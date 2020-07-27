网传官方回应并非阿里发出；周杰伦直播首秀数据公布；微信停止服务印度用户

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 阿里最新资讯 > 正文

网传官方回应并非阿里发出；周杰伦直播首秀数据公布；微信停止服务印度用户

2020-07-27 08:09 · 稿源：站长之家
文章目录

网传官方回应并非阿里发出

昨日，针对“阿里被印度公司前雇员起诉”一事，阿里方面表示，“UC一直坚定地致力于服务印度市场和保护本地员工的福利，政策符合当地法律。因为这件事还在审判中，无法对这个问题作进一步评论。”这段回应并非阿里巴巴方面发出的。

此前，外媒报道称，阿里旗下 UC Web 一名前印度雇员称自己被公司错误解雇，印度一家法院已向阿里巴巴、马云等十几位人士或公司发出传票，要求他们在 7 月 29 日出庭或通过律师出庭。

针对此事，昨日下午阿里巴巴市场公关委员会主席王帅回应称，UC印度公司正按流程处理，马云本人是否知晓此事自己也不清楚。

阿里巴巴(1)

周杰伦直播首秀数据公布

昨日20点30分，周杰伦在快手开启直播首秀，根据快手公布数据显示，周杰伦本场直播在线观看总人次突破了 6800 万、最高同时在线人数 610 万、直播间互动总量3. 8 亿、预约直播总人数 1670 万，快手热度 6121 万。

此外，数据还显示，周杰伦开播仅 10 分钟，直播间累计观看人次就突破 4260 万，粉丝数从直播官宣前的 2200 万涨至 3000 万。

值得一提的是，在本次直播中，王祖蓝还给周杰伦刷了 700 个穿云箭礼物。据悉，快手穿云箭要 2888 快币一个，相当于人民币288. 8 块，可以帮主播拉人气。

此外，郎朗、华少、柳岩等圈内好友也前来为周杰伦打Call。

快手 (2)

微信停止服务印度用户

据外媒报道，目前印度的微信服务已不可用，印度用户在使用微信时，会不断被强制登出，受影响的微信用户均是用印度本地号码注册。

据微信给印度用户发送的通知显示：“根据印度法律，我们目前无法为您提供微信服务。我们重视每一位用户，数据安全和隐私对我们来说是最重要的。我们正在与相关部门接触，希望未来能够恢复服务。”

6月29日，印度政府宣布禁用 59 款中国APP，声称这些APP“损害了印度的主权和完整、国防、国家安全和公共秩序”。这些应用包括了： TikTok、QQ、微信、微博、快手、美图、UC浏览器等。

微信

网友热搜:

中国好声音2019周杰伦阿里小号能注册微信吗周杰伦土味歌词 app周杰伦中文网龙珠直播周杰伦直播间地址lol周杰伦lol全明星赛周杰伦吴亦凡周杰伦爷爷周杰伦签约的唱片公司周杰伦联盟id周杰伦歌曲在线听网易云 周杰伦何时回归
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 周杰伦开启直播首秀 王祖蓝给周杰伦刷了700个穿云箭

    昨日20点30分，周杰伦在快手开启直播首秀，根据快手公布数据显示，周杰伦本场直播在线观看总人次突破了 6800 万、最高同时在线人数 610 万、直播间互动总量3. 8 亿、预约直播总人数 1670 万，快手热度 6121 万。

    周杰伦 周杰伦直播 周杰伦直播首秀

  • 周杰伦直播首秀，王祖蓝给周杰伦刷了700个穿云箭

    7月26日晚上，知名歌手周杰伦在快手平台开启了自己的直播首秀，直播当晚在直播间内不仅有多位周杰伦的好友、明星到场捧场，没能到场的王祖蓝还给周杰伦刷了 700 个穿云箭，另外郎朗、华少、王祖蓝、柳岩、关之琳、黄圣依都纷纷在直播中为周董打call。

    周杰伦 周杰伦直播

  • 周杰伦点赞粉丝应援！五城大屏同步直播杰伦快手首秀

    今晚8：30，周杰伦将在快手开启自己的直播首秀。近几日，关于他直播的消息占据了各个网络平台的头条。不仅如此，北京、上海、广州等一线城市的 12 个地标将上应援大屏，也齐刷刷为周董打call。对广大杰迷来说，周杰伦的这场直播，已经不单单是一场简单的直播活动，更是回味一次年少时迷恋偶像的热血。这场承载着多重意义的周杰伦快手直播首秀，也引发了足够的关注度。据了解，在北京、广州、成都、南京、杭州、重庆、武汉、上海等?

