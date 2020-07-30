字节跳动旗下巨量引擎宣布品牌升级 启用新logo

今日，字节跳动旗下综合的数字化营销服务平台巨量引擎正式宣布品牌升级，并启用新logo。
商务部数据显示，今年一季度我国电商直播超过400万场，电商直播平台、短视频直播平台的直播场次呈爆炸式增长态势。虽然电商直播并不能代表直播营销的全貌，但它的繁荣足以证明直播商业的重心。6月30日，巨量引擎提供高层次营销洞察与深度研究成果的官方智库平台《动见》正式上线，以“营销的后直播时代”为主题，带来更多关于直播营销的思考。消费者在直播间里看什么根据《2020抖音直播数据图谱》显示，目前在直播间里，80后人均观
现阶段，直播带货在中国成为一个热潮。课堂上，很多EMBA学员也会提出相关的问题：直播带货到底是为了带货，还是为了营销？会成为一种主流趋势么？企业是否应该加入直播带货大潮？如何进行直播带货？ 6 月 30 日，巨量引擎官方智库平台《动见》正式上线，以“营销的后直播时代”为主题，带来更多关于直播营销的思考。如今，商品、直播者、消费者构成了直播带货的三大主体。而消费者的规模、直播者的能力、消费者和商品的契合度，是?
巨量引擎正式发布抖音广告创意指数CEI(Creativity Evaluation Index)与《2019- 2020 年度抖音广告创意观察报告》。创意指数CEI分为两个模型：适合全域广告，但更加适合品牌广告的为“创意精彩指数”，适合效果广告的为“创意效果指数”。每个维度的分数越高则代表该视频在此方面的创意能力越强。
8 月 1 日，巨量引擎首个平台级汽车促销活动——「美好购车节」将在抖音正式开幕。首届「美好购车节」将以“帮你选好车”为主题，联合央视财经频道及多位车圈大咖共同参与，帮助消费者“省钱省心省力”，买到称心好车。8 月 1 日到 7 日，每晚20: 00 在【抖音汽车快报】直播间，将由 7 位「好车心选官」接力直播，每天一个主题购车日， 7 天不间断。 8 月 8 日晚20:00，朱广权、尼格买提、龙洋、陈伟鸿四位央视主持人将组成「央视?
巨量引擎一直助力的直播为企业带来了哪些改变?企业入局直播需要考虑哪些因素?企业的内容运营该怎么做?哪些工具可以助力优化企业直播? 6 月 30 日，巨量引擎官方智库平台《动见》正式上线，映天下、独角鲸群、火星文化、山南云拓四家机构分享了他们的操盘经验。 “春节后，甲方对于直播卖货的营销需求，比春节前几乎增长了 5 到 10 倍。” 据知情人士透露，受疫情和宏观经济的双重影响，今年广告主纯广告的预算有所缩减，决策也更?
特殊时期， “短视频+直播”平台的形式为企业的传播与流量获取带来更多可能。 6 月 30 日，巨量引擎官方智库平台《动见》正式上线，以“营销的后直播时代”为主题，带来更多关于直播营销的思考。 以抖音为例，抖音就是典型的“非独立直播App”，是在平台具备庞大的用户基础之后，再开辟出直播功能。在李明的观点里，“非独立直播App”不会受困于买量逻辑，不需要急于靠做大流量并变现来提升运转效率。“近两年可以发现，直播不是?
在营销行业，有一个话题一直被讨论：创意能否用数据衡量？我们发现，在好创意不断精进的同时，广告依然存在一些亟待解决却悬而未决的问题：品牌广告诞生已久，但在互联网下，数据已经成为广告的“标配”。品牌广告能不能用数据衡量？应该看哪些指标？如何借助数据发现广告创意的不足并针对性提升？这些是互联网时代下品牌广告遇到的新问题。事实上，在短视频平台，用户的行为和表现会被客观记录，点赞量、评论量、转发量、观看时长
TikTok海外遇阻，全球化失利。作为字节跳动流量和营收支柱，头条和抖音已经或即将碰到天花板。字节跳动疯狂布局游戏、在线教育、电商三大赛道，这里能长出新增长引擎吗?
