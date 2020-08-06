腾讯租下加州2400平方米办公楼 想要扎根美国市场？

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:据美国商业房产数据网站Costar报道，近日，腾讯在美国洛杉矶尔与房地产公司尔湾公司签约，租下了一幢办公楼。这一合同是第二季度市场上金额最高的办公室租赁合同之一。

据介绍，该大楼位于加州尔湾市拉古纳峡谷路 15201 号，总面积约 2430 平方米。该办公区位置紧邻 5 号公路，周围商业设施完善方便。Cybercoders(招聘外包公司)、 Kafax(机器人自动化)等公司租用的大楼也在这个办公园区。