    周杰伦

  • 周杰伦入驻快手小视频，凭什么它能成为周董的唯一pick？

    自周杰伦入驻快手小视频之后，话题度居高不下，作为周杰伦首个中文社交媒体，快手小视频一瞬间抓住了网友眼球。作为小视频平台中的黑马，快手小视频是如何在互联网高速发达的今天，成为周杰伦的唯一pick?快手小视频诞生于2011年3月，最初是一款用来制作、分享GIF图片的手机应用，发展至今已经成为国民短视频社区、记录和分享生活的平台。据悉，现在的快手小视频日用户活跃量达到了3亿+，这一数据表明着快手小视频的受众度与国民度?

    周杰伦 快手小视频

  • 周杰伦快手直播首秀确定于7月26日正式开启

    记者获悉， 7 月 26 日晚8：30，周杰伦将在快手平台开启自己的直播首秀。此前，周杰伦曾宣布独家入驻快手，其快手官方认证号“周同学”粉丝量现已超过 2200 万。

    快手直播 周杰伦快手直播首秀

  • 用监视器偷拍周杰伦餐厅道歉，服务员太激动分享了监控画面

    近日，知名歌手、词曲作家周杰伦与好友前往某餐厅用餐，但用餐的监视器画面却出现在媒体报道中，周杰伦在社交平台发文怒斥。随后，店家发声道歉，表示服务生因没认出他，所以想调监控确认，由于太开心想和朋友分享，这才po在社交平台上。

    周杰伦

  • 周杰伦7月26日晚快手开启直播首秀 JAY快手官方账号多少

    周杰伦 7 月 26 日晚快手开启直播首秀是怎么回事？7 月 26 日晚8:30，周杰伦将在快手平台开启自己的直播首秀。此前，周杰伦曾宣布独家入驻快手，其快手官方认证号「周同学」粉丝量现已超过 2200 万。

    周杰伦 周杰伦快手直播

  • 定了！周杰伦快手直播首秀确定于7月26日正式开启

    7 月23日，记者获悉，7月26日晚8:30，周杰伦将在快手平台开启自己的直播首秀，目前，官方直播预约通道已经开启，成功预约还将获得”超级宠粉大礼包“。事实上，早在 6 月，便有消息透露周杰伦将于 7 月在快手进行直播。此前在周杰伦个人ins账号，有粉丝询问“快手什么时候直播？”，周杰伦便直接回复“这几天哦”。不过，目前，周杰伦方只透露，会如之前承诺在直播间带来魔术表演，其他更多的内容，周杰伦似乎想要留点悬念，这也是

    周杰伦 周杰伦快手直播首秀

  • 哪些听歌软件不用收费，周杰伦的歌在当贝酷狗音乐免费听

    就在前几年，各大平台音乐版权竞争，周杰伦的歌也因此导致在一些听歌平台上下架，或者收费，价格甚至高达 400 元，虽然能无损音质下载+终生免费享用，但还是有些贵了，毕竟在此之前，大家享受的都是免费版，再加上 400 元也不是个小数目，忽然花大价钱钱听歌，谁一时半会也都无法接受。那有没有一款软件可以免费听周杰伦音乐呢，这里就得介绍一下当贝酷狗音乐，它就能解决你所有关于音乐方面的难题。歌曲版权当贝酷狗音乐上有国内?

    酷狗音乐

  • 高举高打引入周杰伦进行直播首秀，快手还能赋予明星流量多少想象力？

    “周杰伦要表演魔术了!爷青回!”自快手官宣周杰伦将在今晚8： 30 开启直播首秀后，微博上的粉丝们就已经是奔走相告的过年氛围。作为出道 20 年的国民音乐人，周杰伦几乎贯穿了80、 90 后的青春记忆。虽然大多数粉丝自嘲已经是“中老年佛系粉”，甚少活跃在饭圈一线，但去年彻夜超话冲榜的夕阳红大型热血团建仍然是历历在目。

    周杰伦 直播 快手

  • 郎朗、方文山等好友齐打Call！周杰伦快手直播首秀今晚8点半惊喜来袭

    7 月 25 日，#郎朗打周杰伦#话题引发大量网友围观“吃瓜”，话题阅读量超1. 5 亿，讨论参与人次超9. 5 万。原本看到该话题后困惑不已的网友，在了解了整件事情的来龙去脉后才发现原来这“都是手滑惹的祸”。事件源自郎朗于 24 日分享了自己钢琴演奏周杰伦歌曲《Mojito》的短视频，以此方式支持好兄弟周杰伦即将在 26 日晚上演的快手直播首秀，结果错把“我来打Call我的好兄弟周董”写成了“我来打我的好兄弟周董”。原本还担心是不

