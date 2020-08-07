小米回应被印度禁用：正在了解事态进展

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小米回应被印度禁用：正在了解事态进展

2020-08-07 09:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:据环球网报道，今日，针对“APP被印度禁用”的报道，小米方面回应称，正在了解事态进展，并将采取适当措施。百度方面拒绝置评。

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6 月 29 日，印度政府宣布禁用 59 款中国APP，声称这些APP“损害了印度的主权和完整、国防、国家安全和公共秩序”。这些应用包括了： TikTok、QQ、微信、微博、快手、美图、UC浏览器等。

8 月 5 日，有知情人士称，印度政府已禁用更多中国应用程序，包括小米浏览器Pro和百度搜索。

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