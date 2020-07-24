新进展！华为申请中止将孟晚舟引渡到美国

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 华为最新资讯 > 正文

新进展！华为申请中止将孟晚舟引渡到美国

2020-07-24 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息：路透社报道，根据美国当地时间周四的文件显示，华为公司首席财务官孟晚舟的律师已向加拿大一家法院提出申请，要求中止将她引渡到美国的诉讼程序。

这一申请的部分依据是，孟晚舟的律师称，美国总统特朗普和其他政府高级官员企图用孟晚舟“作为贸易争端中的谈判筹码”，从而破坏了司法程序的公正性。

孟晚舟的律师称特朗普的言论“具有攻击性和不祥的征兆”，而且“由于特朗普过去曾干预最近其他备受瞩目的刑事诉讼，这一言论变得更加令人生畏”，他们还提到了特朗普对其老朋友、助理罗杰·斯通等人的减刑。

华为

对此，白宫、美国国务院和特鲁多办公室没有立即回应置评请求。

孟晚舟的律师还表示，美国通过“选择性地提供信息……而忽略了‘高度相关的信息’，即华为与汇丰银行分享的有关其在伊朗运营的信息。律师们表示，这些遗漏“远远不符合”美方“本应有的严谨、坦诚和准确”。

据悉，孟晚舟于 2018 年 12 月在温哥华国际机场被美国逮捕。自被拘留以来，她一直被加拿大当局软禁在温哥华。

5月28日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公布了华为高管孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟将继续留在加拿大参加后续的相关听证。

 6 月 15 日，孟晚舟的律师团队向加拿大不列颠哥伦比亚高等法院提交了一份备忘录。备忘录显示，美国司法部提交的用于要求引渡的《起诉案件记录》中，指控孟晚舟的唯一关键证据是由汇丰银行提供的;但是美方对这份证据的总结遗漏了重大信息，甚至存在故意误导的行为。

6 月 23 日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院和孟晚舟引渡案的控、辩双方达成共识，对引渡案的全部日程进行确认，同意于 8 月 17 日恢复引渡听证会，对加拿大和美国当局提供的信息的证据可采纳性进行讨论。关于美加是否滥用司法程序的辩论将于 2021 年 2 月 16 日开始。

网友热搜:

孟晚舟公开信孟晚舟历任丈夫加拿大孟晚舟最新消息任正非谈孟晚舟孟晚舟为什么被扣孟晚舟被逮捕事件持续发酵孟晚舟案在温哥华开庭孟晚舟保释听证华为cfo孟晚舟为什么被捉​孟晚舟孟晚舟事件的来龙去脉美国为什么要抓孟晚舟
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 孟晚舟证据公开：美国一手炮制 汇丰银行构陷

    加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审的证据材料。公开证据表明，所谓孟晚舟案，完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演了极不光彩的角色。早在 5 月 28 日，加拿大法院裁定孟晚舟案的本质是“欺诈罪”。

    孟晚舟 孟晚舟引渡案 孟晚舟案证据公开

  • 检察机关提前介入老干妈被伪造印章 了解案情引导侦查

    今日，针对“腾讯起诉老干妈拖欠广告费”一事，贵阳市南明区人民检察院表示，目前，贵阳市南明区人民检察院已指派检察官提前介入，了解案情，引导侦查。

    老干妈 腾讯 QQ飞车

  • 罢免未获通过，陆正耀继续担任瑞幸咖啡董事长

    瑞幸咖啡向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示， 7 月 2 日，瑞幸咖啡董事会召开会议，审议董事会特别委员会关于罢免陆正耀董事兼董事长职务的提议。根据瑞幸咖啡的组织章程细则第 101 条，罢免陆正耀职务的提议未获得出席董事会并在会上投票的其他董事三分之二以上的赞成票。因此，陆正耀将继续担任公司董事兼董事长。

    瑞幸咖啡 陆正耀

  • 南山法院回应“腾讯老干妈”：结果出来后 将发布通报回应社会关切

    据澎湃新闻报道，今日，针对腾讯公司起诉老干妈公司广告纠纷案，广东深圳南山区人民法院研究室一名工作人员再次回应称，该案件正在进一步审理，待结果出来后，将发布通报回应社会关切。

