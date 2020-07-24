蔚来李斌：二季报毛利率肯定会转正

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蔚来李斌：二季报毛利率肯定会转正

2020-07-24 17:12 · 稿源：站长之家

据财联社报道，今日，蔚来汽车CEO李斌在接受采访时表示，蔚来汽车二季报毛利率肯定会转正，亏损在收窄。

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