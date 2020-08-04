蚂蚁集团启动A+H上市计划 最快在9月IPO

据香港信报报道，阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划，财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资 300 亿美元(约 2340 亿港元)，估计最快在 9 月IPO。
据香港信报报道，阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划，财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资 300 亿美元(约 2340 亿港元)，估计最快在 9 月IPO。
在宣布蚂蚁集团将在科创板和港交所同时上市的消息后，蚂蚁集团董事长井贤栋发表内部信，在信中他对蚂蚁人提出了三个要求：第一、坚持使命与担当；第二、保持谦卑和敬畏；第三、保持冷静和定力。以下为井贤栋内部信全文：各位同学：我向大家正式报告一下，蚂蚁集团计划在上交所科创板和港交所主板同步发行上市，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。上交所表示，作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场，科创板经过一年多的实践，支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不?
7 月 20 日，支付宝母公司蚂蚁集团(即更名前的“蚂蚁金服”)宣布，启动在科创板和港交所寻求同步发行上市的计划。据媒体报道，蚂蚁集团寻求IPO估值至少 2000 亿美元，在国内新经济公司里，这一体量高于美团、京东，仅次于阿里巴巴和腾讯两个超级巨头。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。随后，蚂蚁集团董事长井贤栋发布内部信。井贤栋在信中表示，上市在外人看
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
靴子落地。7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。有报道称，作为全球最大的独角兽，蚂蚁集团目标估值2000亿
花呗是很多网友在线购物甚至线下消费的主要支付方式了，简单方便。不过前两天有报道称，花呗开始接入央行征信系统，这让很多人担心影响信用。对于花呗上征信的问题，蚂蚁集团日前向新浪财经做
近日，蚂蚁集团要上市的消息可谓是资本市场一重磅消息。上市消息公布后，一张阿里巴巴秋招内推群的聊天截图广泛流传——蚂蚁集团整层楼欢呼，是财务自由的声音。据公开资料显示，
蚂蚁集团宣布，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。
7 月 20 日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。据报道，该集团寻求IPO估值至少 2000 亿美元，约1. 4 万亿元，将是A股市场首家互联网巨头。一旦蚂蚁集团登录科创板，其市值将超茅台。
“听说刚刚蚂蚁整层楼欢呼，是财富自由的声音。”蚂蚁集团上市消息公布后，一张阿里巴巴秋招内推群的聊天截图广泛流传，调侃与羡慕的段子在互联网圈沸腾。7月20日，支付宝母公司蚂
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
7月20日消息，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。蚂蚁集团董事长井贤栋表示：“我们欣喜地看到，科创板和香港
日前，蚂蚁集团宣布启动上市计划，将在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市。消息发布后，蚂蚁相关概念股疯涨。目前，各方给蚂蚁金服的估值为1. 4 万亿元，若按该估值，只要持有该公司0.007%的股权，便可称为亿万富豪。比如一位蚂蚁P7 的员工，平均持股的数量约在 3 万到 4 万股，即使不上市，按照目前内部股的股价，身家也在千万左右。
支付宝母公司蚂蚁集团，今天( 7 月 23 日)发布了一个大动作。下午，蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级“蚂蚁链”。
7 月 20 日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。对此，香港交易所集团行政总裁李小加表示：「我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。」
今日，胡润百富发布了《 2020 胡润全球独角兽榜》，列出了全球成立于 2000 年之后、价值 10 亿美元以上的非上市公司。其中，全球十大独角兽 6 个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。
昨日晚间，蚂蚁集团董事长井贤栋发布内部信称，上市在外人看来，固然令人兴奋，但对蚂蚁而言，意味着更大的责任和担当。对此，井贤栋提出了三点要求：坚持使命与担当、保持谦卑和敬畏、保持冷静和定力。
蚂蚁集团董事长井贤栋在谈到腾讯老干妈事件时表示，今天很多行业已经高度的数字化，可是合同关系的确认方式却依然传统，有着巨大的信任成本。
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