新进展！华为申请中止将孟晚舟引渡到美国

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息：据路透社报道，根据美国当地时间周四的文件显示，华为公司首席财务官孟晚舟的律师已向加拿大一家法院提出申请，要求中止将她引渡到美国的诉讼程序。

这一申请的部分依据是，孟晚舟的律师称，美国总统特朗普和其他政府高级官员企图用孟晚舟“作为贸易争端中的谈判筹码”，从而破坏了司法程序的公正性。

孟晚舟的律师称特朗普的言论“具有攻击性和不祥的征兆”，而且“由于特朗普过去曾干预最近其他备受瞩目的刑事诉讼，这一言论变得更加令人生畏”，他们还提到了特朗普对其老朋友、助理罗杰·斯通等人的减刑。

对此，白宫、美国国务院和特鲁多办公室没有立即回应置评请求。

孟晚舟的律师还表示，美国通过“选择性地提供信息……而忽略了‘高度相关的信息’，即华为与汇丰银行分享的有关其在伊朗运营的信息。律师们表示，这些遗漏“远远不符合”美方“本应有的严谨、坦诚和准确”。

据悉，孟晚舟于 2018 年 12 月在温哥华国际机场被美国逮捕。自被拘留以来，她一直被加拿大当局软禁在温哥华。

5月28日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公布了华为高管孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟将继续留在加拿大参加后续的相关听证。

6 月 15 日，孟晚舟的律师团队向加拿大不列颠哥伦比亚高等法院提交了一份备忘录。备忘录显示，美国司法部提交的用于要求引渡的《起诉案件记录》中，指控孟晚舟的唯一关键证据是由汇丰银行提供的;但是美方对这份证据的总结遗漏了重大信息，甚至存在故意误导的行为。

6 月 23 日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院和孟晚舟引渡案的控、辩双方达成共识，对引渡案的全部日程进行确认，同意于 8 月 17 日恢复引渡听证会，对加拿大和美国当局提供的信息的证据可采纳性进行讨论。关于美加是否滥用司法程序的辩论将于 2021 年 2 月 16 日开始。