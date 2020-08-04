网易被诉网络游戏垄断案终审 法院认定网易游戏不构成垄断

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 产权 > 关键词 > 网易最新资讯 > 正文

网易被诉网络游戏垄断案终审 法院认定网易游戏不构成垄断

2020-08-04 17:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息:据广东省高级人民法院消息，今天，广东省高级人民法院对华多诉网易滥用市场支配地位及不正当竞争纠纷、章某诉网易著作权许可使用合同及垄断纠纷两案作出终审判决，认定网易公司在相关市场内不具有市场支配地位，不具有排除限制竞争的市场能力，依法驳回两上诉人所有诉讼请求，维持原判。

网易公司是网络游戏《梦幻西游2》的著作权人，章某、华多公司分别是该游戏的玩家和某直播平台的经营者。数据显示，该游戏拥有超2亿注册玩家，历史最高同时在线人数达271万人。网易公司在《梦幻西游2》的游戏拆封协议中约定，未经网易书面同意，用户不得公开展示和播放本产品的全部或部分内容。

网易游戏，网易，cos

章某诉称：

以上协议属于格式条款，限制了其直播涉案游戏的自由，违反了合同法和反垄断法的相关规定，应视为无效。

华多公司诉称：

网易公司限制玩家只能在特定平台上直播涉案游戏，并将游戏软件和直播平台捆绑安装，已构成滥用市场支配地位。

广州知识产权法院一审判决：

分别驳回两原告的诉讼请求，章某和华多公司遂提起上诉。

广东高院二审认为，《梦幻西游2》游戏画面属于类电影作品，网易公司作为著作权利人，依法享有禁止他人未经许可直播该游戏画面的权利，相关合同约定不属于滥用知识产权排除限制竞争的行为。同时认为，网络游戏作为精神消费产品，内容和服务才是影响玩家选择的首要因素，单个游戏尽管可能对玩家构成较强的锁定效应，但锁定效应有限，难以构成一个特定的相关市场。同时，网易公司在相关市场所占份额远不足反垄断法规定的比例。

广东高院依法认定，本案相关市场为网络游戏服务市场，网易公司在网络游戏服务市场范围内不具有市场支配地位，不具有排除限制竞争的市场能力，因而不构成垄断。此外，涉案合同条款不属于排除游戏玩家主要权利的情况，并未违反合同法相关规定。同时，广东高院还对章某与华多公司其他诉请予以驳回。

投票模块插入


网友热搜:

网易游戏王还能不能公测了网易游戏客户端网易游戏2016年度盛典网易游戏超级会员卡网易游戏官方网站网易游戏业务网易游戏社区梦幻西游游戏视频网易梦幻西游手游官网广州网易游戏公司地址网易游戏520发布会网易游戏平台
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 网易游戏联席总裁丁迎峰：网易努力打造全域、全民、全球电竞生

    2020 年 8 月 1 日， 2020 全球电竞大会在上海浦东嘉里大酒店如期举行。在会上，网易游戏联席总裁丁迎峰先生发表了主题演讲《新的 20 年：全域电竞、全民电竞、全球电竞》。他表示，电竞正在朝主流文化形态演进，站在新的时代节点，一个良性运转的电竞生态包含了三个层面：第一是创造产业价值，做全域的电竞;第二是创造社会价值，做全民的电竞;第三是创造中国价值，做全球的电竞。同时他还提及网易投资 50 亿在上海打造的电竞生态?

    网易游戏 网易

  • 网易游戏联席总裁丁迎峰：网易努力打造全域、全民、全球电竞生态

    2020年8月1日，2020全球电竞大会在上海浦东嘉里大酒店如期举行。在会上，网易游戏联席总裁丁迎峰先生发表了主题演讲《新的20年：全域电竞、全民电竞、全球电竞》。他表示，电竞正在朝主流文化形态演进，站在新的时代节点，一个良性运转的电竞生态包含了三个层面：第一是创造产业价值，做全域的电竞；第二是创造社会价值，做全民的电竞；第三是创造中国价值，做全球的电竞。同时他还提及网易投资50亿在上海打造的电竞生态园区已经?

