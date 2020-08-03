张一鸣内部信：字节跳动尚未决定最后解决方案

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:今日，字节跳动创始人、CEO张一鸣发布内部信称，正尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保TikTok能继续服务美国用户。

同时，张一鸣还在内部信中表示：“目前还没有完全决定最后的解决方案，外界对TikTok的关注和传言，可能还会持续一段时间。我对TikTok的未来充满信心，我也相信我们能赢得更多的信任。”

7 月 31 日，特朗普表示，计划禁止TikTok在美国运营，随后，有媒体报道称，字节跳动同意剥离TIKTOK美国业务。

今日早些时候，微软表示将继续就收购TikTok在美业务进行讨论，商谈将不晚于 9 月 15 日完成。微软称，可能邀请其他美国投资者参与TikTok交易。交易还可能包括TikTok在加拿大、新西兰和澳大利亚的业务。

以下为张一鸣内部信全文：

过去的几个月中，公司遇到了很多挑战。大家这几天应该也看到不少关于公司的传言和猜测。在当前的情况下，TikTok美国业务面临被CFIUS强制要求出售的可能性，或因行政命令让TikTok产品在美国被封禁。

当前的地缘政治和舆论环境越来越复杂，我们在一些市场面对的外部压力较大，过去几周参与应对的团队一直昼夜轮转，加班工作，争取最好的结果。虽然很多细节还不能在大范围内说，但我还是想尽可能的跟大家做一些同步，也说一下我的想法。

近一年来，我们一直在积极配合CFIUS对我们 2017 年底收购musical.ly的项目进行的调查。尽管我们一再强调自己是一家私营企业，并且我们愿意采取更多的技术方案来消除顾虑，但CFIUS还是认定字节跳动必须出售TikTok美国业务。我们不认同这个决定，因为一直以来我们都坚持确保用户数据安全、平台中立性和透明度。考虑到当前的大环境，我们也必须面对CFIUS的决定和美国总统的行政命令，同时不放弃探索任何可能性。我们尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保TikTok能继续服务美国用户。

在寻找解决方案的时候，我们考虑了三个方面：

1、用户。TikTok不仅是字节跳动的产品，正如Vanessa昨天视频里说的，它更应该是全球用户的社区，所以我们不会把它当作一个没有生命的资产。在这个过程中，我们会竭尽努力来保护TikTok的独特存在，并且希望TikTok的用户体验能够不受影响。

2、团队。TikTok吸引了很多人加入，凝聚了很多同事的努力，对大家来说它是工作也是事业。尤其是对于在处理危机的当地同事来说，他们的压力更大。我时常想如果他们是在一个本土企业工作，这样烦恼应该会少很多。但换个角度想，共同应对挑战也让不同地区的同事更加互相理解了。我们会把团队的利益和发展作为重要考虑。

3、公司。我们希望为inspire creativity & enrich life 的愿景继续努力，像产品演化一样不断改进，成为一家优秀的全球化企业。

我们还没有完全决定最后的解决方案，外界对TikTok的关注和传言，可能还会持续一段时间。我希望大家能在喧嚣和挑战中，依旧保持好的士气，看长期有定力，信任公司能在复杂局面下做出好的判断，给员工足够的支持。 而我们通过不断的创新和坚定的执行，为用户提供最好的服务，自身保持高速成长，是应对危机最坚实的后盾。

TikTok已经成为了全球文化的一部分，它是用户的窗户，画布和桥梁。有数亿用户聚在我们打造的平台上，进行创作，彼此连接，给用户带来许多的欢乐和信息。也有那么多人在我们平台上创作、经营、实现他们的价值。想想这些，我对TikTok的未来充满信心。我也相信我们能赢得更多的信任。

和以往一样，在遇到困难的时候，我们的团队尤其团结，大家也很乐观和有韧性。感谢大家的投入和付出，能和这样优秀的团队一起做有挑战的事情，也是我自己重要的动力。最后想再说一下，字节跳动要做一个值得信任的全球公司，始终没有变化，在一个巨变的时代，也更值得为之努力。这本身也是一段有挑战有意义的旅程。

一鸣