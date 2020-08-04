华为天才少年最高年薪201万元 全球仅4人拿到

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息：据长江日报报道，华中科技大学今年计算机专业毕业的博士生张霁和姚婷入选华为“天才少年”。其中，张霁拿到华为“天才少年”最高一档年薪 201 万元。

目前，全球仅4人拿到华为“天才少年”最高一档年薪201万元。分别是钟钊(本科毕业于华中科技大学软件工程专业，博士毕业于中国科学院大学模式识别与智能系统)、秦通(本科毕业于浙江大学控制科学与工程，博士毕业于香港科技大学机器人方向)、左鹏飞(本科和博士毕业于华中科技大学计算机专业)、张霁(博士毕业于华中科技大学计算机专业)。

华为“天才少年”项目，是任正非发起的用顶级挑战和顶级薪酬去吸引顶尖人才的项目。华为招募的“天才少年”，工资都是按年度工资制度发放的，共有三档，最高年薪达201万元。“天才少年”的招聘标准非常严格，一般需要经历七轮左右流程：简历筛选、笔试、初次面试、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR面试。

去年7月，华为发布内部邮件，公布了 8 名天才少年的年薪方案，这 8 名人员全部为 2019 届应届博士生，其年薪最低为89. 6 万元，最高为 201 万元。

华为在邮件中表示，公司要打赢未来的技术与商业战争，技术创新与商业创新双轮驱动是核心动力，创新就必须要有世界顶尖的人才，有顶尖人才充分挥发才智的组织土壤。为此，华为首先要用顶级的挑战和顶级的薪酬去吸引顶尖人才。