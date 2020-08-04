苹果回应小i机器人索赔100亿元：对此感到失望

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息:今日，针对小i机器人(上海智臻)的起诉，苹果方面回应称，Siri不包含其专利包括的特征，该专利与游戏和即时消息有关。案件已经进行了 8 年，苹果公司对小i机器人提起再一个诉讼感到失望。经最高人民法院认证的独立鉴定机构也得出结论，苹果并未侵犯小i机器人的技术。我们期待着向法院呈现事实，我们将继续致力于为客户提供最优质的产品和服务。

2012 年 6 月，智臻公司向上海一中院提起侵权诉讼，称苹果公司的Siri语音助手侵犯了它持有的“聊天机器人系统”专利权，要求禁售所有装载Siri功能的iPod、iPhone以及iPad产品。但该侵权诉讼因 “专利有效性”未决，多年来处于中止状态。据悉，“一种聊天机器人系统”的专利，申请日为2004年8月13日，公告日为2006年2月15日。

近日，最高人民法院作出判决，宣告上海智臻智能网络科技股份有限公司旗下的小i机器人专利权有效，推翻了之前二审关于苹果电脑(贸易)上海有限公司提出的专利无效申请裁定。

昨日，小 i 机器人(上海智臻智能网络科技股份有限公司)正式向上海市高级人民法院提起诉讼，要求苹果公司停止 Siri(智能助理)专利侵权，并暂计索赔金额 100 亿元(人民币)。

资料显示，Siri成立于2007年，2010年被苹果以2亿美金收购，Siri可以令iPhone4S及以上手机(iPad 3以上平板)变身为一台智能化机器人。