商务部：上半年电商直播超1000万场 活跃主播数超40万

今日，商务部新闻发言人公布数据称，上半年，电商直播超 1000 万场，活跃主播数超 40 万，观看人次超 500 亿，上架商品数超 2000 万。
今日，商务部新闻发言人公布数据称，上半年，电商直播超 1000 万场，活跃主播数超 40 万，观看人次超 500 亿，上架商品数超 2000 万。
今年互联网最热的赛道是什么?相信绝大多数人给出的答案会是电商直播。伴随着薇娅、李佳琦的一次次出圈，抖音高价签下罗永浩担当门面、明星扎堆开启带货首秀等一系列事件，直播带货的关注度也被不断推向高潮。
3月点点客邀请了多家上市公司的总裁来为企业分享,如何通过“直播裂变“的全新商业模式,在2020年疫情期间顺利渡过难关甚至为企业做一次商业模式的迭代。本期,点点客邀请到了小电铺直播电商总经理张一帆先生为大家带来《直播电商精解》分享。以下是精彩观点摘录:电商直播目前来看是变现最高且交互性更高的营销场景。而淘宝类直播更侧重于从公域获取流量,近年来,获取流量成本逐年攀升,黏性也有所下降。而微信直播对中小型企业来说,可?
烈日炎炎的夏天，打开各大直播间，爆火的商品除了小龙虾，还有螺蛳粉又臭又鲜。快手月销售额近 2000 万、抖音排行第一屠榜，天猫店铺李子柒螺蛳粉月销量 150 万+，这个在疫情后依然被大家津津乐道，甚至在早前发货都成困难的爆款小吃，依旧风头正盛、势不可挡。
自 2019 年开始，电商直播就成为了全民追逐的新风口，既有自电商平台成长起来的导购主播，也有人气明星和品牌CEO跨界带货。 2020 年突发疫情导致线下商业停摆，反而进一步加速了电商直播的发展。形形色色的直播间里，偶尔也会出现一些3D形象的虚拟主播，或是品牌吉祥物，或是二次元偶像，或是文创IP中的高人气角色，他们与真人主播和观众互动，介绍商品，活跃气氛，甚至比真人主播更加吸睛，这也逐渐成了电商直播的新风尚。直播风?
疫情之下，线下实体经济备受冲击，人流、物流、资金流的停滞使得众多行业面临生存危机。与此同时，被压抑的线下消费需求大批量移向线上。挑战与机遇的碰撞刺激着产业链上下游的企业将目光转向直播电商。作为线上线下融合的新业态，如何有效化解疫情不利影响，有序推动复工复产，成为保持经济社会平稳发展的关键。艾瑞咨询发布的《 2020 年中国直播电商生态研究报告》显示， 2019 年直播电商整体成交额达4512. 9 亿元，同比增长200.
?人们对直播电商的信心有多高涨?这个问题可能已经没办法用简单的数字来量化。以快手为例， 6 月 24 日，快手宣布将投资 30 亿元人民币与成都市政府共建“快手电商总部”——这几乎将直播电商的竞争抬上了另一个维度，在此之前流量补贴、平台扶持这两组关键词能概括所有的相关操作，天价签约罗永浩的抖音，给予的也更多是开屏、推送、运营活动等线上资源——大手笔地推动直播电商实体化，并且还由企业层面发起，堪称开天辟地头一遭?
2020年受疫情的影响,各行各业都受到了不同程度的打击,直播行业却高速发展,其中电商直播的兴起尤为快速。宅在家,看直播,从线下购物转战线上下单的模式,基本成为了疫情期间全国人民的标配姿势。近期,某财经大V和一系列明星直播带货翻车事件被推上了风口浪尖。为什么李佳琦、薇娅的直播就能成功?而同样也拥有千万粉丝的明星带货缺屡屡翻车?这其实就要回归到直播的本质,一个很现实的问题:直播就等于电商卖货吗?并不,李佳琦的成功源自于
近年来,随着实体店铺运营成本的居高不下商业模式正在不断改变,尤其是年初疫情影响让线下零售跌入冰点,越来越多的实体商家想要迫切转型线上另寻出路,考虑到商家的需求,开发了国内首个面向服装行业的移动应用整体解决方案的杭州衣科公司将多年来深厚的技术积淀与服务经验,向更多行业移植,推出了新一代轻量级店铺管理APP笑铺日记,为线下实体门店打开了一道开拓线上渠道转型新零售的大门。小程序打通线上线下由于笑铺日记与微信小程序?
2020 年，直播电商风起云涌，淘宝抖音快手三国杀，腾讯京东拼多多悄默默入局。这一波直播风潮，谁能笑到最后，拿下直播电商铁王座?
最近直播带货的风向有点变化，似乎整个舆论都在讨论这其中有多少猫腻，有多少水分，而当年那种神话般的感觉似乎一下子进行了反转。其实这也是风口的一个标准特征，会出来特别多的质疑和问题，也能获得很多的支持和传播，核心其实还是很多人错过了，想找找心理平衡，实际上并非如此。 固然直播带货不是人人都能爆卖过亿，但直播带货也绝不是一个凭空吹出的泡泡，有泡沫是正常的，其中还有更多值得关注和把握的机会。到底这个行业是?
