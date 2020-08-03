商汤科技或考虑科创板上市 估值100亿美元

据路透社报道，消息人士称，商汤科技考虑在最新一轮融资后在科创板上市。预计此轮融资 15 亿美元，融资后公司估值 100 亿美元。
据路透社报道，消息人士称，商汤科技考虑在最新一轮融资后在科创板上市。预计此轮融资 15 亿美元，融资后公司估值 100 亿美元。
8月3日消息，据国外媒体报道，科创板开市已超过一年，上市公司目前也已经超过了140家，也吸引了越来越多的企业在科创板上市，蚂蚁集团就已启动了在科创板和港交所同步上市的计划。而外媒最新的报道显示，人工智能平台公司商汤科技，也在谋划在科创板上市。外媒是援引消息人士的透露，报道商汤科技准备在科创板上市的，在完成最新的一轮融资后在科创板上市。消息人士透露，商汤科技最新的一轮融资预计很快就会完成，预?
今日，旷视科技联合创始人兼CEO印奇在一场媒体交流会上，回应了旷视科技的IPO进展。他表示，从去年到今年，国际环境变化很大，现在公司现金流很充裕，上市已经不是旷视科技特别急需的事情。印奇称，香港上市需要一个合适的时间点，IPO之后，旷视科技希望股价能够稳定，而不是有很大的波动。
据国外媒体报道，知情人士称，柔宇科技已搁置赴美上市计划，正考虑在中国进行IPO（首次公开募股）。图片来自柔宇官网今年年初，曾有外媒报道，柔宇科技已秘密申请在美国IPO，拟筹资约10亿美元。柔宇科技成立于2012年，自主生产全柔性显示屏和全柔性传感器，以及柔性屏折叠手机和其他智能设备。柔宇科技推出了柔性屏折叠手机FlexPai柔派。
据证券时报消息，柔宇科技正在着手准备国内IPO。对此，柔宇科技内部人士表示，目前还不知道相关事宜，内部也还没有明确回复，以官方公告为准。
昨夜今晨，科技圈都发生哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果：苹果：iPhone 12推迟几周上市iPhone 11在周四举行的财报电话会议上，苹果公司CFO卢卡·梅斯特里(Luca Maestri)表示，预期iPhone会继续在下一个季度延续强势表现，但是新机型会推迟。“去年，我们在9月底开始销售新iPhone。今年，我们预计新机型的开始供应会推迟几周。我们预期剩余产品类别会实现强劲的同比表现。”苹果第三财季净
21 世纪，科技赋能早已是耳熟能详的词汇，各行各业乘着新兴科技这股“东风”，都在积极谋求全新的发展，在金融领域亦是如此。发挥科技优势，助力金融机构数字化转型，作为行业领先的金融科技企业数禾科技正在不断赋能。金融机构中为什么会掀起着一股数字化转型的浪潮？这既是机构的自我突破，也是时代的必然选择。在现代生活之中，所有的服务行业，包括金融服务，都在面临着更多样化、更高的要求。不论是我们日常接触的外卖服务、?
星期三美股收高，纳指收盘创下历史新高，科技股领涨。截至收盘，道指涨177.1点，涨幅为0.68%，报收26067.28点；标普500指数涨24.62点，涨幅为0.78%，报收3169.94点；纳指涨148.61点，涨幅为1.44%，报收10492.50点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨1.13%，亚马逊涨2.7%，苹果涨2.33%，NetFlix涨1.95%，Alphabet涨0.73%，微软涨2.2%。中国主要科技股大多数上涨?