7月30日消息，据悉，字节跳动将于近日完成对容器平台才云科技( Caicloud )的全资收购，收购完成后，才云科技的团队及业务，将加入字节跳动火山引擎。成立于2015年的才云科技，初始定位是提供 Docker+Kubernetes 管理平台的 PaaS 服务。目前，才云科技主要产品包括智能容器云平台 Caicloud Compass 、AI 中台 Caicloud Clever 以及端到端智能解决方案。商业模式主要是以私有云和混合云形式向客户提供基于容器架构的产品
在C端业务取得阶段性胜利之后，字节跳动推出了“火山引擎”，开始发力B端。字节跳动为什么要做B端业务?优势在哪?字节跳动的B端计划，能否像C端业务那样顺利开拓?
【字节跳动AI副总裁离职】据媒体报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产业院的原百度总裁张亚勤团队。
DoNews 7月15日消息（记者 刘文轩）据新流财经消息，今日头条母公司字节跳动在深圳拿下一张网络小贷牌照——深圳市中融小额贷款股份有限公司，注册资本4亿元人民币。公开资料显示，深圳市中融小额贷款股份有限公司成立于2012年6月，实际控制人为注册在英属维尔京群岛的一家公司Dynamic Sunrise Limited。最早中融小贷是深圳市本地小贷牌照，去年6月经营范围变更为互联网小额贷款业务，注册资本金也在去年从2亿元变更为4亿元。今年3
昨日晚间，针对“腾讯与老干妈广告乌龙”事件，字节跳动副总裁表示，基础事实都没调查清楚，就可以直接启用公检法手段，竟然还成功冻结了对方 1600 万元!说明这家公司已经形成了用公检法打击一切不利于它的日常思维，而且简化到连调查都懒的去调查了。
字节跳动产品和战略副总裁、原TikTok负责人朱骏Alex接受了一项新的任命——字节跳动战略投资负责人。对此，字节跳动方面回应称：“朱骏Alex担任字节跳动产品和战略副总裁，负责产品战略、公司战略和投资。”
据 36 氪报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产业院的原百度总裁张亚勤团队。
DoNews 7月6日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，负责运营字节跳动旗下社交应用“飞聊”的公司，成都不亦说乎科技有限公司被列入经营异常，原因为通过登记的住所或者经营场所无法联系。2019年7月，不亦说乎科技大股东由李文涛变更为北京字节跳动科技有限公司100%控股，目前该公司法定代表人为抖音创始人梁汝波。飞聊是字节跳动推出的社交产品，支持粉丝群组、智能语音、关键字联想表情包等功能。2019年5月20日凌晨，字节跳动旗下
昨日晚间，抖音官方账号抖音黑板报发文称，由于宝通科技参股公司哈视奇，违反保密协议，夸大披露所谓“与字节跳动达成多款AR游戏独家合作”信息。字节跳动及抖音决定取消与哈视奇已经达成的所有合作。
前 360 高级技术总监、Web前端主任架构师、技术委员会委员吴亮(月影)近期已加入字节跳动。吴亮的直接汇报对象为负责包括信息流、搜索、游戏、支付等大中台搭建的技术负责人廖宝华，+ 2 级汇报对象则为字节跳动高级副总裁洪定坤。
据天眼查数据显示，近日，网文平台塔读文学的关联公司北京易天新动网络科技有限公司发生工商变更，投资人新增北京量子跃动科技有限公司，后者为字节跳动有限公司的全资子公司。
据天眼查数据显示，北京字节跳动科技有限公司 6 月 10 日申请 “抖分期”商标，目前正处于实质审查阶段。此前，有媒体报道称，6 月上旬，字节跳动刚刚完成了一轮针对电商业务的组织架构大调整——正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门，以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。这一变化
为持续激发新生代群体创造力,推动喵粉通过周边、视频等形式深度释放创意,万兴科技旗下万兴喵影面向视频剪辑爱好者举办了首个周边设计大赛。大赛自..
