蚂蚁集团启动A+H上市计划 最快在9月IPO

日前，蚂蚁集团宣布启动上市计划，将在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市。消息发布后，蚂蚁相关概念股疯涨。目前，各方给蚂蚁金服的估值为1. 4 万亿元，若按该估值，只要持有该公司0.007%的股权，便可称为亿万富豪。比如一位蚂蚁P7 的员工，平均持股的数量约在 3 万到 4 万股，即使不上市，按照目前内部股的股价，身家也在千万左右。