全民皆主播，明星忙扎堆。 2020 年，整个直播圈子火得一塌糊涂。造就这样的火爆场景，直播带货可以说立下了汗马功劳。不仅解决了之前直播平台头疼的变现问题，也帮众多想要转型企业融入了线上。
卖过期面包的汉堡王、做虚假广告的趣头条、设卖课陷阱的嗨学网……每一个出问题的品牌都被愤怒的网友口诛笔伐，频频登上热搜，公关都来不及。
近日，由WeMedia、鞭牛士、新碗儿、凤凰娱乐联合发布的直播电商主播GMV月榜top50 公布，榜单数据显示，排名前五十的主播单月销售额总计超过126. 12 亿元。其中，薇娅以27. 4 亿元的销售额位列总榜单第一，其次是辛巴和李佳琦。
今年的央视3. 15 晚会推迟了 4 个月，“火力”也没往年猛，但依然受到各方关注。高价滋养补品海参，居然是被敌敌畏“养大”的;国际大牌连锁餐饮却被曝光使用过期面包、鸡排;发霉发黑的下脚料、再生棉居然被拿来制作毛巾……
从去年起,直播电商行业受到市场广泛关注,也成为后疫情时期繁荣消费市场的重要手段。虽然直播电商行业发展空间巨大,但因其仍处于发展初期,行业规范不明晰,行业乱象的问题较为突出。今年6月,浙江省网商协会为保证直播电商行业的健康发展,起草了《直播电子商务规范》的标准征求意见规范稿,为健全直播电商行业的规范提供了重要参考。据业内人士分析,直播电商行业规范化是必然的趋势,也是保证直播电商行业持续发展的重要基础,未来该行业
连续 12 小时的直播电商“上位者”聚会刚刚结束，这既是一次“上位”秘诀的分享会，也是一场“坦白局”。一边是风口带来的兴奋感，一边是冷静思考后发现“毫无改变”的失望，玩家们应该何去何从?
尚策解读:2020年6月6日,广州“首届直播节”成功举办,引起了社会各界的高度关注。这是中国第一个以城市为平台的直播带货节,同时也是广州打造直播电商之都计划的起点。2020年,面对疫情和经济下行带来的困难,广州市率先提出建设“直播带货年”的计划,积极推进复工复产,以直播电商为刺激消费增长的突破口,带动传统商贸业转型升级。直播用户规模爆发式增长,线上内容消费强劲2020年疫情的爆发,导致实体经济严重受损,各行业线下渠道受到巨
2020年是直播电商发展进入快车道的一年，线上流量整体向直播和短视频倾斜，直播电商开始逐渐释放出巨大的能量，成为了零售业破局的关键，并可能带来零售行业未来格局的重塑。7月3日，亿邦动力研究院重磅发布了《2020中国直播电商生态白皮书》，作为国内知名的社交电商平台，粉象生活凭借“全网CPS+直播”双核模式，被作为“商业观察优秀案例”录入该白皮书供人学习，再次获得专业媒体高度认可，这也是对粉象生活在直播电商领域里所
直播电商从 2018 年开始日渐火爆以来，除了诞生一批网红人气主播之外，也早已逐步成为了商家机构们自己的卖货常规渠道之一。这里面不但有新产品的上新和购物节的促销，更有在疫情的大背景下，商家机构们自己日复一日地努力带货，扩大营收。
直播，在过去的一段时间里被频繁提及。在这段时间里，直播经历了全民围观、成为企业的救命稻草、政府扶持鼓励甚至还有黑幕的挖掘。
为持续激发新生代群体创造力,推动喵粉通过周边、视频等形式深度释放创意,万兴科技旗下万兴喵影面向视频剪辑爱好者举办了首个周边设计大赛。大赛自..
7月30日，北京互联网法院作出一审宣判，认定抖音、微信读书两款App均有侵害用户个人信息的情形。在凌某某诉抖音案中，原告凌某某在手机通讯录除本..
近日，街电独家签约福州海峡国际会展中心，其共享充电设备全面入驻场馆主要通道、展厅、会议中心等展馆核心区域，解决与会人员参展期间电子设备应..
虽然2020 年的特殊环境让一票大型活动取消，不过来到下半年，情势日趋稳定的情况下各种活动也相继举行，正如即将开办的 China Joy 盛会。这个盛会..
孩子好不容易刚开学，就又开始放暑假了！老母亲好不容易清闲几天，又得每天面对家里的混世魔王。给他安排的各种网课也是各种不老实，一会儿要吃东..
第 102 届全国糖酒会开展两天以来，展商、观众参与踊跃，全国糖酒会云展平台人气爆棚、交流火热。从 2500 余家参展企业荟萃一堂的展品，到各种论坛..
据三峡集团最新消息， 5 月 6 日 13 时 30 分 2 秒，距离湖北宜昌中华鲟放流点约 1800 公里的江阴监测站点，监测到编号为 4911 的 8 龄中华鲟声呐..
近两年，随着数字货币的发展，现货囤积财富效应减弱，单纯的币币交易早已无法满足投资者的需求，自2019年开始，以合约为代表的衍生品交易爆发式增..
2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全国，从年初的举全国之力抗疫到现在的常态化疫情防控，疫情不仅影响着人们工作、生活，也激发出了社会各..
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在4G、5G推动和 2020 年疫情影响下，视频云已经成为企业信息化部署的重要方向。根据数据显示：“目前全球流媒体平台处理视频数量以250%增长，企业..
2016 年底开始，迈达克软件公司通过不再升级MT4、上调技术支持服务费、停售MT4 平台授权书，全面推广MT5 平台。越来越多的外汇经纪商都在开始MT5 ..
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