据天眼查， 6 月 24 日，中金公司与腾讯数码(深圳)有限公司(成立金腾科技信息(深圳)有限公司，其中，中金公司持股51%为大股东。腾讯数码为腾讯间接持有的一家全资附属公司。其中，金腾科技法定代表人为闫敏，注册资本为 5 亿人民币，所属行业为软件和信息技术服务业。经营范围为软件开发、信息系统集成服务、数据处理服务等。另外在高管层面，中金公司CEO黄朝晖任金腾科技董事长，腾讯金融科技副总裁、腾讯财富管理板块的负责人闫
前不久，上海和今信息科技有限公司（简称“和鲸科技”）顺利通过了科技部火炬中心高新技术企业认证 高新技术企业是指在国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的企业，是知识密集、技术密集的经济实体。企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标需要符合《高新技术企业认定管理工
据彭博社报道， 知情人士透露，中国柔性显示屏制造商柔宇科技正考虑在中国市场上市，而原先的美国上市计划暂时搁置。此前消息称柔宇科技已秘密提交美国IPO申请，拟筹资 10 亿美元。
近日，北京旷视科技有限公司新增多条专利信息，其中之一为：一种狗鼻纹特征点的检测方法、装置、系统及存储介质。专利基本信息摘要显示，该专利所述狗鼻纹特征点的检测方法包括：基于狗鼻图像与已经训练好的狗鼻纹模型
7月18日,校长会联合腾讯教育举办的“科技,创造教育新未来——第三届专业学校改进计划年会”在腾讯深圳总部召开。会上,腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊以“科技,课堂创新的新动能”为题发表演讲。腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊陈书俊从连接、内容以及AI+教育三个角度,分别阐述了腾讯教育如何发挥科技优势为课堂创新提供新动能。在连接层面,腾讯教育为全国各地中小学在疫情期间提供复课保障,并通过腾讯课?
「病从口入」这个词，我们并不陌生，它到底是如何造成的呢?近日，医学科普平台丁香医生发布了一则新视频——《夏季该怎么降低「病从口入」的风险》。视频中，丁香医生医学总监田吉顺医生从各类微生物的存活量、繁殖速率、存活位置、存活时间等进行分析，详细阐述了「病从口入」的原因。 其实，我们的双手就是一个巨型的微生物“培养皿”。手上“每平方厘米的活细菌数量就有上万个，甚至是百万个”。而在日常接触中，我们还可能沾?
近两年来，数字化转型为金融行业带来了新的活力，同时，政策层面也在不断对金融科技企业释放利好信息。近日，人民银行等部门联合印发《统筹监管金融基础设施工作方案》，进一步加强对我国金融基础设施的统筹监管与建设规划，以适应金融科技兴起所带来的变化，为金融科技的未来发展创造适宜、规范的制度环境。自 2006 年成立以来，维信金科豆豆钱就一直坚持以科技驱动金融，致力于构建和谐有序、良性循环的金融科技生态圈。金融科技
7 月 24 日，云从科技与中国工商银行广州分行（以下简称“广州工行”）战略框架协议签约仪式在广州工银大厦举行。广州市科学技术局副巡视员石鹏飞、广州工行行长周骏和云从科技创始人周曦等共同出席了本次活动。在活动上，各界嘉宾共同见证了“工银科创投资+”启动、首笔业务落地云从仪式，双方战略合作签约及融安E信业务合作仪式。双方通过强强联合，将开展多领域、深层次、全方位的金融合作，金融携手科技，共发展——既为科技创
来自起点研究院（SPIR）的数据显示，近来年电动车行业已经发生了翻天覆地的变化。一方面，因为受新国标的影响，锂电电动自行车由占比不足5%快速上升至 2019 年的25%。 2020 年以来，又受到新冠疫情的影响，再次给锂电电动自行车产业带来巨大的发展潜力，渗透率有望达到40%。爱玛作为电动车行业的知名企业，早已敏锐捕捉到这一具有变革意义的信号。此次立足电动车更新换代，爱玛在 7 月 7 日举行的新品类&新风尚潮流趋势发布会上，?
众所周知，移动互联网的红利正在慢慢褪去……最简单的证明就是，已经很久没有出现爆款APP出现了。打开应用市场，我们可以发现，改变我们衣食住行和娱乐的APP，很多都是互联网起步阶段的创新。事实上，无论是互联网还是实体产业，光靠模式创新已经很难在商界脱颖而出了。红利消失，不代表商界没有机会。经过多年的互联网发展沉淀，TO C业务端已经产生了海量的业务数据，对数据资料的深度挖掘和加工、应用，成为了TO B市场的发展契机
在特殊的 2020 年，要数被提及最多的三个关键词，一定少不了“在线”!在线办公、在线上课、在线访谈、在线看房、在线看展···在线上可以完成很多事情，但没了人气的学校、办公室是不完整的，没了人气的展会是没有灵魂的。值得开心的是，原本的展会终于要回来了! 2020 亚洲数字展览展示博览会将在 8 月 3 日- 5 日广州·中国进出口商品交易会展馆举行，多媒体互动体验领航者广州聚辉电子有限公司带着诚意满满的作品，全力以赴。其
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注暴风：深交所：暴风集团股票7月8日起暂停上市深交所通知深交所昨日晚间发布关于暴风集团股份有限公司股票暂停上市的公告：暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告。根据本所《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）〉的通知》，《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1
今日，深交所对宝通科技下发关注函，要求补充说明投资哈士奇的具体情况以及与哈士奇的合作情况，包括但不限于投资金额、合作内容、双方主要的权利与义务、合作有效期等。此前，抖音表示，由于宝通科技参股公司哈视奇，违反保密协议
最近是游戏手机的发布热潮，红魔5S、黑鲨3S、拯救者电竞手机、ROG游戏手机3 相继发布，配置也都符合今年的主流，旗舰处理器 865，高刷屏，快充等等..
