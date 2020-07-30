字节跳动旗下巨量引擎宣布品牌升级 启用新logo

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 字节跳动最新资讯 > 正文

字节跳动旗下巨量引擎宣布品牌升级 启用新logo

2020-07-30 15:13 · 稿源：站长之家

今日，字节跳动旗下综合的数字化营销服务平台巨量引擎正式宣布品牌升级，并启用新logo。

QQ截图20200730151519.jpg

网友热搜:

巨量引擎天天加班巨量引擎直播巨量引擎官网巨量引擎广告优化师巨量引擎推广费用巨量引擎是个什么单位啊巨量引擎电销怎么样巨量引擎登录巨量引擎创意巨量引擎工资待遇巨量引擎公司简介巨量引擎是什么公司
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 巨量引擎《动见》：数说直播营销

    商务部数据显示，今年一季度我国电商直播超过400万场，电商直播平台、短视频直播平台的直播场次呈爆炸式增长态势。虽然电商直播并不能代表直播营销的全貌，但它的繁荣足以证明直播商业的重心。6月30日，巨量引擎提供高层次营销洞察与深度研究成果的官方智库平台《动见》正式上线，以“营销的后直播时代”为主题，带来更多关于直播营销的思考。消费者在直播间里看什么根据《2020抖音直播数据图谱》显示，目前在直播间里，80后人均观

    巨量引擎 直播营销

  • 巨量引擎《动见》：直播带货热潮下的冷静思考

    现阶段，直播带货在中国成为一个热潮。课堂上，很多EMBA学员也会提出相关的问题：直播带货到底是为了带货，还是为了营销？会成为一种主流趋势么？企业是否应该加入直播带货大潮？如何进行直播带货？ 6 月 30 日，巨量引擎官方智库平台《动见》正式上线，以“营销的后直播时代”为主题，带来更多关于直播营销的思考。如今，商品、直播者、消费者构成了直播带货的三大主体。而消费者的规模、直播者的能力、消费者和商品的契合度，是?

    巨量引擎 直播带货

  • 巨量引擎公布抖音广告创意指数CEI

    巨量引擎正式发布抖音广告创意指数CEI(Creativity Evaluation Index)与《2019- 2020 年度抖音广告创意观察报告》。创意指数CEI分为两个模型：适合全域广告，但更加适合品牌广告的为“创意精彩指数”，适合效果广告的为“创意效果指数”。每个维度的分数越高则代表该视频在此方面的创意能力越强。

    巨量引擎 抖音广告 抖音带货

  • 巨量引擎美好购车节即刻启动，央视名嘴帮你选好车

    8 月 1 日，巨量引擎首个平台级汽车促销活动——「美好购车节」将在抖音正式开幕。首届「美好购车节」将以“帮你选好车”为主题，联合央视财经频道及多位车圈大咖共同参与，帮助消费者“省钱省心省力”，买到称心好车。8 月 1 日到 7 日，每晚20: 00 在【抖音汽车快报】直播间，将由 7 位「好车心选官」接力直播，每天一个主题购车日， 7 天不间断。 8 月 8 日晚20:00，朱广权、尼格买提、龙洋、陈伟鸿四位央视主持人将组成「央视?

    巨量引擎

  • 巨量引擎《动见》论直播：如何用数据工具提升运营效率

    巨量引擎一直助力的直播为企业带来了哪些改变?企业入局直播需要考虑哪些因素?企业的内容运营该怎么做?哪些工具可以助力优化企业直播? 6 月 30 日，巨量引擎官方智库平台《动见》正式上线，映天下、独角鲸群、火星文化、山南云拓四家机构分享了他们的操盘经验。 “春节后，甲方对于直播卖货的营销需求，比春节前几乎增长了 5 到 10 倍。” 据知情人士透露，受疫情和宏观经济的双重影响，今年广告主纯广告的预算有所缩减，决策也更?

    巨量引擎 数据工具

  • 巨量引擎《动见》揭秘直播营销需要了解的三件事

    特殊时期， “短视频+直播”平台的形式为企业的传播与流量获取带来更多可能。 6 月 30 日，巨量引擎官方智库平台《动见》正式上线，以“营销的后直播时代”为主题，带来更多关于直播营销的思考。 以抖音为例，抖音就是典型的“非独立直播App”，是在平台具备庞大的用户基础之后，再开辟出直播功能。在李明的观点里，“非独立直播App”不会受困于买量逻辑，不需要急于靠做大流量并变现来提升运转效率。“近两年可以发现，直播不是?

    巨量引擎 直播营销

  • 巨量引擎发布抖音广告创意指数CEI，科学衡量广告创意价值

    在营销行业，有一个话题一直被讨论：创意能否用数据衡量？我们发现，在好创意不断精进的同时，广告依然存在一些亟待解决却悬而未决的问题：品牌广告诞生已久，但在互联网下，数据已经成为广告的“标配”。品牌广告能不能用数据衡量？应该看哪些指标？如何借助数据发现广告创意的不足并针对性提升？这些是互联网时代下品牌广告遇到的新问题。事实上，在短视频平台，用户的行为和表现会被客观记录，点赞量、评论量、转发量、观看时长

    巨量引擎 抖音广告创意指数 广告创意

  • 头条、抖音后，谁是字节跳动的新引擎

    TikTok海外遇阻，全球化失利。作为字节跳动流量和营收支柱，头条和抖音已经或即将碰到天花板。字节跳动疯狂布局游戏、在线教育、电商三大赛道，这里能长出新增长引擎吗?

