小鹏汽车计划最早在8月中旬于美国进行IPO

据IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬于美国进行至少 7 亿美元的IPO。
据IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬于美国进行至少 7 亿美元的IPO。
小鹏汽车怎么样?小鹏汽车作为国内新势力造车的领军企业，近年来其产品广受好评。自首款量产车小鹏G3 上市以来，更是圈粉无数。近日，小鹏汽车为小鹏G3 的粉丝们准备了一个惊喜!小鹏G3 i系列车型将在原有的元气白、悦动红、冷峻灰 3 款颜色的基础上，新增静谧黑、轻悦蓝 2 款颜色。此外，用户还可以在悦动红、轻悦蓝 2 款颜色中选择双色设计方案。新颜色赋予小鹏G3 更多的活力，符合年轻人的审美，可以满足广大鹏友们更个性化的需求
国内造车新势力中的小鹏汽车和特斯拉，在自动驾驶方面都有一定的技术积累。但是让人想不到是，特斯拉却罕见“翻车”，在自家的广告中，却错用上了小鹏汽车的视频，这也引起了网友的关
今日，小鹏汽车宣布完成C+轮近 5 亿美元融资，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。
今天，小鹏汽车正式上线悦鹏服务，该服务系小鹏汽车售后增值服务体系的包年式产品，涵盖保养、维修、充电、事故处理、用车娱乐等用车需求。
据悉，小鹏汽车将携旗下超长续航智能轿跑P7、超长续航智能SUV G3 i登陆 2020 成都车展，亮相中国西部国际博览城 11 号馆H1109 展台，并于 7 月 24 日11： 30 分举办以“天生智能”为主题的新闻发布会，分享其 2020 年的进化成果，并深度解读“做更懂中国的智能汽车”品牌主张背后的差异化优势。小鹏汽车将于 2020 成都车展举办“天生智能”新闻发布会小鹏汽车作为中国智能汽车赛道首批起跑的新造车势力，致力于做更懂中国的智能汽?
【TechWeb】7月13日，小鹏汽车正式对外上线增值服务——悦鹏服务，针对特定的用车场景，为用户打造尊享服务。悦鹏服务属于小鹏汽车售后增值服务体系的包年式产品，该服务覆盖用户不同用车场景，无忧解决保养、维修、充电、事故处理、用车娱乐等用车需求，瞄准用户痛点，既为用户节省时间、缩短中间环节，也提供感知更强的专属服务。“悦鹏服务”包含以下六大权益：1，不限次专人上门取送车，专人上门取送车到店维修或保养；2，不限
7月20日消息，据国外媒体报道，周一，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车宣布，它已完成近5亿美元的C+轮融资。据悉，此轮融资的投资者包括Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉资本中国，而该公司现有的其他支持者包括富士康、小米、纪源资本、晨兴创投、IDG资本和春华资本。据悉，此轮融资将使该公司的融资额达到17亿美元。这笔资金将帮助小鹏汽车进一步开发智能汽车技术，将为该公司下一阶段的发展奠定坚实基
2020 年新冠疫情爆发，这给本处于补贴退坡、经济下行环境中的造车新势力带来一轮暴击，造车新势力的前路可谓举步维艰。大风大浪下，小鹏汽车在 7 月 17 日，正式开启全新小鹏P7 系列全国交付。在愈发苛刻的外部环境下，小鹏汽车P7 如期交付，为目前一地鸡毛的造车新势力领域带来一大波利好消息，其背后体现着小鹏汽车紧抓智能电动汽车赛道，企图通过提升产品优势实现差异化突围。厚积薄发，小鹏P7 实力吸睛与两三年前轰轰烈烈相比?
在5月中旬获得工信部批准后，小鹏汽车成为中国造车新势力中，为数不多拥有生产资质、自建工厂的制造能力的车企。刚刚，小鹏汽车正式在北京、上海、广东肇庆与成都四地举行了小鹏汽车P7的规模化
7月1日，小鹏汽车董事长何小鹏在网络社交平台上，回应此前网络流传的小鹏P7 5月销量过低仅为166辆的问题。他表示“5月份小鹏P7还没有正式交付，5月份和6月份大部分都是在做展车和试驾车交
7月29日消息，据国外媒体报道，蔚来汽车的竞争对手、中国电动汽车初创企业理想汽车赴美IPO已获足额认购。理想汽车于7月10日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克上市，股票代码为“LI”，该公司计划通过在纳斯达克市场上市募集最多1亿美元资金。但当时，也有报道称，该公司实际的融资规模可能至少达到5亿美元左右，至多则可达到10亿美元。据报道，该公司的估值可能超过80亿美元。该公司曾表示，
7 月10日，理想汽车向美国证监会提交IPO文件，准备冲刺纳斯达克上市，证券代码为“LI”。目前这一版本的招股书暂未透露发行价区间、发行量等细节。投行方面，老虎证券作为新兴科技投行，与高盛等一起位列此次理想汽车的IPO承销商。 理想汽车在招股书中称，其是中国新能源汽车市场的创新者，将重点放在售价在 15 万元人民币(约2. 1 万美元)至 50 万元人民币(约 7 万美元)的SUV领域。理想汽车表示，此次上市募得资金主要将用于研究?
