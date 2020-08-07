小米回应被印度禁用：正在了解事态进展

?自从 2020 年 3 月 18 日美股最后一次熔断以来，百度的股价已经回升35%;它的市值回升到了 425 亿美元，在全体中概股及港股互联网公司当中排名第7(或者第8，取决于小米算不算互联网行业)。根据 2020 年一季度的财报披露，百度App的DAU达到2. 22 亿，同比上升28%;百度小程序MAU达到3. 54 亿，同比上升96%;小度助手在小度设备上的月语音交互量 33 亿次，是去年的近五倍。虽然无法与一些新兴互联网公司的成长势头相比，但是上述数据总