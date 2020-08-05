2020网民健身报告：七成网民健身意识进一步提升

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2020网民健身报告：七成网民健身意识进一步提升

2020-08-05 10:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：近日，移动社交平台陌陌发布了《 2020 网民健身报告》，该报告数据来自近万名网友抽样调查。

报告显示，今年，因为疫情的原因，七成网民的健身意识进一步提升。其中，61%的网民每周健身超 3 次，而12%几乎不运动。60%网民喜欢晒健身，85%网民对运动健身的人更有好感。

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数据显示，年纪越大的网民健身越频繁， 70 后每周健身超 3 次的比例远高于 95 后。湖北、辽宁、黑龙江网友健身热情最高。上海人每月健身花费超 2000 元的网民比例最高，达19.4%。每周健身超 3 次的网民比例分别为69.7%、69.3%、67.8%。贵州、江西、湖南三地几乎不运动的网民比例居全国前三，分别为21.7%、18.9%、18.7%。

报告还指出，社交分享让四成网民运动更积极，上称让六成网民健身更主动。数据显示， 95 后最愿意为健身买单，每月健身花费超 2000 元。但与此同时， 95 后几乎不运动的比例也最高，达22.1%。

在健身项目上， 95 后偏爱广场舞和健身游戏。 95 后网民中9.1%喜欢将健身游戏作为运动方式，远高于其他年龄段。

从行业来看，在校大学生、IT互联网、金融业最爱为健身买单， 每月健身花费超 2000 元的比例分别为19.4%、18.5%、14.5%。

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