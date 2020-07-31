一个月500万小店涌上支付宝进货 带动制造业工厂逆势扩招

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一个月500万小店涌上支付宝进货 带动制造业工厂逆势扩招

2020-07-31 17:11 · 稿源：站长之家

支付宝数据显示，最近一个月，超过500万小店涌入支付宝进货平台，是 2 月份的 3 倍左右，累计进货金额也提升4倍多，成为带动上游制造业的重要力量。

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“华北纸都”上支付宝自救

“疫情之后，线下销售不可避免地受到了影响，所以我们加强了电商渠道，目前占公司总销量80%左右，而从支付宝端的买家增长也很快，疫情以来几乎翻番。”河北雨竹卫生用品有限公司营销部经理王宁告诉记者。自 2019 年 2 月通过1688伙拼接入支付宝商家服务平台进货市场后，短短半年其日均订单量就上涨了50%，销售额增加了 3 倍。

受疫情影响，许多行业企业都遇到了困境，但通过支付宝这样的数字平台，保定纸业产业带积极自救，一些企业甚至实现了逆势增长。

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来自支付宝和1688的数据显示，这一产业带供应商超过200家，其中通过伙拼入驻支付宝商家服务平台进货市场的工厂比例达85%。依托于数千万码商小店，支付宝为工厂带来了更多的优质买家， 2020 年上半年，这个产业带的买家数同比去年增长了90%，其中来自支付宝的买家数超过一半，同比去年增长了30%。

规模化订单打造“爆款” 推动反向定制生产

近年来，支付宝等互联网平台不断以数字技术赋能传统产业，服务了数千万码商小店。通过二维码收单，这些小店可以享受到支付宝提供的包括贷款、消费券、赊账进货等在内的数十种服务。

今年以来，支付宝加强了商家进货平台的引流及营销，通过周三进货日等活动，与1688一起将优选的产品引入支付宝货源市场，结合大数据分析，不断推选热卖产品给小店，规模化的销量，推动了上游制造业的反向定制生产，成为强劲增长的新渠道。

“通过商家服务平台，为小店主拓展了一个线上的进货渠道，对工厂来说，是销量的增量市场”支付宝商家服务运营负责人阮丹表示。

位于这个产业带的金叶纸业自2019年 11 月接入支付宝，目前累计销售已超过500万元。“支付宝渠道的买家批量下单的比例非常高，甚至有几家外贸企业通过支付宝找到了我们，下了300万的订单。这样的规模化订单，可以让我们把少数单品做到极高的性价比，提供给卖家更物美价廉的产品。”金叶纸业创始人张博表示。

雨竹一款纸品曾因参加过几次支付宝“周三进货日”活动成为爆品，带动日常销量几乎翻了一番，这种规模效应降低了单品成本。

经营回暖，小工厂逆势扩招

“因为爆款产品实在是供不应求，所以我们对这款单品的生产线实现了两班倒的工作制，工人薪水也跟着增加，我们还准备再增加一条生产线，相应地再扩招10名工人。”王宁说。此外，雨竹还成立了一只团队来专门运营支付宝渠道，未来还打算继续扩充这只团队，以打造出更多的爆款。

对金叶来说，支付宝商家服务和 1688 共建的货源市场也正在成为越来越重要的渠道，为此也有一只专门的电商运营团队。“最开始我们完全不懂支付宝的特点和活动，是1688小二专程给我们做了培训，比如之前我们产品页是介绍产品怎么好，这是2C的思维，支付宝上的买家都是码商甚至大宗采购商，他们在意的是厂家资质如何，生产能力多强大，货有多好卖，我们根据这个改了页面，销量也跟着上来了。”张博说。

电商渠道及支付宝这样数字平台渠道的拓展，让金叶一扫疫情受损阴霾，开始扩大产能。今年年初，金叶购买了 23 亩地正在建设厂房，也购入了多台自动化设备，新厂房建成时，预计还要扩招50个工人。

与此同时，金叶还正在招聘年轻有活力的电商运营人员，“传统线下销售产品过于复杂，给生产带来了频繁改产的困扰，未来线上渠道将成为我们的主要渠道。”张博表示。

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