据文件显示，理想汽车(LI.O)美股IPO定价11. 5 美元/ADS，高出定价指导区间。
7月11日,理想汽车向美国SEC递交招股书,冲刺美国纳斯达克,其股票代码确定为LI”。而这也被看作是继特斯拉、蔚来之后,又一家造车新势力即将登陆美股市场。值得注意的是,不少美股投资者已经将理想汽车视为今年美股打新中不容错过的中概股,跃跃欲试。富途开启预约认购通道,投资者可通过富途参与理想汽车新股认购。新能源明星股涨势强劲市场对理想汽车的关注,一方面源自新能源汽车行业 “前辈”们近来高歌猛进的走势表现和市场对新能源?
美国时间 7 月 24 日，理想汽车已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次任理想汽车的IPO承销商，打新通道已经开启。据悉，理想汽车计划在纳斯达克上市，股票代码“LI”，拟发行0. 95 亿股美国存托股票(ADS)，本次发行价区间设定为 8 美元- 10 美元/ADS。按这一定价区间的上限计算，本次IPO理想汽车将最多筹集约9. 5 亿美元(绿鞋前)。据老虎证券相关负责人介绍，目前理?
7 月 10 日，理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO文件，准备冲刺纳斯达克上市，证券代码为“LI”。目前这一版本的招股书暂未透露发行价区间、发行量等细节。投行方面，老虎证券作为新兴科技投行，与高盛等一起位列此次理想汽车的IPO承销商。 成立于 2015 年，理想汽车在招股书中称，其是中国新能源汽车市场的创新者，且公司将重点放在售价在 15 万元人民币(约2. 1 万美元)至 50 万元人民币(约 7 万美元)的SUV领域。同时，理
7月29日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉在韩国的成功，现代汽车加速转向电动汽车，以挑战特斯拉。在韩国的电动汽车市场，特斯拉与现代汽车竞争激烈，但目前特斯拉在该市场上占据主导地位。今年上半年，特斯拉电动汽车在韩国的销量同比大增逾1500%，其在电动乘用车市场的份额也提升到了43.3%。今年6月份是特斯拉在韩国取得业绩最好的一个月，其Model 3击败了现代的科纳EV，以及宝马和奥迪的高端车型。现代汽车一直是?
【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，周二，现代汽车集团掌门人郑义宣表示，现代汽车与起亚汽车计划2025年销售100万辆电动汽车，目标是占据全球电动汽车市场10%以上的份额。去年12月，现代汽车表示，它计划在未来6年里投资61.1万亿韩元（约合518.1亿美元），用于研发和未来技术，其中约三分之一的资金将用于电动汽车和自动驾驶汽车方面。此前，现代曾表示，计划到2025年推出44款新的环保车型，其中23款将是纯电动汽车。今年3
理想汽车美国IPO定价每股11.5美元，高出每股8-10美元的定价指导区间，这是自2018年3月爱奇艺在纳斯达克进行的24亿美元IPO以来，中国在美国的最大IPO。根据理想汽车更新的招股书，理想汽车已获得3.8亿美元基石投资，认购价为IPO最终发行价。其中，美团点评将再投资3亿美元，字节跳动将投资3000万美元，王兴个人再次投资3000万美元，Kevin Sunny投资2000万美元；高瓴资本也将在本次IPO公开发行中认购3亿美元。下图为理想
7月11日消息，理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书，将通过纳斯达克市场首次公开募集资金，股票代码为LI。这也意味着理想汽车将成为中国第二家美股上市的新势力车企，此前2018年蔚
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据路透社旗下媒体IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬赴美国上市，拟融资至少 7 亿美元。承销商包括美银、瑞信和摩根大通。..
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