    字节跳动 今日头条 抖音

  • 字节跳动收购容器平台才云科技 后者团队将加入火山引擎

    7月30日消息，据悉，字节跳动将于近日完成对容器平台才云科技( Caicloud )的全资收购，收购完成后，才云科技的团队及业务，将加入字节跳动火山引擎。成立于2015年的才云科技，初始定位是提供 Docker+Kubernetes 管理平台的 PaaS 服务。目前，才云科技主要产品包括智能容器云平台 Caicloud Compass 、AI 中台 Caicloud Clever 以及端到端智能解决方案。商业模式主要是以私有云和混合云形式向客户提供基于容器架构的产品

    字节跳动 火山引擎

  • 字节跳动的“B”计划

    在C端业务取得阶段性胜利之后，字节跳动推出了“火山引擎”，开始发力B端。字节跳动为什么要做B端业务?优势在哪?字节跳动的B端计划，能否像C端业务那样顺利开拓?

    字节跳动 火山引擎 B端

  • 字节跳动AI副总裁离职 附字节跳动方面回应全文

    【字节跳动AI副总裁离职】据媒体报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产业院的原百度总裁张亚勤团队。

    字节跳动 AI

  • 字节跳动获得网络小贷牌照

    DoNews 7月15日消息（记者 刘文轩）据新流财经消息，今日头条母公司字节跳动在深圳拿下一张网络小贷牌照——深圳市中融小额贷款股份有限公司，注册资本4亿元人民币。公开资料显示，深圳市中融小额贷款股份有限公司成立于2012年6月，实际控制人为注册在英属维尔京群岛的一家公司Dynamic Sunrise Limited。最早中融小贷是深圳市本地小贷牌照，去年6月经营范围变更为互联网小额贷款业务，注册资本金也在去年从2亿元变更为4亿元。今年3

    字节跳动 网络小贷 网络小贷牌照

  • 字节跳动副总裁吐槽腾讯

    昨日晚间，针对“腾讯与老干妈广告乌龙”事件，字节跳动副总裁表示，基础事实都没调查清楚，就可以直接启用公检法手段，竟然还成功冻结了对方 1600 万元!说明这家公司已经形成了用公检法打击一切不利于它的日常思维，而且简化到连调查都懒的去调查了。

    字节跳动 腾讯 老干妈

  • 字节跳动产品和战略副总裁朱骏Alex 兼任字节跳动战投负责人

    字节跳动产品和战略副总裁、原TikTok负责人朱骏Alex接受了一项新的任命——字节跳动战略投资负责人。对此，字节跳动方面回应称：“朱骏Alex担任字节跳动产品和战略副总裁，负责产品战略、公司战略和投资。”

    字节跳动 TikTok

  • 字节跳动AI副总裁离职

    据 36 氪报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产业院的原百度总裁张亚勤团队。

    字节跳动 AI 人工智能

  • 字节跳动“飞聊”运营公司被列入经营异常

    DoNews 7月6日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，负责运营字节跳动旗下社交应用“飞聊”的公司，成都不亦说乎科技有限公司被列入经营异常，原因为通过登记的住所或者经营场所无法联系。2019年7月，不亦说乎科技大股东由李文涛变更为北京字节跳动科技有限公司100%控股，目前该公司法定代表人为抖音创始人梁汝波。飞聊是字节跳动推出的社交产品，支持粉丝群组、智能语音、关键字联想表情包等功能。2019年5月20日凌晨，字节跳动旗下

    字节跳动

  • 字节跳动取消与哈视奇所有合作 因后者违反保密协议

    昨日晚间，抖音官方账号抖音黑板报发文称，由于宝通科技参股公司哈视奇，违反保密协议，夸大披露所谓“与字节跳动达成多款AR游戏独家合作”信息。字节跳动及抖音决定取消与哈视奇已经达成的所有合作。

    字节跳动 字节跳动取消与哈视奇合作 哈视奇

  • 前360技术总监吴亮加入字节跳动

    前 360 高级技术总监、Web前端主任架构师、技术委员会委员吴亮(月影)近期已加入字节跳动。吴亮的直接汇报对象为负责包括信息流、搜索、游戏、支付等大中台搭建的技术负责人廖宝华，+ 2 级汇报对象则为字节跳动高级副总裁洪定坤。

    360 吴亮加入字节跳动 字节跳动

  • 字节跳动投资网文平台塔读文学

    据天眼查数据显示，近日，网文平台塔读文学的关联公司北京易天新动网络科技有限公司发生工商变更，投资人新增北京量子跃动科技有限公司，后者为字节跳动有限公司的全资子公司。

    字节跳动 塔读文学

  • 字节跳动申请 “抖分期”商标 目前处于实质审查阶段

    据天眼查数据显示，北京字节跳动科技有限公司 6 月 10 日申请 “抖分期”商标，目前正处于实质审查阶段。此前，有媒体报道称，6 月上旬，字节跳动刚刚完成了一轮针对电商业务的组织架构大调整——正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门，以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。这一变化

    字节跳动 抖分期 电商
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
皓丽会议屏 微信投票活动 男神枪手三觉惊喜礼包 腾讯黑鲨游戏手机3S OPPOA72 小程序投票活动 巨量引擎新logo 斐纳TOMEFON 抖音崩了 智能音箱出货量 冯鑫被公诉 挖掘用户痛点 智能系统

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM