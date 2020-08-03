证监会同意6家企业创业板IPO注册

根据证监会官方消息，该机构同意按法定程序允许 6 家企业创业板IPO注册，分别为江苏海晨物流股份有限公司、天津捷强动力装备股份有限公司、广东蒙泰高新纤维股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司、天阳宏业科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
根据证监会官方消息，该机构同意按法定程序允许 6 家企业创业板IPO注册，分别为江苏海晨物流股份有限公司、天津捷强动力装备股份有限公司、广东蒙泰高新纤维股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司、天阳宏业科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
7月27日消息，美的集团对外发布公告称，根据公司总体战略布局，结合美智光电科技有限公司（以下简称“美智光电”）业务发展需要，为进一步推动美智光电业务增长，规范治理运作以及拓宽融资渠道，依据A股上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定，结合美智光电自身所属行业、主营业务情况及未来经营规划与发展战略，公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电创业板上市的前期筹备工作。公告指出，本次授权公司经营层
美的集团发布公告称，公司董事会现已审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作的议案》。
2020年6月1日的时候，A股市场“三大指数”之一的创业板指迎来了发布10周年纪念日。创业板指10年来忠实地记录了中国创新创业企业的发展轨迹，从创业板指数行业结构的变化也能看到中国产业结构升级的转变过程。深圳证券交易所投教基地于《创业板指数十周年蓝皮书》(以下简称蓝皮书)显示，总结了创业板指数的“三高特征”：战略新兴产业占比高、高新技术企业占比高、民营企业占比高。同时也有越来越多的有发展前景、有专业技术的企业?
根据外媒报道，深圳证交所创业板因有改革题材加持而持续上涨，大幅领跑全球主要市场指数。深圳证券信息有限公司并称，创业板改革并试点注册制落地，创业板指起航再出发，未来通过纳入更多“三创四新”优质企业，服务创新创业企业的特色定位将进一步强化。近日，木瓜移动筹备申请创业板，此举动将会为该企业带来更多发展机遇。木瓜移动筹备申请创业板木瓜移动是一家深耕全球市场十二年为中国企业提供互联网出海营销服务的综合类海外
今年的大新闻莫过于创业板改革并实行注册制，在创业板上实施注册制，有利于促进中小市值股票更加活跃，而券商、创投公司等将明显受益于创业板注册制制度红利。在当前疫情对经济负面影响较大的背景下，推动创业板注册制改革，有利于推动更多优质的创新型企业登陆资本市场，进一步提升资本市场服务实体经济的能力。作为一家优质的综合类海外营销公司，木瓜移动就拟申请创业板。木瓜移动拟申请创业板 帮助出海企业寻找到目标用户木瓜?
不知道大家是否发现，创业板改革并试点注册制来了。不少公司纷纷打算筹备创业板上市，因其如今的创业板制度红利正在喷薄而出。目前，创业板正在试点注册制，因此创业板的上市公司将更加丰富。在出海营销领域，有一家优质的企业——木瓜移动拟申请创业板。如今创业板领跑全球 木瓜移动拟申请创业板当前国内企业都向海外寻求发展机遇，然而盲目的出海或者找不对门路都会降低出海效率，以至于白白花费资金、人力，达不到预期的出海效?
深交所今日公布创业板改革并试点注册制的新一批获受理企业。其中，趣睡科技、显盈科技、开勒环境等 16 家企业申请IPO。截至目前，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计 248 家，申请再融资企业 105 家，申请重大资产重组 5 家。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
今日，针对“商汤科技考虑融资后在科创板上市”的报道，商汤科技回应称，不予置评。此前，有媒体报道称，商汤科技考虑在最新一轮融资后在科创板上市，预计此轮融资 15 亿美元，融资后公司估值 100 亿美元。
蚂蚁集团宣布，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
今日，寒武纪发布公告称，公司股票将于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。
网络安全厂商奇安信今日正式挂牌科创板交易，募资超57.19亿元。根据招股书披露，奇安信截至目前还未盈利， 2017年、2018年及2019年归属于母公司所有者的净利润分别为-6.29亿元、-8.72亿元和-4.95亿元，三年总亏损19.96亿元。“巨亏”的奇安信，为何能上市？这其实跟科创板的注册制度相关，不仅允许同股不同权的企业挂牌，也允许未盈利企业上市，来吸引更多高科技公司在科创板上市。而奇安信过去三年也很
据路透社报道，消息人士称，商汤科技考虑在最新一轮融资后在科创板上市。预计此轮融资 15 亿美元，融资后公司估值 100 亿美元。
科创板开市一周年。过去一年，中微公司、澜起科技、华润微电子等半导体企业纷纷在A股上市，国内半导体企业开启了上市热潮。与此同时，全球半导体行业新一轮的并购热潮似乎正在开始。
【TechWeb】7月15日消息，中芯国际发布公告称，中芯国际集成电路制造有限公司股票将于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。中芯国际表示，本次发行价为27.46元/股，境内发行股票总数为16.86亿股，其中10.4亿股7月16日起上市交易，股票代码为“688981”。招股书显示，中芯国际及其控股子公司是集成电路晶圆代工企业之一，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际计划在科创板融资200亿元，也?
