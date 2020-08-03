小鹏汽车：今年7月小鹏P7交付新车1641辆

小鹏汽车怎么样?小鹏汽车作为国内新势力造车的领军企业，近年来其产品广受好评。自首款量产车小鹏G3 上市以来，更是圈粉无数。近日，小鹏汽车为小鹏G3 的粉丝们准备了一个惊喜!小鹏G3 i系列车型将在原有的元气白、悦动红、冷峻灰 3 款颜色的基础上，新增静谧黑、轻悦蓝 2 款颜色。此外，用户还可以在悦动红、轻悦蓝 2 款颜色中选择双色设计方案。新颜色赋予小鹏G3 更多的活力，符合年轻人的审美，可以满足广大鹏友们更个性化的需求
国内造车新势力中的小鹏汽车和特斯拉，在自动驾驶方面都有一定的技术积累。但是让人想不到是，特斯拉却罕见“翻车”，在自家的广告中，却错用上了小鹏汽车的视频，这也引起了网友的关
据路透社旗下媒体IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬赴美国上市，拟融资至少 7 亿美元。承销商包括美银、瑞信和摩根大通。
在5月中旬获得工信部批准后，小鹏汽车成为中国造车新势力中，为数不多拥有生产资质、自建工厂的制造能力的车企。刚刚，小鹏汽车正式在北京、上海、广东肇庆与成都四地举行了小鹏汽车P7的规模化
据IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬于美国进行至少 7 亿美元的IPO。
今日，小鹏汽车宣布完成C+轮近 5 亿美元融资，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。
今天，小鹏汽车正式上线悦鹏服务，该服务系小鹏汽车售后增值服务体系的包年式产品，涵盖保养、维修、充电、事故处理、用车娱乐等用车需求。
2020 年新冠疫情爆发，这给本处于补贴退坡、经济下行环境中的造车新势力带来一轮暴击，造车新势力的前路可谓举步维艰。大风大浪下，小鹏汽车在 7 月 17 日，正式开启全新小鹏P7 系列全国交付。在愈发苛刻的外部环境下，小鹏汽车P7 如期交付，为目前一地鸡毛的造车新势力领域带来一大波利好消息，其背后体现着小鹏汽车紧抓智能电动汽车赛道，企图通过提升产品优势实现差异化突围。厚积薄发，小鹏P7 实力吸睛与两三年前轰轰烈烈相比?
据悉，小鹏汽车将携旗下超长续航智能轿跑P7、超长续航智能SUV G3 i登陆 2020 成都车展，亮相中国西部国际博览城 11 号馆H1109 展台，并于 7 月 24 日11： 30 分举办以“天生智能”为主题的新闻发布会，分享其 2020 年的进化成果，并深度解读“做更懂中国的智能汽车”品牌主张背后的差异化优势。小鹏汽车将于 2020 成都车展举办“天生智能”新闻发布会小鹏汽车作为中国智能汽车赛道首批起跑的新造车势力，致力于做更懂中国的智能汽?
8月2日消息，据国外媒体报道，消息人士称，中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在美国进行首次公开募股（IPO）前筹集约3亿美元资金，投资者包括卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局。据报道，小鹏汽车希望筹集3亿美元资金，但由于一些投资者仍在讨论向该公司注资的可能性，因此该公司最终募集的资金可能高于3亿美元。消息人士称，此次筹集的资金将用于智能汽车技术等领域的研究。此前，在7月20日，该公司宣布，它已完成近5亿美
据 36 氪报道，距离C+轮 5 亿美元融资不到半个月，小鹏汽车再次获得超 3 亿美元融资。本轮融资由阿里领投、卡塔尔主权基金(QIA)等也参与投资。
【TechWeb】7月13日，小鹏汽车正式对外上线增值服务——悦鹏服务，针对特定的用车场景，为用户打造尊享服务。悦鹏服务属于小鹏汽车售后增值服务体系的包年式产品，该服务覆盖用户不同用车场景，无忧解决保养、维修、充电、事故处理、用车娱乐等用车需求，瞄准用户痛点，既为用户节省时间、缩短中间环节，也提供感知更强的专属服务。“悦鹏服务”包含以下六大权益：1，不限次专人上门取送车，专人上门取送车到店维修或保养；2，不限
7月20日消息，据国外媒体报道，周一，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车宣布，它已完成近5亿美元的C+轮融资。据悉，此轮融资的投资者包括Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉资本中国，而该公司现有的其他支持者包括富士康、小米、纪源资本、晨兴创投、IDG资本和春华资本。据悉，此轮融资将使该公司的融资额达到17亿美元。这笔资金将帮助小鹏汽车进一步开发智能汽车技术，将为该公司下一阶段的发展奠定坚实基
【TechWeb】7月31日消息，有知情人士消息称，小鹏汽车计划在赴美IPO之前融资约3亿美元，目前正在洽谈相关事宜。卡塔尔主权财富基金“卡塔尔投资局”是小鹏汽车本轮融资的投资者之一。根据外媒报道，小鹏汽车计划最早于 8 月中旬赴美国上市，IPO规模至少为7亿美元。美银、瑞信和摩根大通正在经办此事。对此，小鹏汽车方面向媒体回应称，不评论市场传言。公开资料显示，自 2014 年成立以来，小鹏汽车共完成 10 轮融资，投资者包括、
此前有消息称，理想汽车计划于 7 月 31 日正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，成为继蔚来汽车后，第二家在美上市的国内造车新势力。理想汽车相关负责人对北京商报记者表示，对此不予置评。
7月20日消息，据国外媒体报道，作为国内造车“新势力”之一，中国电动汽车初创企业理想汽车计划7月31日在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“LI”。此前，在7月10日，理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书，计划通过在纳斯达克市场上市募集最多1亿美元资金，但也报道称该公司实际的融资规模可能至少达到5亿美元左右，至多则可达到10亿美元。该公司表示，此次通过上市募得的资金主要将用于研究和开发新品、
7月29日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉在韩国的成功，现代汽车加速转向电动汽车，以挑战特斯拉。在韩国的电动汽车市场，特斯拉与现代汽车竞争激烈，但目前特斯拉在该市场上占据主导地位。今年上半年，特斯拉电动汽车在韩国的销量同比大增逾1500%，其在电动乘用车市场的份额也提升到了43.3%。今年6月份是特斯拉在韩国取得业绩最好的一个月，其Model 3击败了现代的科纳EV，以及宝马和奥迪的高端车型。现代汽车一直是?
天眼查数据显示，近日，安徽唯源金融信息服务有限公司发生多项工商变更，北京华夏联合汽车网络技术有限公司、王贵年、合肥唯鸣企业管理合伙企业（有限合伙）退出投资人行列，目前该公司由安徽融仲商业管理有限公司全资持股。值得注意的是，北京华夏联合汽车网络技术有限公司为联想控股股份有限公司全资子公司。与此同时，安徽唯源金融信息服务有限公司的经营范围不再包括金融信息服务、资产管理?
【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，周二，现代汽车集团掌门人郑义宣表示，现代汽车与起亚汽车计划2025年销售100万辆电动汽车，目标是占据全球电动汽车市场10%以上的份额。去年12月，现代汽车表示，它计划在未来6年里投资61.1万亿韩元（约合518.1亿美元），用于研发和未来技术，其中约三分之一的资金将用于电动汽车和自动驾驶汽车方面。此前，现代曾表示，计划到2025年推出44款新的环保车型，其中23款将是纯电动汽车。今年3
继爱钱进后，又一个P2P平台彻底凉了。此次被立案侦查是大名鼎鼎的车贷龙头微贷网，2011年就上线了，运营至今已有9年，是杭州第一大P2P。2018年11月，微贷网在美国上市，是浙江第二家P2P上市公
我们经常说“投资有风险”其实，理财平台最大的风险，就是大家投资了自己并不了解的理财，平台不正规暴雷跑路，让我们血本无归。想要安心理财，我..
