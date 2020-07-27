网传官方回应并非阿里发出；周杰伦直播首秀数据公布；微信停止服务印度用户

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周杰伦直播首秀数据公布

微信停止服务印度用户

网传官方回应并非阿里发出

昨日，针对“阿里被印度公司前雇员起诉”一事，阿里方面表示，“UC一直坚定地致力于服务印度市场和保护本地员工的福利，政策符合当地法律。因为这件事还在审判中，无法对这个问题作进一步评论。”这段回应并非阿里巴巴方面发出的。

此前，外媒报道称，阿里旗下 UC Web 一名前印度雇员称自己被公司错误解雇，印度一家法院已向阿里巴巴、马云等十几位人士或公司发出传票，要求他们在 7 月 29 日出庭或通过律师出庭。

针对此事，昨日下午阿里巴巴市场公关委员会主席王帅回应称，UC印度公司正按流程处理，马云本人是否知晓此事自己也不清楚。

周杰伦直播首秀数据公布

昨日20点30分，周杰伦在快手开启直播首秀，根据快手公布数据显示，周杰伦本场直播在线观看总人次突破了 6800 万、最高同时在线人数 610 万、直播间互动总量3. 8 亿、预约直播总人数 1670 万，快手热度 6121 万。

此外，数据还显示，周杰伦开播仅 10 分钟，直播间累计观看人次就突破 4260 万，粉丝数从直播官宣前的 2200 万涨至 3000 万。

值得一提的是，在本次直播中，王祖蓝还给周杰伦刷了 700 个穿云箭礼物。据悉，快手穿云箭要 2888 快币一个，相当于人民币288. 8 块，可以帮主播拉人气。

此外，郎朗、华少、柳岩等圈内好友也前来为周杰伦打Call。

微信停止服务印度用户

据外媒报道，目前印度的微信服务已不可用，印度用户在使用微信时，会不断被强制登出，受影响的微信用户均是用印度本地号码注册。

据微信给印度用户发送的通知显示：“根据印度法律，我们目前无法为您提供微信服务。我们重视每一位用户，数据安全和隐私对我们来说是最重要的。我们正在与相关部门接触，希望未来能够恢复服务。”

6月29日，印度政府宣布禁用 59 款中国APP，声称这些APP“损害了印度的主权和完整、国防、国家安全和公共秩序”。这些应用包括了： TikTok、QQ、微信、微博、快手、美图、UC浏览器等。