    腾讯 老干妈案

  • 瑞幸咖啡最终定性可能不会轻 财政部调查结论未公布

    接近瑞幸咖啡高层人士透露， 7 月 11 日，国务院金融稳定发展委员会召开第三十六次会议，会上讨论了财政部对瑞幸咖啡现场检查的结论。目前财政部对前者的调查结论并未公布。从金融委会议的定调和要求来看，瑞幸咖啡案最终定性可能不会轻。

    瑞幸咖啡

  • 检方提前介入老干妈被伪造印章 腾讯被骗最新进展动态

    检方提前介入老干妈被伪造印章案是怎么回事？7 月 3 日，据贵阳市南明区人民检察院官方微信公众号消息， 2020 年 4 月，腾讯公司以贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司拖欠广告费为由请求查封、冻结该公司 1624 万余元财产。 6 月 30 日，老干妈公司发布声明，称从未与腾讯公司进行过任何商业合作并已向贵阳警方报案。 7 月 1 日，贵阳市公安局双龙分局通报，犯罪嫌疑人曹某、刘某利、郑某君伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经?

    老干妈 腾讯

  • 爱奇艺回应再度被超前点播原告起诉：所有信息仅向法庭提供

    【TechWeb】7月16日消息，针对超前点播案原告吴某的二次起诉，爱奇艺官方微博回应称，超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。6月2日，爱奇艺“《庆余年》超前点播”案一审宣判，法院认定“超前点播” 模式本身并无不妥，但不应损害会员已有权益。因此判定爱奇艺需向原告吴某连续15日提供原告享有的VIP会员权益，并赔偿原告公证费损失1500元。庭审两天后，案件风波?

    爱奇艺 超前点播 庆余年

  • 苹果胜诉130亿欧元爱尔兰税收，不用再返还税金

    据外媒报道称，7月15日欧洲法院裁定，苹果公司在130亿欧元的爱尔兰税收案中获得，将不用归还130亿欧元税金，大约为148亿美元。对于法院的裁定，苹果公司表示满意，但欧盟仍然可提出上诉。

    苹果 苹果胜诉

  • 超前点播原告再度起诉爱奇艺 后者回应：不会发生信息泄漏

    今日，针对“超前点播案原告再度起诉爱奇艺”一事，爱奇艺官微回应称，爱奇艺一直注重保护用户隐私并严格落实相关措施。超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。为保护当事人隐私，我们也申请了不公开质证，此申请已记入在庭审记录。确保不会发生任何信息泄漏或公开的情形。

    超前点播 爱奇艺 隐私

  • 苹果胜诉130亿欧元爱尔兰税收 不过欧盟仍可上诉

    据彭博社报道，苹果公司 7 月 15 日赢得了 130 亿欧元的爱尔兰税收上诉案。 2016 年，欧盟委员会认为爱尔兰政府给予苹果的税收优惠构成非法政府补贴，裁定苹果非法逃税 130 亿欧元，要求苹果将这部分税金返还给爱尔兰政府。

    苹果 欧盟 爱尔兰

  • 苹果避税胜诉 欧盟普通法院称其无需补缴149亿美元税款

    【TechWeb】据报道，苹果公司在欧洲的巨额逃税案再掀波澜，欧盟司法机构欧盟普通法院15日站到苹果公司和爱尔兰政府一边，裁决苹果公司无需向爱尔兰政府补交130亿欧元税款。“苹果逃税案”起于2016年8月，欧盟委员会调查认定苹果在爱尔兰涉嫌非法逃税131亿欧元（约合149亿美元），由此向苹果要求缴纳税金给爱尔兰政府，并随后对苹果公司提起诉讼。最终，在近日的裁决中，欧盟普通法院称欧盟委员会未能出具足够证据材料证明爱尔兰政

    苹果 避税 苹果逃税

  • 华为周跃峰：华为数据存储的芯片、算法等已实现自研

    据每日经济新闻报道，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示，华为所做的存储业务可以看作是从事数据房地产开发，因种种原因，“钢筋水泥”都得自己造。目前，华为数据存储的芯片、算法等已实现自研。

