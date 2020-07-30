暴风集团冯鑫涉非公行贿被公诉 海外收购时被下属骗走1亿

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息：据中国经营报报道，目前暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。在收购英国体育版权公司MPS失败后，旋即陷入窘境。冯鑫则在 2019 年 7 月涉嫌犯罪被警方带走。

另据了解，近日，冯鑫方面向上海市人民检察院第二分院提起一项申诉，涉及一笔 1 亿元资金被下属“诈骗”往事，同样，此事也发生在收购MPS事件中。

据悉，在 2015 年上市后，暴风集团于 2016 年启动收购英国著名体育版权公司MPS计划，但MPS最终在 2018 年末被英国法院宣布破产清算，此后，因用于收购的浸鑫基金，未能按原计划顺利退出，导致暴风集团本身受到影响。

冯鑫一方以股票质押获得3. 5 亿元资金后，做内保外贷，找壳借名，具体操作，由投资部总监刘洋的下属蒋佳能负责。而相关证据显示，蒋佳能通过向管理人提供补贴，在将其中 1 亿元投资置换出后，经过层层转账，最终转入其个人或亲属所控制的账户。更为惊人的是，这一过程中，连刘洋都没有发现异样。直到后期在对账时，才发现少了 1 亿元。因此，冯鑫方面要求以被害人身份，请求检察机关以诈骗罪对蒋佳能追加起诉。

2019 年 7 月 28 日，暴风集团发布公告称，公司实际控制人冯鑫先生因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。公司管理层将加强管理，确保公司的稳定和业务正常进行。

7 月 8 日，暴风集团股份有限公司股票被暂停上市，因尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。

据悉，目前暴风集团员工仅剩 10 余人。