字节跳动旗下巨量引擎宣布品牌升级 启用新logo

特殊时期， “短视频+直播”平台的形式为企业的传播与流量获取带来更多可能。 6 月 30 日，巨量引擎官方智库平台《动见》正式上线，以“营销的后直播时代”为主题，带来更多关于直播营销的思考。 以抖音为例，抖音就是典型的“非独立直播App”，是在平台具备庞大的用户基础之后，再开辟出直播功能。在李明的观点里，“非独立直播App”不会受困于买量逻辑，不需要急于靠做大流量并变现来提升运转效率。“近两年可以发现，直播不是?