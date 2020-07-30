拼多多启动首届“真香节” 拿出1亿元现金补贴“真香”产品

昨日，拼多多宣布启动首届“真香节”，平台拿出 1 亿元现金，对被网友标注为“真香”的苹果、荣耀等智能手机、小米手环等网红潮品进行不限量补贴。
昨日，拼多多宣布启动首届“真香节”，平台拿出 1 亿元现金，对被网友标注为“真香”的苹果、荣耀等智能手机、小米手环等网红潮品进行不限量补贴。
拼多多在29号开启了真香节的优惠活动，很多人还不清楚这个真香节的活动到底要怎么玩才能领到最大的优惠，下面就来为大家详细的介绍一下真香节的活动规则攻略。
拼多多在7月29日开启了集真香卡兑好礼的活动，大家只要收集真香卡就可以获得很多的额外优惠券，一些小伙伴还不清楚真香卡怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
黄峥卸任拼多多CEO最新消息，7 月 1 日晚间，上市即将满两年，拼多多迎来组织升级，公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥则继续担任董事长。黄峥表示，这几年里，拼多多经历了飞速的发展。「团队的快速扩张，业务的高速增长和外部环境的剧烈变化，都在催促我们进一步迭代升级我们的管理团队和公司治理结构。」拼多多还任命高级副总裁朱健翀为公司首席法务官，任命马靖?
这几天，从A股到美股到港股，全球资本市场呈现出一片向好，特别是沉寂多年的A股也一度回归到 3300 点的关口。实际上，科技股全球大涨已持续一段时间。一季度末，各个资本市场市值超过 1000 亿美元的中国企业有 11 家，二季度末这个数字增加了 14 家，三家千亿美元俱乐部的新成员均来自互联网行业：美团、京东与拼多多，最近一年最高涨幅分别高达226.6%、148.5%和414.6%。
黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在 2018 年 7 月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责任等具体模式还在不断探索之中。
拼多多在最近开启了集真香卡兑好礼的活动，其中可以用真香卡兑换一些奖品，很多人还不清楚怎么兑换奖品，下面就来为大家分享一下操作的步骤。
网约车战场的硝烟从未消散。外界总是热衷于猜测“谁有机会成为下一个滴滴”。但是滴滴却抢先跑出来“革了自己的命”推出花小猪。7 月 22 日，花小猪正式宣布，其产品即将上线：
拼多多成立 5 年后，黄峥昨日发布全员信，宣布公司CEO职位由原CTO陈磊接任，自己则腾出手来专注长期战略。正如黄峥在全员信中再次强调的，拼多多的未来是成为“迪士尼+Costco”，其长期战略必然服务于这一目标。Costco好理解，就是拼多多所从事的零售业务，迪士尼就比较缥缈，虽然拼多多的社交玩法将消费娱乐化，公司基因中写有游戏公司的遗传密码，但仅仅具有娱乐性，显然并不足以对标迪士尼。
今天，拼多多上线了“云南旅游节”，该活动将持续 10 天，活动期间将推出“先游后付”“买一送一”“爆款钜惠”“购买机票、火车票返现立减”等优惠活动。据悉，“云南旅游节”期间拼多多将联合多家旅游公司全面开通云南境内的旅游线路，包括昆明、大理、丽江、西双版纳等热门景区，以及普洱、腾冲、芒市等小众线路。对这些热门线路周边的精品酒店、网红民宿进行覆盖，最高优惠幅度超过40%。
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
2015 年 12 月 5 日，中国企业领袖年会开场演讲，柳传志、李彦宏等企业家之后，刘强东压轴发言，开口就发难：前面讲得都太温良恭俭让了，大家应该诚实一点，别怕冲突(大意)。他眼光投向台下的张近东，笑道：近东大哥，曾经“京东增速比苏宁易购快，就送苏宁给他”的赌约，咱们是不是可以考虑再聊聊了?
LOL云顶之弈10.13中拼多多阵容也是不错的上分阵容，今天就来为大家分享一套拼多多星守阵容攻略，帮助大家在这个版本末期进行上分。
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水果”都在各自首页中占据了绝对醒目的位置。
美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。“拼好饭”入口放在了美团外卖App(小程序)首页的主菜单一级界面，进去后即可看到能够拼单的美食信息。
针对特斯拉否认和拼多多合作的声明，拼多多回应称：已经和宜买车官方旗舰店核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。而对于为什么车子比官方便宜，宜买车官方旗舰店回应称这是该店铺推出的秒杀活动，只有 5 台黑色的并且不支持分期，只能线上全款支付裸车价后送车上门，没门店覆盖地区存在运费。
针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的2019 款特斯拉Model3万人团购活动，特斯拉发布声明否认与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何特斯拉生产车辆。拼多多回应凤凰网科技表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。此前，拼多多平台上的宜买车汽车旗舰店上线了“特?
7月21日消息，日前，有媒体报道称，拼多多上出现了2019款特斯拉Model 3的限时秒杀万人团购活动，车型系标准续航后驱升级版的黑色款，显示售价直降4万，到手价为25.18万元。针对此事，特斯拉刚刚发布声明称，我司未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。特斯拉官方还表示特斯拉保留追究相关方法律责任
黄峥卸任拼多多CEO是回事？7 月 1 日，在上市即将满两年之际，新电商平台拼多多开始新一轮的架构调整。拼多多创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准，公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥本人则继续担任公司董事长。
英雄联盟的云顶之弈10.15版本中拼多多源是一个不错的上分阵容，很多玩家还不清楚在这个版本中怎么玩好拼多多源，下面就来为大家详细的介绍一下拼多多源阵容搭配运营思路。
7月20日消息，拼多多宣布正式上线“云南旅游节”，并联合百位旅游达人对“昆大丽”等热门旅游线路进行实景直播，助力跨省游强劲复苏。据悉，此次“云南旅游节”将持续到7月30日。在此期间，拼多多联合多家旅游公司全面开通云南境内的旅游线路，包括昆明、大理、丽江、西双版纳等热门景区，以及普洱、腾冲、芒市等小众线路，消费者打开拼多多APP首页充值中心，即可进入专题页面。活动期间，拼多多还推出“先游后付”“?
为持续激发新生代群体创造力,推动喵粉通过周边、视频等形式深度释放创意,万兴科技旗下万兴喵影面向视频剪辑爱好者举办了首个周边设计大赛。大赛自..
7月30日，北京互联网法院作出一审宣判，认定抖音、微信读书两款App均有侵害用户个人信息的情形。在凌某某诉抖音案中，原告凌某某在手机通讯录除本..
近日，街电独家签约福州海峡国际会展中心，其共享充电设备全面入驻场馆主要通道、展厅、会议中心等展馆核心区域，解决与会人员参展期间电子设备应..
虽然2020 年的特殊环境让一票大型活动取消，不过来到下半年，情势日趋稳定的情况下各种活动也相继举行，正如即将开办的 China Joy 盛会。这个盛会..
孩子好不容易刚开学，就又开始放暑假了！老母亲好不容易清闲几天，又得每天面对家里的混世魔王。给他安排的各种网课也是各种不老实，一会儿要吃东..
第 102 届全国糖酒会开展两天以来，展商、观众参与踊跃，全国糖酒会云展平台人气爆棚、交流火热。从 2500 余家参展企业荟萃一堂的展品，到各种论坛..
据三峡集团最新消息， 5 月 6 日 13 时 30 分 2 秒，距离湖北宜昌中华鲟放流点约 1800 公里的江阴监测站点，监测到编号为 4911 的 8 龄中华鲟声呐..
近两年，随着数字货币的发展，现货囤积财富效应减弱，单纯的币币交易早已无法满足投资者的需求，自2019年开始，以合约为代表的衍生品交易爆发式增..
2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全国，从年初的举全国之力抗疫到现在的常态化疫情防控，疫情不仅影响着人们工作、生活，也激发出了社会各..
近日，公安部在京召开新闻发布会，通报今年公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况，报告显示，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，贷款..
王者荣耀除了QQ渠道登陆之外，还有一个微信登陆方式，后者可以说是增加微信好友之间更多的互动。近日王者荣耀又加入了一个与微信相关的功能“微信..
这几年，电动牙刷是越来越火了。市面上涌现出了不少的电动牙刷品牌，其中包括一些低价电动牙刷，但是体验度不高，清洁力度根本就不够，使用时间长..
在4G、5G推动和 2020 年疫情影响下，视频云已经成为企业信息化部署的重要方向。根据数据显示：“目前全球流媒体平台处理视频数量以250%增长，企业..
2016 年底开始，迈达克软件公司通过不再升级MT4、上调技术支持服务费、停售MT4 平台授权书，全面推广MT5 平台。越来越多的外汇经纪商都在开始MT5 ..
昨日，拼多多宣布启动首届“真香节”，平台拿出 1 亿元现金，对被网友标注为“真香”的苹果、荣耀等智能手机、小米手环等网红潮品进行不限量补贴。..
腾讯将全资收购搜狗这个新闻，最早是科技新闻报料出来的。这里有两个关键词，即【将】与【全资】。将不用说了，现在虽还没有，但差不多双方都承认..
今天下午，在华为全场景智慧生活新品发布会上，华为一口气发布了六款新品，分别是：华为手环B6、华为MateBook D14（7nm锐龙）、MateBook D15（7nm..
一款曾被喻为神器的经典软件，遭微软痛下杀手，它就是CCleaner。这次用户发现，CCleaner被Windows Defender标记为PUA（Potentially Unwanted Appl..
在为企业做裂变增长时，很多运营小伙伴需要掌握的不仅仅是内容运营技能。想要迅速完成kpi目标，工作效果立竿见影，数据惊艳四座，活动运营已然成为..
随着传统的线下生意越来越难做，人工成本、运营成本等的逐渐升高，大部分经销商意识到存量市场开始面临着严重的冲击。针对这一情况，舟谱数据和新..