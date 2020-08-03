证监会同意6家企业创业板IPO注册

2020年6月1日的时候，A股市场“三大指数”之一的创业板指迎来了发布10周年纪念日。创业板指10年来忠实地记录了中国创新创业企业的发展轨迹，从创业板指数行业结构的变化也能看到中国产业结构升级的转变过程。深圳证券交易所投教基地于《创业板指数十周年蓝皮书》(以下简称蓝皮书)显示，总结了创业板指数的“三高特征”：战略新兴产业占比高、高新技术企业占比高、民营企业占比高。同时也有越来越多的有发展前景、有专业技术的企业?