    华为

  • 苹果胜诉130亿欧元爱尔兰税收 持续四年官司介绍

    苹果胜诉130亿欧元爱尔兰税收案。​据媒体报道，时隔四年，苹果公司 15 日在欧盟法院赢得了爱尔兰避税案的胜诉，从而避免向欧盟支付 130 亿欧元罚单。不过欧盟仍能就此判决向欧盟最高法院提起上诉。欧盟认为，苹果公司多年支付的税收远低于其他公司。爱尔兰政府和苹果公司此后提出上诉，称欧盟的裁决「不顾现实，违背常识」。这场官司持续了四年之久。

    苹果 苹果公司

  • 腾讯与老干妈合同纠纷裁定结果公布：老干妈1624万财产被冻结

    【TechWeb】6月30日消息，广受关注的腾讯与老干妈合同纠纷案有了裁定结果。据中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司名下价值16240600元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。该裁定结果在今年4月24日作出。此前，原告腾讯计算机系统有限公司向法院提出查封、冻结老干妈1624.06万元财产的请求获得法院支持，担保人新疆前海联合财产保险有限公司深圳分公司和中?

    腾讯 老干妈 合同

  • 英国宣布禁用华为后 法国表态：不会禁止华为在法投资5G

    本月中旬，英国政府宣布，将从2020年12月31日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在2027年前拆除。针对英国的禁用决定，华为英国发言人Edward Brewster发表声明

    华为英国

  • 超前点播后律师二度起诉爱奇艺：因爱奇艺调取个人信息侵犯隐私

    7月15日消息，曾因超前点播案起诉爱奇艺的律师@吴声威wsw宣布二度起诉爱奇艺。吴声威表示，被告爱奇艺在超前点播案诉讼过程中擅自查看本人的爱奇艺登录记录及观影记录，这些属于个人信息，根据

    爱奇艺 超前点播

  • 华为会员“拍了拍”深圳，然后赢了一部华为手机！

    这个七月 华为会员中心邀你“拍一拍深圳” 参与会员中心“HuaweiPay深圳通个性卡面”征集活动 就有机会赢华为P40、荣耀 30 等惊喜大礼! 在深圳各区，有闻名全国的必打卡地标 像深圳第一高楼平安金融中心 曾经的亚洲第一高楼地王大厦 有“春笋”之称的中国华润大厦 绵延整个深圳中心区海岸线的深圳湾公园 …… 都是名声妥妥的深圳城市标签 而在一街之隔的另一边、摩天大楼的对面 同样是深圳独有的城市标签——城中村 像如今正在待?

    华为会员 华为手机

  • 英国决定禁用华为华为英国发言人回应全文

    英国决定禁用华为。据路透社消息，英国文化大臣 Oliver Dowden 刚刚宣布，英国已决定停止在5G建设中使用华为设备。另据英国天空新闻网消息，道登表示，英国政府将从 2020 年 12 月 31 日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在 2027 年前拆除。

    华为 5G

  • 苹果胜诉130亿欧元爱尔兰税收 推翻四年前裁决

    苹果公司日前赢得了 130 亿欧元(约合 149 亿美元)的爱尔兰税收上诉案。欧盟委员会 2016 年 8 月裁定，苹果在爱尔兰非法逃税 131 亿欧元(约合 153 亿美元)，苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。

    苹果胜诉 苹果税收 苹果欧洲市场

  • 百元5G手机不远了 爆料称联发科MT6853新机已开

    在5G网络建设快速向前推进的同时，如何让更多人用上5G网络也是一个问题。国内头部手机厂商已经逐渐推出2000元以下的5G手机，降低了入手门槛，但依然有很多的用户没有换掉手中的5G设备，市场或许

    联发科 高通 百元机
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
旺家星家具 金史密斯筋膜枪 dnf重霄弹药专家 中国首个火星车 微信品牌小程序 滴滴特惠 联想拯救者电竞手机Pro 八戒严选 猪八戒八八节 小山美创 孟晚舟案证据公开 滴滴特惠快车 cf泳装派对活动

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM