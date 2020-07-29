广电总局规划财务司赴爱奇艺、快手等单位进行调研

自从《隐秘的角落》爆红，其背后的爱奇艺迷雾剧场也开始为人们所接受。除了目前在豆瓣评分高达8. 9 分的“坏小孩”，爱奇艺还推出了其他已经上映或者即将上映的 5 部剧，包括《十日游戏》《非常目击》《在劫难逃》《沉默的真相》《致命愿望》。数据显示，多部会员剧热度、口碑持续攀升，爱奇艺站内内容热度均破7000。目前，爱奇艺会员 99 元一年大促活动，扫一扫以上爱奇艺VIP会员半价入口充值，千万不过错过了。不是显示 99 元的?