广电总局规划财务司赴爱奇艺、快手等单位进行调研

据国家广播电视总局消息，近日，广电总局规划财务司赴北京台、爱奇艺、快手、利亚德等单位进行调研，了解广播电视和网络视听事业产业发展情况、面临的形势和问题及对“十四五”规划的意见建议。
近日，广电总局 2020 年广播电视文艺节目创新创优培训班举办开班仪式。培训由广电总局人事司主办、宣传司指导，广电总局研修学院、信息中心承办。
【TechWeb】7月17日消息，近日，广电总局下发《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知》，根据2012年印发的《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，决定自2020年6月15日启动关停中央、省、市、县地面模拟电视信号工作。根据通知，6月15日起，各地启动中央节目地面模拟电视信号关停工作，8月31日前完成，有特殊情况的经广电总局批准后，于12月31日前完成关停。与此同时，6月15日起，各地启动地方节目地面模拟电视信号关停工?
7月15日消息，曾因超前点播案起诉爱奇艺的律师@吴声威wsw宣布二度起诉爱奇艺。吴声威表示，被告爱奇艺在超前点播案诉讼过程中擅自查看本人的爱奇艺登录记录及观影记录，这些属于个人信息，根据
近日国家广播电视总局发布《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知》，根据 2012 年印发的《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，决定自 2020 年 6 月 15 日启动关停中央、省、市、县地面模拟电视信号工作。
凤凰网科技讯 6月30日消息，有网传消息称爱奇艺平台迷雾剧场目前已停播。目前迷雾剧场已播出了《十日游》、《隐秘的角落》，《非常目击》、《沉默的真相》、《致命愿望》、《在劫难逃》仍未上线播放。网传消息称，《非常目击》原定于6月30日晚上线，现该剧仍未在爱奇艺平台上线。有网友称，由于网剧上线之前需经过上线备案审核，拿到上线号之后才能播出。《非常目击》的导演杨则已在微博发文，疑似证实该剧存在审核问题。对于该消?
7月28日晚上，爱奇艺尖叫之夜官方微博发布声明，宣布原定于 7 月 31 日举行的爱奇艺尖叫之夜长隆站将会取消，官方表示已购爱奇艺星钻会员礼包和线上观看券的歌迷，进行全额退款。
昨日晚间，爱奇艺尖叫之夜官方发布声明表示，综合目前公共卫生安全管控要求，原定于 7 月 31 日至 8 月 15 日举办的爱奇艺尖叫之夜长隆站(青春有你场、乐队的夏天场、中国新说唱场)将会取消。将为已购爱奇艺星钻会员礼包和线上观看券的歌迷，进行全额退款。
新一轮围绕“中国YouTube”的争夺战，刚刚开始就已“白热化”。不论是短视频还是长视频行业，战争都从未真正停止过。在行业关注抖音快手的短视频大战时，前段时间坊间曾有腾讯接洽投资爱奇艺欲成其最大股东的传言，
7月1日消息，近日，有网友称本将于今晚接档的爱奇艺“迷雾剧场”剧集《非常目击》临时下架。对此，爱奇艺方面向媒体回应称，“迷雾剧场”的六部剧上线时间均以完成后期的定档官宣时间为准，《非常目击》并未官宣定档。”此外，爱奇艺还表示，“迷雾剧场不是一个专题栏目，是一个品牌概念，并没有整合入口。” 据悉，爱奇艺迷雾剧场重磅推出的六部剧，包含《十日游戏》《在劫难逃》《沉默的真相》《隐秘的角落》《非常?
在工信部的推动下，移动、联通、电信三大运营商正在大力发展5G。在这个方向中，广电总局也跟工信部成了盟友，工信部清退2G、3G网络，广电系也在加紧清退模拟电视，尽快让出700MHz的5G黄金频段。
要说近期最火热的综艺节目，《乘风破浪的姐姐》肯定是第一，不得不说芒果台的娱乐能力还真是无敌，炒作完了小鲜肉，现在也能把姐姐们重新推上一线。这个节目火了之后，爆料称爱奇艺也要推类似的
近日，由爱奇艺原创的全新冲浪生活体验清凉综艺《夏日冲浪店》正式宣布定档，将于 7 月 4 日起每周六中午 12 点在爱奇艺、奇异果TV更新，VIP会员抢先看，非会员次日中午 12 点转免，星钻VIP会员免费解锁超前点播（ 星钻VIP入口）。数据显示，多部会员剧热度、口碑持续攀升，爱奇艺站内内容热度均破7000，作为国内首个以冲浪为题材的综艺，《夏日冲浪店》自启动官宣以来就备受用户期待和市场关注，上线前相关话题已多次登上微博热搜
中国裁判文书网发布乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书，上述事件由北京互联网法院审理，于2020年1月19日立案，2020年3月16日原告乐视网（天津）信息技术有限公司提出撤诉申请。最终裁判结果为，法院准许乐视网（天津）信息技术有限公司撤诉。案件受理费25元，由乐视网（天津）信息技术有限公司负担（已交纳）。
【TechWeb】7月16日消息，针对超前点播案原告吴某的二次起诉，爱奇艺官方微博回应称，超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。6月2日，爱奇艺“《庆余年》超前点播”案一审宣判，法院认定“超前点播” 模式本身并无不妥，但不应损害会员已有权益。因此判定爱奇艺需向原告吴某连续15日提供原告享有的VIP会员权益，并赔偿原告公证费损失1500元。庭审两天后，案件风波?
爱奇艺日前推出全新会员业务“星钻VIP会员”，这是目前爱奇艺会员体系中，最为顶级的会员标准，不仅拥有“黄金VIP会员”的权限，还能体验超前点播、星钻影院的内容，以及涵盖奇异果星钻会员、FUN会员、文学会员、体育大众会员、VR会员的多会员权益。爱奇艺还将体验设备全部打通，用户可以在手机、电脑、电视、平板、VR设备上，统一享受“星钻VIP会员”的服务。
今日，全国“扫黄打非”办公室公布了“净网2020”专项行动上半年工作数据：全国共查处网络“扫黄打非”案件 1800 余起，取缔非法不良网站1. 2 万余个，处置淫秽色情等有害信息 840 余万条。
网剧《隐秘的角落》带火湛江老街取景地，剧中朱朝阳生活的地方实为赤坎老街。街坊说，当时剧组很神秘，他觉得在拍烂片。剧中朱朝阳父子游泳场地，现在日游客量达 2000 人次，工作人员说这里还是两位奥运冠军起步的地方。
自从《隐秘的角落》爆红，其背后的爱奇艺迷雾剧场也开始为人们所接受。除了目前在豆瓣评分高达8. 9 分的“坏小孩”，爱奇艺还推出了其他已经上映或者即将上映的 5 部剧，包括《十日游戏》《非常目击》《在劫难逃》《沉默的真相》《致命愿望》。数据显示，多部会员剧热度、口碑持续攀升，爱奇艺站内内容热度均破7000。目前，爱奇艺会员 99 元一年大促活动，扫一扫以上爱奇艺VIP会员半价入口充值，千万不过错过了。不是显示 99 元的?
近日，中国裁判文书网发布乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书，上述事件由北京互联网法院审理，于 2020 年 1 月 19 日立案， 2020 年 3 月 16 日原告乐视网（天津）信息技术有限公司提出撤诉申请。最终裁判结果为，法院准许乐视网（天津）信息技术有限公司撤诉。案件受理费 25 元，由乐视网（天津）信息技术有限公司负担（已交纳）。
2019年9月底，林女士看电视剧时无意间发现自家位于宁波慈溪的别墅出现在了该电视剧里。林女士于是将别墅前后期的两个物业公司、开发商宁波相原和景房地产开发有限公司、电视剧出品方爱奇艺平台告上法庭。
随着技术的发展，SSD硬盘也面临着新的瓶颈，性能、可靠性及延迟等指标难以兼顾。IBM日前宣布推出一种新的SSD分区技术，它可以将SSD的性能及耐用性..
7月29日，高通举办了异常名为“选骁龙，痛快赢”的高通骁龙ChinaJoy预赏会，分享了高通在移动娱乐产业的投入，以及所取得的成就。期间，..
开发一款CPU散热器需要2年时间吗？别人不好说，但是Noctua猫头鹰倒是真的可能会，2019年台北电脑展上他们展示了一款120W TDP的被动散热器，结果现..
在过去的半年时间里，网络电影获得了前所未有的发展机遇。一方面，疫情导致影院停工，网络电影因此而获得了“宅经济红利”;另一方面，多部院线电影..
在2020年高考放榜之际，小米于2020年7月29日在洛阳向参加今年高考并取得优异成绩的优秀“宏志生”送上万元助学大礼包及助学金，本次小米..
08 年淘宝电商兴起，催生了韩都衣舍、茵曼等一批淘系品牌; 10 年微博走红，雪梨、张大奕等红人品牌应运而生。 16 年，直播电商出现，并在三年后爆..
【TechWeb】7月29日晚间消息，康希诺公告称，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水..
7月29日，据媒体报道，近日马来西亚一油管博主发布了一则吐槽BBC美食频道蛋炒饭教程的视频，该视频获得了超过600万次播放。视频中，BBC主持人先把..
最近一段时间来，抖音的海外版TikTok面临着一些不确定因素，美国政府正在考虑封杀中国APP。字节跳动的一个选择是出售TikTok，现在已经有多家海外投..
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水..
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信..
【TechWeb】7月29日消息，科大讯飞发布关于大股东计划减持公司股份的预披露公告，公告显示，股东中国移动通信有限公司计划在 2020年8月24日-2021年..
【TechWeb】7月29日消息，游族网络在互动平台回答投资者提问时表示，公司已获得《三体》系列小说游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利，现相关..
【TechWeb】7月29日消息，据外媒报道，字节跳动部分投资者已经对短视频应用TikTok（抖音海外版）发出收购多数股权要约，对其估值约为500亿美元。报..
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有外媒消息称即将到来的三星Galaxy Note 20系列搭载的Exynos 990芯片，与此前三星Galaxy S20系列中的Exyno..
今天上午10点，米家随手吸尘器正式在小米商城开启众筹，众筹价仅需199元，未来零售价249元。截止20：30分发稿，已有1.4万人支持，众筹金额达到269..
今年经历股价大幅上涨后，腾讯市值再次超越Facebook，成为全球市值最高的社交媒体公司。此前2017年，腾讯市值曾首次超越Facebook。截至北京时间7月..
凤凰网科技讯 7月29日晚间消息，小米集团公布最新人事任命：中兴通讯原执行副总裁、紫光集团原全球执行副总裁、紫光展锐科技有限公司原CEO、5G 产..
AMD锐龙、霄龙平台都已经全线支持PCIe 4.0，从处理器到芯片组再到显卡、计算卡无一例外，但是回首PCIe 4.0刚刚出现在AMD平台上的时候，Intel曾多次..
最近各大航空公司都开始推周末随心飞套餐了，价格2000多到3000多不等，可以周末随便飞，只不过大部分套票限制都不少。山东航空今天宣布推出&ldquo..