蔚来李斌：二季报毛利率肯定会转正

此前，国内汽车市场中，营销方面大众汽车称第二，没有车企敢称第一，并且大众还开创了“车门站人”、“听开关车门声体验高级感”等经典营销套路。不过，随着国内造车新势
美股收盘，蔚来汽车报11.09美元，跌幅达到14.3%。盘中，蔚来汽车跌幅一度近20%。此前，彭博社报道称，高盛将蔚来汽车ADR评级下调至卖出，高盛公司分析师Fei Fang认为，蔚来汽车的销售和利润预期没有重大变化，市场对于其估值过度乐观。在收盘之前，蔚来汽车还发布了一项数据显示，其用户累计行驶里程已超8亿公里。（完）
据美国证券交易委员会文件显示，在 6 月 10 日至 7 月 8 日期间，腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。
蔚来第 5 万台量产车在合肥先进制造基地下线。从首台量产车下线至今，蔚来用 783 天完成了从 1 到 50000 的跨越。
从蔚来官方获悉，7月18日，第5万台蔚来量产车在合肥先进制造基地下线。蔚来表示，从2018年5月27日首台量产车下线至今，783天，从1到50000，我们和用户一起创造了行业新速度。同时，蔚来用户累
知情人士透露，蔚来正在规划成立一个电池资产管理公司，推动车电分离，并在此基础上推出BaaS(Battery as a Service，电池即服务)产品。目前这一电池资产管理公司正在寻求融资，宁德时代已经明确表达了投资意向。
2020年7月18日下午，蔚来第50000台整车在合肥先进制造基地量产下线。蔚来与江淮在2016年4月6日签订战略合作框架协议，开创全新的制造合作模式。位于合肥经济开发区的江淮蔚来先进制造基地于同年10月23日正式动工。工厂自2018年5月第一台蔚来ES8量产下线至今天第五万台整车下线，历时两年又两个月。蔚来先后于2018年、2019年推出了两款定位于中高端市场的电动SUV，智能电动旗舰SUV ES8和智能电动全能SUV ES6，并在2019年
投资者既对政府出台更多经济刺激措施充满期望，又担忧疫情反弹会对经济造成进一步破坏，星期五美股涨跌不一。截至收盘，道指跌62.76点，跌幅为0.23%，报收26671.95点；标普500指数涨9.16点，涨幅为0.28%，报收3224.73点；纳指涨29.36点，涨幅为0.28%，报收10503.19点。美国主要科技巨头绝大多数下跌，Facebook涨0.46%，亚马逊跌1.26%，苹果跌0.2%，NetFlix跌6.52%，
中国汽车技术研究中心（以下称“中汽中心”）公布了2020年6月国内车市上险数据。数据显示，在纯电SUV上险排名中，蔚来、思铭、威马名列前三。蔚来汽车6月上险数共计3720台，环比增长10%；二季度累计突破1万台，达10229台，环比增长168%。全新蔚来ES8六月上险数为1256台，环比上涨73%，重回40万以上中大型SUV前十；蔚来ES6六月上险数为2464台，稳居豪华中型SUV十强榜，排名第七；蔚来ES6依然是中国最畅销的
凤凰网科技讯 北京时间7月11日消息，有关瑞德西韦能显著降低新冠肺炎患者死亡率的报道提振了市场信心，星期五美股收高。截至收盘，道指涨369.21点，涨幅为1.44%，报收26075.30点；标普500指数涨32.99点，涨幅为1.05%，报收3185.04点；纳指涨69.69点，涨幅为0.66%，报收10617.44点。图：纳指涨0.66%，报收10617.44点美国主要科技巨头绝大多数上涨，Facebook涨0.23%，亚马逊涨0.55%，苹果涨0.25%，NetFlix涨8.07%，Alphabet涨2.04%，
蔚来披露合肥战略投资协议重大进展，称已按计划实质性完成注资。今年 4 月 29 日，蔚来官方宣布，蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署，战略投资者将向蔚来中国投资 70 亿元人民币，而蔚来将向蔚来中国投资42. 6 亿元人民币。
近日，上海蔚来汽车有限公司公布一项名为“车辆的无线充电系统及无线充电方法”的专利，该专利申请日为 2020 年 4 月，公布日为 2020 年 7 月。
作为国内造车新势力的领军品牌，蔚来汽车除了积累一大批重视的车主用户之外，在交付量方面也是屡创新高。今日，蔚来汽车官方对外发布了其合肥工厂内部的生产实景视频，让行业外人士亲眼见证了
7月9日消息，蔚来汽车将获得来自 6 家银行的超百亿元授信额度。另悉，蔚来汽车BaaS(后端即服务)体系细节将于2020年三季度公布。
【TechWeb】7月24日消息，蔚来官方微博发布消息称，蔚来智能电动轿跑SUV EC6在2020成都车展正式上市，补贴前售价36.8万元起，首批车辆将在9月下旬开启交付。根据官方介绍，EC6搭载70kWh电池包的运动版车型，补贴前售价为36.8万起；性能版车型，补贴前售价为40.8万起；签名版车型，补贴前售价为46.8万起。蔚来EC6是基于ES6打造的Coupe版本车型，整体设计为轿跑风格，前脸造型和ES6保持一致，车身侧面和尾部，溜背式的线条搭配上翘的
在美国国会谈判新一轮财政刺激方案、企业财报好坏参半等消息综合作用下，美股小幅收高，标普四连涨。截至收盘，道指涨165.44点，涨幅为0.62%，报收27005.84点；标普500指数涨18.72点，涨幅为0.57%，报收3276.02点；纳指涨25.76点，涨幅为0.24%，报收10706.13点。美国主要科技巨头涨跌不一，Facebook跌0.78%，亚马逊跌1.22%，苹果涨0.28%，NetFlix跌0.06%，Alpha
2020 年大湾区国际无人机邀请赛将于近期举行，在本次赛事中，广汽蔚来首款智慧高能纯电SUV HYCAN007 将以官方指定用车的身份亮相，不仅全程见证每个精彩瞬间，并为赛事相关人员提供智慧舒适的纯电乘坐体验，全力保障赛事顺利进行。7 月 17 日，广汽蔚来与赛事承办方瀚悦（国家级）航空飞行营地在广汽蔚来南沙总部举行战略合作签约仪式，正式开展创新生态跨界合作，共同打造“出行+科技”新一代潮流生活方式。HYCAN 007高能科技为赛
今日蔚来中国与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式。根据战略协议，此次签约的六家银行将向蔚来中国提供104亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。本次与蔚来中国签署战略合作协议的包括：中国建设银行安徽省分行、中国工商银行安徽省分行、中国银行安徽省分行、中国农业银行安徽省分行、兴业银行合肥分行和招商银行合肥分行。蔚来中国将与各银行在企业账?