王者荣耀S20赛季已于今年7月初打响，随着“战事”愈发激烈，各类专业游戏手机也纷纷登场，其中，就包括7月下旬ROG玩家国度在2020发布会上正式推出..
( 2020 年 8 月 3 日 北京)今日，印象笔记正式宣布上线独立的「印象团队」App，专注于服务企业和团队，全面助力企业办公和团队协作效率的提升。「..
凭借着“流动性挖矿”的模式，Compound推出后仅 5 天，交易量迅速名列DeFi代币前茅；在“3. 12 黑天鹅”事件下，它的治理代币COMP上线即翻了一番。..
【张一鸣回应TikTok强制出售】据媒体报道，今日午间，张一鸣疑似发布内部信谈Tik Tok的进展和自己的一些想法。信中称，过去的几个月中，公司遇到了..
众所周知，稳捷血糖仪（原强生血糖仪）是血糖监测领域的领航者和创新者，全球拥有2000万忠实用户，专研血糖仪三十多年，致力于改善糖尿病人的生活..
各位铲屎官为了给喵星人提供一个好的生活环境可谓煞费苦心!猫粮、猫零食、猫砂、营养膏。当然，一定还有IGY亲护配的谷登羊奶粉。谷登羊奶粉能使新..
近日，权威市场调研机构IDC发布了关于 2020 年Q1 季度的全球可穿戴设备市场报告，报告显示当季全球可穿戴智能设备总出货量为 7260 万部，同比增长..
一个容易被忽略的品牌概念:消费者价值感知疫情的冲击，让整个零售业无一幸免，许多中小品牌为了生存，想尽一切办法通过线上促销等方式来给自己造血..
2018 年 6 月的A站，曾面临着许多危机：破产边缘、估值腰斩、管理问题、服务器大规模宕机等等。出人意料的是，危急关头，快手出手，收购了A站。这..
据外媒报道称，漫威已经恢复了首部华人超级英雄电影《尚气》的拍摄工作。报道中提到，漫威亚裔超级英雄电影《尚气》已经在澳大利亚恢复拍摄，从现..
【黄子韬和机器人吵起来了】据媒体报道，黄子韬竟然和机器人吵起来了！ 8 月 3 日讯，日前黄子韬工作室爆料出了黄子韬前往录制某说唱综艺节目时的..
因特朗普反对，微软暂停收购TikTok。TikTok在美国一步一步进入了最坏的局面，微博上有网友的说法很有趣，张一鸣原本是想跪着把钱挣了，但谁曾想对..
618年中狂欢后,经济转入传统意义上的消费淡季。不过,在年轻人的世界中,买买买的热度丝毫未受影响。喜欢逐新求异的他们,对潮流新品的追逐似乎已经超..
2020 年 7 月 30 日下午，“第十二届中国深圳创新创业大赛盐田预选赛区暨深圳创新创业投资大会盐田分会场（人工智能行业）总决赛暨颁奖典礼”在盐..
得益于互联网技术的发展，越来越多的理财方式及产品走入了寻常百姓家，同时，随着国民经济的增长，不少投资者希望通过投资理财的方式来实现资产增..
据小鹏汽车方面介绍，今年 7 月份，小鹏P7 实现单月交付量 1641 台，成为造车新势力中规模交付启动速度最快的车型。7 月 17 日，小鹏汽车在北京、..
“人生没有白走的路，每一步都算数，所有的付出都将获得回报，只是早晚而已。”这是齐洪涛一直信奉的人生信条。齐洪涛是黑龙江克东县人，早些年一..
2018 年 4 月 13 日，初代黑鲨游戏手机发布。对于彼时的手机市场而言，人们并没有对这个全新的品类过多的关注，毕竟当时手游在人们的眼中还只是简..
随着互联网信息化时代的来临，互联网科技助力公益慈善事业迈向了新的阶梯，互联网公益时代开辟了公益慈善发展的新路径，推动着公益慈善向全民化、..