高校教授起诉知乎胜诉 因遭多人诽谤要求删话题未果

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息：据上海一中法院公众号消息，近日，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)审结了一起名誉权纠纷案，二审认定“知乎”平台未及时采取必要措施处置侵权内容，应对损害扩大部分与发布者承担连带责任，当庭判决驳回 “知乎”上诉，维持原判。

2019 年 4 月 20 日，匿名用户在“知乎”平台上发布了一个关于丁先生的话题，随后有用户在该话题下回答，言语中不乏恶意中伤及诽谤。

5 月，一匿名用户又新增话题回答，使用了侮辱性词汇。丁先生很气愤，他认为这些不实回答已经严重侵害了他的名誉权。

遂于 6 月 12 日向“知乎”平台运营主体智者天下公司发送了律师函，要求其于收到律师函之日起立即删除三个侵权回答。函中附有丁先生代理律师的姓名及联系电话，并详细列明三个回答链接，摘抄了部分言论。然而“知乎”迟迟未删除相关内容，侵权言论愈演愈烈。

6 月 18 日，有用户发布“如何评价丁先生”的新话题，部分用户跟帖发表诽谤性评论。两个话题不断发酵。

至 7 月 1 日，相关浏览量已达十万以上。

7 月 2 日，丁先生再次委托律师以电子邮件形式发送律师函，催促智者天下公司立即删除两个侵权话题及项下所有内容。

三天后，智者天下公司将其中一个话题及项下内容全部删除，但另一个话题下仅删除了一个用户的回答。

丁先生无法继续忍受，遂向法院提起诉讼，请求判令智者天下公司停止侵害并删除“知乎”平台上侵权话题项下的所有内容，在“知乎”平台上发布为期一个月的赔礼道歉、消除影响声明，并支付财产损失、精神损害赔偿金共计六万元。

智者天下公司收到诉讼材料后于 2019 年 7 月 29 日删除了剩余侵权话题及项下内容。

一审法院经审理后认为，公民依法享有名誉权，任何人不得用侮辱、诽谤等方式损害公民的名誉。智者天下公司在知道涉案帖子存在侵害丁先生名誉权显著可能的情况下，未及时采取必要措施，应对损害扩大部分与发布者承担连带责任，遂判决智者天下公司连续七日在“知乎”平台刊登声明向丁先生道歉，并赔偿丁先生财产损失一千元，对丁先生其余的诉讼请求不予支持。

智者天下公司不服，向上海一中院提起上诉。

智者天下公司认为，其已及时处置涉案内容，尽到了作为网络服务提供者应当承担并且能够承担的采取必要措施的义务，不应当承担责任。

上海一中院经审理后认为，丁先生邮寄的律师函列明了通知人的姓名和联系方式，要求采取必要措施的网络地址及要求删除相关信息的理由等，已构成有效通知。智者天下公司作为专业的网络服务提供者，应当具备相应的管理信息的能力和采取预防侵权措施的技术可能性。智者天下公司在收到律师函后时隔二十余天方进行处理，该期间已超过及时处理的限度，造成内容的进一步传播，应该对损害的扩大部分承担相应责任。

综上，智者天下公司的上诉请求不能成立，上海一中院当庭判决驳回上诉，维持原判。