    周杰伦快手直播 快手直播

  • 周杰伦7月26日将开启快手直播首秀 目前快手粉丝超2200万

    昨日晚间，快手官方宣布，周杰伦将在7月26日20点30分开启直播首秀，直播的内容为魔术。用户可在快手搜索周同学进入直播间，预约直播还可获得宠粉大礼包。

    周杰伦 周杰伦直播首秀 快手直播

  • 拼多多的天花板，微信电商的新边疆，以及阿里的反击方向

    拼多多的市值已经超过了一千亿美金，现在应该是在 1090 亿美金左右，但是对它而言，最难的爬坡期应该是从现在开始的。这也是本怪盗团一直以来的观点：拼多多的GMV与淘系电商的差距越是拉近，战争就越是激烈、难打。

    拼多多 微信 淘宝

  • 微信将全面下线微信小店 并升级推出“微信小商店”

    昨日，微信团队发布消息称，因微信小店不再维护，“添加功能插件”入口将不再支持添加微信小店，后续将全面下线微信小店。对此，微信表示接下来将推出“微信小商店”，提供商品售卖、订单物流、客服售后、小程序直播等功能。

    微信 微信小商店 微信小店

  • 阿里健康：阿里减持股份是谣言

    阿里健康在官方微博中表示，阿里巴巴减持1.54亿股股份，称该消息是假的。19日早，有消息称据港交所资料显示阿里巴巴以平均每股 22.65 港元的价格出售了 1.54 亿股阿里健康股份，持股比例从 68.70% 降至 67.51%。对于此事，阿里健康表示“感谢关注，但请厘清基础事实。”（完）

    阿里健康

  • 阿里健康官方辟谣：阿里未减持公司股份

    阿里健康(0241.HK)在其官方微博发文称，有关阿里巴巴7月14日减持阿里健康1.54亿股股份等信息为谣言。近日，网传“阿里减持阿里健康”，阿里健康股价也出现较大波动。阿里健康表示，之所以7月14日在港交所申报权益披露是由于：此前，云锋基金旗下Innovare Tech减持阿里健康部分股份。而阿里巴巴旗下Perfect Advance与Innovare Tech属于“一致行动人士”，按照相关法例，阿里巴巴也应对此进行申报。但实际?

    阿里健康

  • 微信没有退路

    微信这段时间，在内容上的改版挺频繁的，几乎每个月都有更新。作为一个内容写作者来说，又爱又恨。而这样的改版，应该还会继续。

    微信 微信新功能 视频号

  • 阿里辟谣：不会高薪聘请黑阿里网站的人 直接交给警方

    近期，关于阿里的各种新闻可谓是不断，先是有“阿里P8员工1.6万月薪招聘私人助理”，又有“传阿里员工把小三招进公司”，接着是传“阿里员工家暴/劈腿/一夜情”，

    阿里巴巴 黑客 马云

  • 阿里辟谣：不会高薪聘请黑阿里网站的人，直接交给警察

    凤凰网科技讯 7 月 5 日消息，网络盛传的“阿里天才黑客”吴翰清通过微博辟谣：“我从没黑过阿里网站，‘马云下死命令留我’、‘500万年薪’都是以讹传讹的假新闻。”阿里巴巴集团风险委员会主席邵晓锋也转发微博证实了吴翰清的说法，并表示：“如果有人黑阿里网站，我们绝不会高薪聘请，反而会把他们交给警察。”此前，网上曾流传吴翰清在面试阿里巴巴过程中，“黑掉”阿里巴巴内部网络，“惊呆面试官”，导致阿里巴巴用 500 万年

    阿里，黑客

  • 微信微信品牌小程序正式开启公测

    今日，微信宣布，微信品牌小程序正式开启公测，提供“通用品牌认证”和“电商品牌认证”两种认证方式。认证后，即可享受品牌小程序专属的多项产品能力。通过认证后，官方背书标签将在搜索结果、小程序资料页( 8 月初上线)等场景中展现，帮助品牌树立品牌信息，用户也可轻松识别出品牌并获得官方提供的信息和服务。

    微信 微信小程序 微信品牌小程序
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
AGC内容 本田飞度 ROG游戏机 大疆上市 喜欢你我也是第二季 讯飞会议宝 海尔生态 贾跃亭个人破产内幕 锂离子动力电池 SpaceX星链项目 资源三号03星 AppleGlass 真我V5

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM