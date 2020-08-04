蚂蚁集团启动A+H上市计划 最快在9月IPO

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蚂蚁集团启动A+H上市计划 最快在9月IPO

2020-08-04 14:15 · 稿源：站长之家

据香港信报报道，阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划，财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资 300 亿美元(约 2340 亿港元)，估计最快在 9 月IPO。

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