这样的责任。我们甚至表示可以将美国业务出售给一家美国公司。

这项行政命令会破坏全球企业对美国法治承诺的信任。数十年来，正是它吸引着外国投资，推动了美国经济增长。该项命令开了一个有违表达自由和开放市场的危险先例。我们将全力采取一切可行的措施，确保法治不被摒弃，我们的公司和用户获得公正的对待。如果美国政府不能给予我们公正的对待，我们将诉诸美国法院。

对于 1 亿美国用户来说，TikTok 是他们表达自我、娱乐、连接彼此的家园，我们希望他们知道：TikTok 从来没有，也绝不会动摇我们的承诺。我们始终将用户安全和社区信任放在首位。作为 TikTok 的用户、创作者、合作伙伴和家人，你们有权利向各级议员包括白宫政府表达意见。你们的声音有权被聆听。