    网易

  • 阴阳师梦幻西游三维版联动活动攻略 全部联动活动玩法解析

    阴阳师马上就要和梦幻西游三维版进行联动了，其中推出了一系列新的玩法，很多玩家还不清楚这些玩法怎么玩，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

    阴阳师 梦幻西游

  • 阴阳师7月15日更新维护公告 梦幻西游三维版联动开启

    阴阳师在7月15日这天开启了更新维护，此次主要是和梦幻西游三维版联动开启，这个很多玩家应该都清楚了，下面就来为大家分享一下这次阴阳师的更新维护公告。

    阴阳师 阴阳师更新

  • 网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”

    在今日的网易数字+大会上，网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”。网易数帆将集中发力四大业务线：云原生软件生产力平台网易轻舟，全链路数据生产力平台网易易数，多媒体智能开放平台网易易智和全维度质量效能平台网易易测。

    网易云 网易 网易数帆

  • 网易、完美、畅游等厂商都在布局的H5游戏，终于要起飞了？

    网易上个月推出的《梦幻西游网页版》，可能让很多从业者对H5 游戏的上限有了新的认识。截至目前，这款产品将近 20 天位列畅销榜Top 10，目前基本稳定在Top 20。这样的表现甚至超过了很多原生手游。

    H5游戏 网易游戏 梦幻西游网页版

  • 网易云更名“网易数帆”，布局基础软件，向巨头靠拢

    网易云正式宣布更名为“网易数帆”，更名之后将更加聚焦企业数字化需求下的基础软件领域业务，并正式发布四款产品品牌：云原生软件生产力平台“网易轻舟”、全链路数据生产力平台“网易易数”、多媒体智能开放平台“网易易智”、全维度质量效能平台“网易易测”。

    网易云 网易数帆 网易产品

  • 网易云回应网抑云，将发起云村评论治愈计划

    近日在互联网上有不少人在谈论“网抑云”这个梗，这个梗的来源是网易旗下的一个音乐播放器网易云音乐，在这个app评论区因为出现了不少假装抑郁的矫情文字，被全网吐槽——“网抑云阴乐”。对此网易云音乐官方在8月3日晚上回应称，将发起云村评论治愈计划。

    网易云 网抑云

  • 网易云回应网抑云 网抑云是什么意思是个什么梗?

    【网易云回应网抑云】每到深夜都有人在网易云音乐平台表达自己的情绪，这导致很多小伙伴经常从各大社交媒体平台中听到「网抑云」这个词。 不知道什么时候开始，网易云音乐成了深夜哲学家的「伤痛文学素材库」。因为太多假装抑郁的矫情文字，被全网吐槽——「网抑云阴乐」。

    网易云 网抑云

  • 网易AI Lab斩获全球顶级声纹识别竞赛冠军

    近日，全球最大的语音会议 INTERSPEECH 2020 公布了SdSV 声纹识别比赛成绩，网易AI Lab从众多国际顶级队伍中脱颖而出，获文本相关声纹识别赛道 综合排名第一、单模型第一的双料冠军。彰显了网易 AI Lab在语音声纹识别技术领域的领先地位。 本次国际声纹识别比赛的参赛队伍来自国际多家知名高校与企业，包括近两年全球各项声纹识别比赛中的“常胜将军”：布尔诺工业大学、新加坡通信研究院、 约翰霍普金斯大学等。 比赛中，网易AI

    网易AILab 声纹识别

  • 网易云音乐上线“一起听”功能

    近日，网易云音乐上线“一起听”功能，用户可通过播放页面中“一起听”的功能按钮，邀请互相关注的好友或者将邀请链接分享至即时聊天软件。好友接受邀请后，就可以一起聆听当前播放的歌曲。

    网易 网易云音乐

  • 网易云回应网抑云：将推出“云村评论治愈计划”

    今日，针对“网抑云”现象，网易云音乐宣布推出“云村评论治愈计划”，推出三大举措。具体包括了：举措一，“云村治愈所”招募万名心理专业村民、上线“抱抱”彩蛋，鼓励和尊重真实情绪表达;举措二，对恶意行为说“不”，升级《云村公约》，加大虚假编造、谩骂攻击内容清理力度;举措三，招募万人乐评团，发起评论征集大赛，鼓励有爱、有趣、有料的乐评。