截至昨日美股收盘，蔚来股价涨13.12%，报14. 57 美元，目前总市值为170. 83 亿美元。周二，该公司股价收盘大涨14.86%，报13. 22 美元，盘中最高达13. 77 美元。 7 月以来，该公司股价已累计上涨约88%。
疫情期间美国房价继续上涨，6月份消费者信心指数超过预期，给予投资者信心，星期二美股收高。截至收盘，道指涨217.08点，涨幅为0.85%，报收25812.88点；标普500指数涨47.05点，涨幅为1.54%，报收3100.29点；纳指涨184.61点，涨幅为1.87%，报收10058.77点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨2.91%，亚马逊涨2.93%，苹果涨0.83%，NetFlix涨1.74%，Alphabet涨1.3
2020年7月25日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题即将进行更新，问题已经提前放出来了，今天的问题是“奶茶里常加的椰果，通常都是什么做成的？”这个其..
近日，原OPPO商城小程序正式改名欧加商城，据悉，欧加商城将”汇聚OPPO、OnePlus、realme三个品牌，一站式提供手机、智能硬件、配件、日用百货等产..
7月24日，贝壳向美国证券交易委员会公开递交招股书，拟在纽交所上市，股票代码“BEKE”。贝壳将成为中国居住服务平台第一股。2019年贝壳达成21280..
苹果规定，在中国地区游戏App需要录入国家新闻出版广电总局颁发的版号，否则将被下架。苹果近日已向开发者发送相关说明邮件。苹果将在7月31日进行..
从SK海力士的财报来看，Q2季度内存的价格环比还是涨的，所以营收及利润还是大涨。不过好日子也就到此为止了，因为6月份以来内存价格就在快速下跌，..
近日，OPPO商城微信小程序正式升级为欧加商城，商城介绍称“汇聚OPPO、一加、realme三品牌，一站式提供手机、智能硬件、配件、日用百货等产品购买..
令外界期待的下半年主流旗舰中，华为Mate 40系列必然是不容忽视的存在，包括但不限于处理器型号和性能、外形设计、拍照表现等。今天傍晚，博主@80..
随着5G网络的到来，5G手机已经成为了各大手机厂商竞争的新领域。而联发科也在借5G发力，大力发展5G手机芯片。7月24日，据媒体报道，联发科许多4G手..
在智能手环领域，华为手环B系列凭借将手环与耳机二合一的独特设计，赢得了众多消费者的拥簇。而现在，距离上一款华为手环B5发布已经足足有两年的时..
7月24日，华为面向全球发布华为新一代400GE(40万兆)数据中心交换机“CloudEngine 16800”，基于业界领先的新平台、新光接口、新智能，可..
APP乱象早已有之，今年央视315晚会也特意曝光了手机APP内的“窃贼”。7月24日，工信部发布“关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项..
近日，尼欧怀兹（NEOWISE）彗星划过北半球的夜空，陆续有世界各地民众目击到该彗星和它的“尾巴”。而据NASA的说法，它会从北斗七星正下..
据外媒报道，美国当地时间周四，英特尔公布了2020财年第二季度财报。财报显示，英特尔第二季度营收为197亿美元，与去年同期相比增长20%；净利润为..
微信正式启动品牌小程序公测。认证后的品牌小程序可在多个场景下获得“官方”背书标签，并在小程序搜索页面获得专属的产品能力，帮助品牌更好地在..
天眼查数据显示，近日，南航南沙融资租赁（广州）有限公司成立，注册资本20亿人民币，注册地址在广州市南沙区，公司经营范围包括空中运输设备租赁..
如今的SSD性能、容量等指标各种先进，但是可靠性经常被人关心，很多人怕的一是SSD闪存写死了，第二个就是意外变砖，数据没法恢复，这是闪存特性导..
7月24日消息，小米全球副总裁、小米印度业务总负责人Manu Kumar Jain宣布，Redmi Note 9首销45秒售罄，起售价11999印度卢比（4GB+64GB，约合人民币..
今年6月份，中兴宣布旗下的7nm芯片已经量产，5nm也开始导入，被自媒体吹成了华为第二，结果受此利好影响中兴公司股价大涨20%，随后又暴跌，引发了..
今日（7月24日），索尼中国推出HT-G700全景声回音壁产品，预售价4190元，京东平台送509元蓝光播放器，预计最晚8月1日发货。HT-G700由条形扬声器和..
在国内的豪华车市场中，由于BBA的存在，像凯迪拉克、捷豹路虎、英菲尼迪这种二线豪华车，生存空间被大大压缩，只能靠降价才能维持得了生活的样子。..