昨日，哈啰出行执行总裁李开逐表示，“作为一家创业公司，长期来说会考虑IPO，但目前哈啰出行仍存在高速发展阶段，在这方面没有明确的时间表。”
【TechWeb】7月7日消息，昨日晚间，寒武纪披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为64.39元/股。公告称，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 3 发行价格为 64.39 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。据悉，本次科创板上市发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为3,405,910万股，?
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。上交所表示，作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场，科创板经过一年多的实践，支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不?
索尼的PS5、微软的Xbox新一代主机硬件、游戏公布了不少了，唯独最关键的价格信一直引而不发，让人等得着急。索尼近期还有一场发布会，官方已经确定..
今晚，以“照亮你的美”为主题的 vivo新品发布会于线上召开，新一代轻薄自拍旗舰——vivo S7正式发布。vivo S7在极限超薄机身内安置了高规格的440..
8月1日，在“2020狐友国民校草大赛”线下海选北京赛区活动结束后，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳接受媒体采访时透露“校草”评选标准：“..
近日网上流传一个话题，内容是一群从华为和阿里巴巴跳槽到微软的员工，近日遭到了微软的内部抵制。在该报道中微软苏州团队表示，由于华为和阿里..
bilibili(下称B站)这段时间有多出风头自不必我多说吧，如果以大事记排布的话， 2020 这半年B站恐怕没一天是“消停”的。而这其中一个重要举措就..
上海移动近日发布2019年可持续发展报告显示，截至2019年底上海移动累计开通了超过6000个5G基站，并推动单位信息流量综合能耗大幅下降，在以5G赋能..
今日晚间，vivo在线上举办新品发布会，并正式发布了vivo S7 正式发布，售价 2798 元起。据介绍，这是迄今为止vivo最轻薄的5G手机，其厚度仅为7.39..
安全研究人员近日披露了苹果Secure Enclave处理器的一个漏洞，但虽然敏感信息的数据存储，意味着包括Apple Pay详情和Face ID生物识别记录在内的数..
7 月 30 日晚上 8 点开始，芒果TV推出年度会员大促，年费3. 5 折全年最低价，只要 69 元即可看一年大片。芒果TV PC端年度会员原价 198 元，连续包..
Adobe发布了更多关于其内容真实性倡议(CAI)的细节。该项目旨在缓解两个问题：艺术家作品失去信用，以及具有新闻价值的图片被篡改或断章取义。它将..
刚刚vivo正式发布了新一代5G自拍轻薄旗舰vivo S7，配备了4400万前置双摄的它在自拍方面玩出了新花样，1/2.65寸大底+PDAF相位对焦+追焦甚至不输一些..
vivo s7 今日发布，首发行业前置 4400 万像素双摄像头，支持PDAF对焦及人眼追焦技术，同时配备了骁龙765G、6. 44 寸刘海屏、 6400 万像素三摄、40..
2020年8月4日，这天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于蚂蚁庄园的，问题是“小鸡宝宝考考你，怎么样才能快速获得肥料呢?”这个就比较简..
最近《三十而已》很火，没有VIP很头疼，都是广告，估计很多网友都在考虑要不要开一个腾讯视频会员，但一想到要 198 元就头疼。不过真是想要什么就..
今日vivo发布最新款5G手机——vivo S7，售价2798元起。这是迄今为止vivo最轻薄的5G手机，其厚度仅为7.39mm，整机重170g。该款新机配备6.44英寸OLE..
作为vivo的自拍系列主打手机，S系列一直在拍的更美的道路上独领风骚，今晚vivo又推出新一代的S7轻薄自拍旗舰手机，首发了前置4400万像素双摄像头，..
发布会还在继续，vivo公布了更多S7的细节，比如这款手机后置主摄采用1/1.7"的GW1传感器，像素高达6400万，同时S7还配备一颗800万像素的超广角微距..
英国太阳报在8月2日发消息称，根据一项由英国官员核可的协议，字节跳动将把TikTok总部从北京迁至伦敦。太阳报称，字节跳动创始人即将宣布近期内在..
苹果近日申请了一项关于可穿戴电子指环计算设备的专利(编号 20200241641)，外观类似于一枚指环(戒指)。该设备表面为可触控传感器以及一块微型显示..
在互联网行业，加班已经成为很多公司的常态。而据媒体报道，近日一群从华为和阿里巴巴跳槽到微软的员工，遭到了微软的内部抵制。这究竟是怎么回事..