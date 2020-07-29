广电总局规划财务司赴爱奇艺、快手等单位进行调研

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广电总局规划财务司赴爱奇艺、快手等单位进行调研

2020-07-29 19:57 · 稿源：站长之家

据国家广播电视总局消息，近日，广电总局规划财务司赴北京台、爱奇艺快手、利亚德等单位进行调研，了解广播电视和网络视听事业产业发展情况、面临的形势和问题及对“十四五”规划的意见建议。

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