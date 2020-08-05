​水滴筹称遭遇恶意网络攻击：已依法向相关部门举报

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:今日，水滴筹发布声明称，近期，网络，上出现大量文章，通过洗稿、改换标题字眼等方式在各种营销号、自媒体账号定期投放，文章内容和风格几乎一致，存在明显组织化操控、规模化操作的痕迹。在过去的一年间，类似大量制造虚假消息和恶意营销的集中攻击行为.多次出现，水滴筹相信，这是有人背后指使的有组织、有节奏、有规模的言论攻击行为。

水滴筹表示，这一系列人为制造的关于水滴筹的谣言，试图通过操控舆论、混淆视听的方式诋毁水滴筹平台的声誉，这么做的后果将是损害整个大病救助行业的有序发展，不利于弱势群体及时求助，不利于净化网络环境。

对此，水滴筹澄清：

1、 水滴筹并非慈善公益组织，以水滴筹为代表的个人求助在法律关系上属于民事赠与合同关系，不属于慈善法规定的公开募捐范畴。

2、水滴筹自，上线以来从未向用户收取费用。我们不仅率先提出网络大病筹款0服务.费，还在相当长时间里以救助金的方式帮用户承担了第三方支付渠道手续费。

3、关于用户资金安全问题，水滴筹已与平安银行签署了专项资金管理协议，筹款资金直接进入该专管户，和平台自有资金隔离，专门管理、专项使用。上 述款项产生的利息将全部用于因平台提供求助服务产生的相关费用，包括但不限于平台运营费用、联系用户的通讯费用及其他平台因提供求助服务产生的合理费用。截至目前，水滴筹已额外向筹款用户补贴超过1.5亿元。

此外，水滴筹还强调，对于以各种形式造谣传谣的内容，水滴筹将保留进一步法律追诉的权利。