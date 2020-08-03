商汤科技或考虑科创板上市 估值100亿美元

8月3日消息，据国外媒体报道，科创板开市已超过一年，上市公司目前也已经超过了140家，也吸引了越来越多的企业在科创板上市，蚂蚁集团就已启动了在科创板和港交所同步上市的计划。而外媒最新的报道显示，人工智能平台公司商汤科技，也在谋划在科创板上市。外媒是援引消息人士的透露，报道商汤科技准备在科创板上市的，在完成最新的一轮融资后在科创板上市。消息人士透露，商汤科技最新的一轮融资预计很快就会完成，预?