当下，国内消费者心理从“占有到使用”的切变明显，共享、租赁、闲置已经成为了一种消费习惯和生活方式。一方面，消费者的消费观念发生转变，不再..
7 月 21 日晚，日本朝日电视台播出了四年一度的“お菓子総选挙2020(日本零食总选举2020)”，此次选举共有 14000 人参与了投票，共 22 个品牌 4500..
随着金融经济的发展，金融服务平台的重要性日益得到重视。作为服务、支持中小微企业发展的金融创新举措，各地不断推出省级金融服务平台，助力实现..
我们经常说“投资有风险”其实，理财平台最大的风险，就是大家投资了自己并不了解的理财，平台不正规暴雷跑路，让我们血本无归。想要安心理财，我..
王者荣耀S20赛季已于今年7月初打响，随着“战事”愈发激烈，各类专业游戏手机也纷纷登场，其中，就包括7月下旬ROG玩家国度在2020发布会上正式推出..
( 2020 年 8 月 3 日 北京)今日，印象笔记正式宣布上线独立的「印象团队」App，专注于服务企业和团队，全面助力企业办公和团队协作效率的提升。「..
凭借着“流动性挖矿”的模式，Compound推出后仅 5 天，交易量迅速名列DeFi代币前茅；在“3. 12 黑天鹅”事件下，它的治理代币COMP上线即翻了一番。..
TikTok在美“风雨飘摇”，美国强制出售的做法引发各界强烈反应。字节跳动创始人张一鸣在公司全员信中表示，TikTok美国业务面临被CFIUS（..
【张一鸣回应TikTok强制出售】据媒体报道，今日午间，张一鸣疑似发布内部信谈Tik Tok的进展和自己的一些想法。信中称，过去的几个月中，公司遇到了..
众所周知，稳捷血糖仪（原强生血糖仪）是血糖监测领域的领航者和创新者，全球拥有2000万忠实用户，专研血糖仪三十多年，致力于改善糖尿病人的生活..
各位铲屎官为了给喵星人提供一个好的生活环境可谓煞费苦心!猫粮、猫零食、猫砂、营养膏。当然，一定还有IGY亲护配的谷登羊奶粉。谷登羊奶粉能使新..
近日，权威市场调研机构IDC发布了关于 2020 年Q1 季度的全球可穿戴设备市场报告，报告显示当季全球可穿戴智能设备总出货量为 7260 万部，同比增长..
一个容易被忽略的品牌概念:消费者价值感知疫情的冲击，让整个零售业无一幸免，许多中小品牌为了生存，想尽一切办法通过线上促销等方式来给自己造血..
2018 年 6 月的A站，曾面临着许多危机：破产边缘、估值腰斩、管理问题、服务器大规模宕机等等。出人意料的是，危急关头，快手出手，收购了A站。这..
据外媒报道称，漫威已经恢复了首部华人超级英雄电影《尚气》的拍摄工作。报道中提到，漫威亚裔超级英雄电影《尚气》已经在澳大利亚恢复拍摄，从现..
【黄子韬和机器人吵起来了】据媒体报道，黄子韬竟然和机器人吵起来了！ 8 月 3 日讯，日前黄子韬工作室爆料出了黄子韬前往录制某说唱综艺节目时的..
因特朗普反对，微软暂停收购TikTok。TikTok在美国一步一步进入了最坏的局面，微博上有网友的说法很有趣，张一鸣原本是想跪着把钱挣了，但谁曾想对..
618年中狂欢后,经济转入传统意义上的消费淡季。不过,在年轻人的世界中,买买买的热度丝毫未受影响。喜欢逐新求异的他们,对潮流新品的追逐似乎已经超..
2020 年 7 月 30 日下午，“第十二届中国深圳创新创业大赛盐田预选赛区暨深圳创新创业投资大会盐田分会场（人工智能行业）总决赛暨颁奖典礼”在盐..