7月30日，北京互联网法院作出一审宣判，认定抖音、微信读书两款App均有侵害用户个人信息的情形。在凌某某诉抖音案中，原告凌某某在手机通讯录除本..
近日，街电独家签约福州海峡国际会展中心，其共享充电设备全面入驻场馆主要通道、展厅、会议中心等展馆核心区域，解决与会人员参展期间电子设备应..
虽然2020 年的特殊环境让一票大型活动取消，不过来到下半年，情势日趋稳定的情况下各种活动也相继举行，正如即将开办的 China Joy 盛会。这个盛会..
孩子好不容易刚开学，就又开始放暑假了！老母亲好不容易清闲几天，又得每天面对家里的混世魔王。给他安排的各种网课也是各种不老实，一会儿要吃东..
第 102 届全国糖酒会开展两天以来，展商、观众参与踊跃，全国糖酒会云展平台人气爆棚、交流火热。从 2500 余家参展企业荟萃一堂的展品，到各种论坛..
据三峡集团最新消息， 5 月 6 日 13 时 30 分 2 秒，距离湖北宜昌中华鲟放流点约 1800 公里的江阴监测站点，监测到编号为 4911 的 8 龄中华鲟声呐..
近两年，随着数字货币的发展，现货囤积财富效应减弱，单纯的币币交易早已无法满足投资者的需求，自2019年开始，以合约为代表的衍生品交易爆发式增..
2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全国，从年初的举全国之力抗疫到现在的常态化疫情防控，疫情不仅影响着人们工作、生活，也激发出了社会各..
近日，公安部在京召开新闻发布会，通报今年公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况，报告显示，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，贷款..
王者荣耀除了QQ渠道登陆之外，还有一个微信登陆方式，后者可以说是增加微信好友之间更多的互动。近日王者荣耀又加入了一个与微信相关的功能“微信..
这几年，电动牙刷是越来越火了。市面上涌现出了不少的电动牙刷品牌，其中包括一些低价电动牙刷，但是体验度不高，清洁力度根本就不够，使用时间长..
在4G、5G推动和 2020 年疫情影响下，视频云已经成为企业信息化部署的重要方向。根据数据显示：“目前全球流媒体平台处理视频数量以250%增长，企业..
2016 年底开始，迈达克软件公司通过不再升级MT4、上调技术支持服务费、停售MT4 平台授权书，全面推广MT5 平台。越来越多的外汇经纪商都在开始MT5 ..
昨日，拼多多宣布启动首届“真香节”，平台拿出 1 亿元现金，对被网友标注为“真香”的苹果、荣耀等智能手机、小米手环等网红潮品进行不限量补贴。..
腾讯将全资收购搜狗这个新闻，最早是科技新闻报料出来的。这里有两个关键词，即【将】与【全资】。将不用说了，现在虽还没有，但差不多双方都承认..
今天下午，在华为全场景智慧生活新品发布会上，华为一口气发布了六款新品，分别是：华为手环B6、华为MateBook D14（7nm锐龙）、MateBook D15（7nm..
一款曾被喻为神器的经典软件，遭微软痛下杀手，它就是CCleaner。这次用户发现，CCleaner被Windows Defender标记为PUA（Potentially Unwanted Appl..
在为企业做裂变增长时，很多运营小伙伴需要掌握的不仅仅是内容运营技能。想要迅速完成kpi目标，工作效果立竿见影，数据惊艳四座，活动运营已然成为..
随着传统的线下生意越来越难做，人工成本、运营成本等的逐渐升高，大部分经销商意识到存量市场开始面临着严重的冲击。针对这一情况，舟谱数据和新..