    网易云 网抑云 网易

  • 网易云音乐推出“心遇”社交App

    据Tech星球报道，近日，网易云音乐推出了一款名为“心遇”的社交App。官方介绍，心遇是网易云音乐陌生人社交创新项目，其定位是锚定了新兴细分市场的社交需求，推出的陌生人交友产品。

    网易 网易云音乐 心遇

  • 网易、暴雪合力打造的网游：《暗黑破坏神：不朽》画面公布

    之前网易曾在财报中表示，公司正在与暴雪一起合力打造新的新手游《暗黑破坏神：不朽》。据悉，《暗黑破坏神：不朽》是基于《暗黑破坏神》题材而来，游戏情节设定于《暗黑破坏神2》与《暗黑破坏

    网易

  • 到点了我该网抑云了！为什么大家用网易云音乐宣泄

    ​闲暇之余，我喜欢打开手机听听歌，通勤路上亦是如此，如果时间允许，你可能会看到我的耳朵上一整天都戴着耳机。我觉得音乐可以带给我能量，同样的歌曲由不同的歌手演唱，会有不同的感悟。而不同的曲子和歌词，由同一个歌手演唱出来又是另一番风味。不过，这种听音乐带给我能量的日子，最近发生了变化，因为网抑云的出现。你没听错，我说的就是网抑云。

    网抑云 网易云音乐 网易

  • ​摘掉 IP 的一年后，网易这款MMO手游的头部地位仍没有动摇

    这两天，网易《一梦江湖》挤下众多新游，一下子跃至 iOS 畅销榜前十。成绩或许并无意外。在 7 月 24 日当天，这款武侠 MMO 手游推出了全新资料片《惊蜃影》。大版本迭代之后，游戏有了新的地图、门派、副本与玩法等。内容翻新，再加上一波新活动的推动，玩家热情自然高涨。

    网易游戏 MMO手游 一梦江湖

  • 网易有道自研视频会议应用“有道云会议”上线

    网易有道自研的高清视频会议应用“有道云会议”已经上线，产品定位为用户提供高清多方的视频会议解决方案，不限参会人数、支持多端灵活参会，用户仅凭会议码即可加入，支持语音、视频、屏幕演示等多种方式。

    网易 网易有道 有道云会议

  • 金山、网易等入驻钛灵市场，探索打通AI全产业链

    钛灵AI市场是由Google AI技术推广伙伴引力互联（Gravitylink）打造的全球化人工智能算法和解决方案交易市场，为有AI研发能力的企业提供产品解决方案和推广平台，也为AI需求企业提供一站式的软硬件技术咨询和采购服务。钛灵AI市场自上线以来，已经吸引了多家头部AI服务企业入驻并在平台AI算法模块发布AI产品和解决方案。在需求广场板块，目前也有多家企业发布AI需求。钛灵AI市场正成为企业采购AI服务的中间集成商和技术咨询顾问角色

    金山 网易 钛灵市场

  • 网易云回应“网抑云” 推出三大举措建设向上的社区文化

    每到深夜都有人在网易云音乐平台表达自己的情绪，这导致很多小伙伴经常从各大社交媒体平台中听到“网抑云”这个词。 8 月 3 日，网易云音乐正式回应网络中出现的“网抑云”现象，官方表示已推出“云村评论治愈计划”，升级《云村公约》，治理虚假编造内容，规范乐评礼仪。

    网易云 网抑云

  • 网易丁磊：人工智能不是技术问题，是应用场景问题

    网易公司首席执行官丁磊谈到他对人工智能的看法，他表示，“人工智能这个名字不新鲜，我读大学的时候就有相关的称呼。”丁磊说，网易用人工智能比较多的就是教育领域，以及用人工智能帮助作曲。网易还在欧洲投资了一家利用人工智能作曲的初创公司。

    丁磊 网易 人工智能
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
程序员用CPU烤肉 币圈交易所 TikTok美国事件 张一鸣内部信 麦当劳早鸟券 网上自学 神州汽车 苹果万物 Zoom中国 PP影视

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM