顺丰数科（深圳）技术服务有限公司成立 注册资本2.5亿元

据天眼查数据显示，今日，顺丰数科(深圳)技术服务有限公司成立，该公司注册资本2. 5 亿人民币，法定代表人为OOI BEE TI。该公司由深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司全资控股。
【TechWeb】6月30日消息，顺丰控股对外发布公布，为优化部分重要募投项目实施主体顺丰航空有限公司、顺丰科技有限公司、深圳顺路物流有限公司及其母公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司的资产负债结构，公司拟对前述全资子公司进行增资。考虑到控股层级关系，此次增资将通过层层增资方式实现。首先，公司拟使用自有资金约76.74亿元人民币对顺丰泰森增资，然后顺丰泰森拟使用自有资金合计约60.65亿元人民币对下属子公司顺丰航空、?
7月4日消息，据媒体报道，顺丰一位客户向记者反映，自己保价5万元的一对古董瓷盘在顺丰运输过程中被损毁，顺丰却拒绝按价赔偿。这位先生向记者表示，这对瓷盘的价格为4.5万元，用顺丰邮寄时保
据天眼查数据显示， 7 月 6 日，深圳市快驰骏马信息技术有限公司成立，注册资本 500 万元，法定代表人为郝增喜。公司经营范围包括货物运输代理；国际货物运输代理；搬运装卸服务；商务咨询；摄影服务；物业管理等。该公司由顺丰速运有限公司 100% 持股，王卫为疑似实际控制人。
保价运输是指运输企业与托运人共同确定的以托运人声明货物价值为基础的一种特殊运输方式，遗失的快递邮电部门按保价金额负责赔偿。尽管如此，保价后快递受损也未必会顺利获得赔付。7月17日消息
一种先进的技术力量，在任何时候都可以帮助企业渡过难关，比如数字科技的力量。据悉，在疫情期间，玖富数科集团利用所掌握的核心技术力量，冲破难关，在危急时期推出了完善的应对方案，解决了办公难题，并高效的衔接了用户的诉求，帮助客户也解决了当时的困难。数字科技助力玖富数科集团顺利复工据了解，玖富数科集团早在二月份的时候就启动了远程移动办公机制，实行分布式组织协同工作，通过数字技术解决了远程办公的难题，使得集
数字化变革正在全球蔓延,银行客户行为习惯正在转变,客户不用钱包已经是常态。但很多银行仍面临战略执行缺乏配套制度流程、跨部门跨条线协同机制欠缺、创新技术人才不足、数据质量和数据治理等方面的挑战。而很多中小型金融科技公司,都是单点服务,提供流量或业务服务。技术化、网络化、金融化正在推动金融去物理化、去人工化、去中介化。为此,金融科技与金融合作共生、优势互补已成为不可逆转的趋势。玖富数科集团与金融机构合作共?
2020 年 7 月 17 日北京互融时代软件有限公司（以下简称互融云）成功中标由顺丰控股的全资子公司融易链科技（深圳）有限公司（以下简称融易链）的人行二代征信报送与查询系统信息化建设项目。此次中标，我公司将结合顺丰控股的实际业务和战略需求为其实施一套人行二代征信报送、查询、高效一体化数据采集的征信应用系统。系统实施过程中还会将顺丰控股旗下顺诚乐丰保理有限公司，顺诚融资租赁（深圳）有限公司两家供应链金融企业同
天眼查数据显示，7月3日，湖北楚融丰供应链有限公司成立，注册资本5000万，法定代表人为雷进锋。公司经营范围包括供应链管理及运营；道路货物运输；国内货运代理；仓储服务；销售食品；零售烟草；出版物零售等，由北京顺丰电子商务有限公司100%持股。
京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。
7月19日，顺丰航空有限公司一架注册号为B-20EF的B757-200型全货机正式入列，顺丰航空机队规模由此增长至60架。B-20EF飞机是顺丰航空于2020年引进的第2架全货机，也是顺丰自有全货机机队的第33
【顺丰控股对外发布公告称，2020年6月速运物流业务营业收入123.25亿元，同比增长42.01%；供应链业务营业收入5.61亿元，同比增长26.35%。速运物流业务方能，6月业务量为6.89亿票，同比增长84.22%，单票收入为17.89元，同比减少22.92%。顺丰方面表示，2020年6月速运物流及供应链收入同比增长41.25%，主要受益于时效产品、 特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长。
7月2日下午，博鳌亚洲论坛和亚洲金融合作协会联合举办线上“亚洲普惠金融生态建设与数字化发展圆桌会”，并发布了博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲金融发展报告――普惠金融篇》。与会人士表示，亚洲普惠金融发展已经达到或赶超世界水平，但各经济体之间仍存在较大差距。面对疫情带来的巨大冲击，要进一步扩大金融包容性，推动亚洲地区均衡、可持续发展。玖富数科集团：提供了高效、便捷的普惠金融服务成立于2006年的玖富数科集团，在经
大家今年618的快递包裹到手了吗？对快递企业来说，物流速度是个问题，更让人关心的还有物流成本。根据交通运输部的要求，今年物流费将降低1300亿以上，也算是给顺丰、四通一达等快递公司一个超级
【TechWeb】7月14日消息，近日，京东数科在区块链领域接连推出两项举措，旨在优化中小企业营商环境：一是发布“普惠云签”计划扶持中小企业，面向全国中小企业提供免费的区块链电子合同签约云服务，解决传统合同面临的成本高、低时效、易造假等难题；二是利用区块链信用流转平台，帮助中小微企业获得更便利的融资服务，缓解疫后资金压力。据悉，这两项区块链应用均实现了与互联网法院数据的打通，一旦发生纠纷可一键举证，将网络?
【TechWeb】6月28日消息，北京市第三中级人民法院正式推出以VR电子诉讼服务为核心的一站式诉讼服务中心，公众可通过诉讼服务大厅、网站、诉讼服务热线、移动微法院等多种渠道，足不出户办理诉讼全程各项业务。据悉，这是北京市第三中级人民法院和京东数字科技集团合作建设智慧法院的第一项落地成果。据了解，京东数科利用VR技术对三中院新址1400平米的诉讼服务大厅进行3D建模，实景还原了诉讼服务大厅内部场景和各项功能设施。公?
在今日的网易数字+大会上，网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”。网易数帆将集中发力四大业务线：云原生软件生产力平台网易轻舟，全链路数据生产力平台网易易数，多媒体智能开放平台网易易智和全维度质量效能平台网易易测。
未来数周内，Facebook将在美国和其他50多个国家推出短视频应用Instagram Reels，从而向TikTok（抖音海外版）发起挑战。
在AI产业如火如荼的发展中，人工智能的应用已经越来越多突破某些单一领域的应用，逐渐转向多渠道、多领域的融合发展。在机场、火车站等交通枢纽，AI测温系统在保证人流密集通过的前提下，高效筛查出体温异常人员；在家中，居民通过在线问诊，借助智能问答机器人快速准确了解新冠病毒的防控知识；而在企业运营管理中，致远互联协同运营平台的AI能力也有效帮助企业从多角度、多场景提升工作效率、撬动关键资源，深度优化办公流程，从
网易云正式宣布更名为“网易数帆”，更名之后将更加聚焦企业数字化需求下的基础软件领域业务，并正式发布四款产品品牌：云原生软件生产力平台“网易轻舟”、全链路数据生产力平台“网易易数”、多媒体智能开放平台“网易易智”、全维度质量效能平台“网易易测”。
【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，得益于在5G智能手机处理器方面的出色表现，联发科在芯片市场的存在感明显增强，他们也预计今年的业务会有增长。作为一家研发、设计、销售芯片的厂商，联发科业务增长，也就意味着他们对芯片生产的需求有增加。外媒在最新的报道中表示，联发科已经预订了更多的芯片产能，以支持他们下半年的业务发展。联发科新预定的，主要是台积电的产能，但也包括封装测试等后端的产能。从外媒的报道来?
近日，第三方测试机构对搭载龙芯3A4000处理器、统信UOS操作系统的电脑进行了Unixbench测试，成绩超过了2700分，展现了这套国产自研软硬件平台的优..
【TechWeb】7月23日，ROG玩家国度在线召开“天生高能” ROG 2020新品发布会，秉承“以玩家为核心”的品牌理念，ROG产品始终坚持不妥协的电竞信仰，..
滴滴出行创始人兼CEO程维今日在滴滴内网撰文“滴滴安全十条”，谈论安全事宜。程维称，滴滴是一家运送生命的公司，安全是一切发展的红线。文中，程..
近日特斯拉公司CEO艾隆 · 马斯克在推特中再次表达了他对于人工智能的看法。他表示那些不相信人工智能可以超过他们认知能力的人是自以为很聪明的，..
华为公布HMS生态最新进展，目前华为终端全球月活用户达到7亿，华为全球注册开发者达到160万，全球集成HMS Core的应用数量超过8.1万。..
7 月 21 日，京东正式对外宣布已完成对五星电器剩余54%股权的收购，已全资持有。据天眼查显示， 7 月 15 日，持股54%的浙江的房地产开发商--佳源创..
平安产险收购“汽车之家”26%股权。银保监会近日批复同意中国平安财产保险股份有限公司收购汽车之家股权：平安产险以自有资金投资收购AUTOHOME IN..
据英国媒体报道，泛大西洋投资(General Atlantic)和红杉等组成的财团，正在与美国财政部和监管机构洽谈收购的相关细节，并且已经和字节跳动的创始..
微信刚刚官方发布了安卓端7.0.17正式版本，新增视频弹幕，并升级了长按消息菜单的样式。新版微信中，视频号新增了“浮评”功能，可以在..
7月23日晚，ROG在国内正式发布ROG游戏手机3，基于最顶级的高通骁龙865+平台，拥有144Hz高刷新率、270Hz触控采用率、16GB内存、6000mAh大电池、电竞..
今日，ROG 2020新品发布会发布了ROG游戏手机3，ROG游戏手机3同样由腾讯游戏深度定制，为ROG玩家提供专属的沉浸式游戏体验。ROG游戏手机3率先使用的..
7月23日下午，康宁公司宣布推出全新一代的大猩猩玻璃Victus，本次新品在抗跌落和抗刮擦性能上均得到提升，同时发布会还透露三星将在最近推出首款搭..
因为美方禁令的阻挠，以华为为代表的科技厂商，芯片代工订单不得不开始转包给本土晶圆厂，这意味着台积电、三星需要寻觅新的市场机会。放弃7nm、关..
都 2020 年了，如果你还在问：什么样的垂类在快手上成长迅速?数据依然会回答你：「美食」。相比于很多类型的账号跨平台生长艰难，容易出现水土..
有消息称，医疗保险公司水滴筹正在筹备IPO事宜，寻求以 40 亿美元的估值IPO。对此，水滴公司回应：目前我们并没有明确的IPO计划，但公司会保持探索..
7 月 23 日，安兔兔发布了 2020 年上半年安卓手机性能排行榜。其中，榜单分为两部分，一部分是安卓旗舰手机性能排，另一部分是安卓中端手机性能排..
英雄联盟的10.15版本中上线了大家期待的灵魂莲花的活动，也推出了灵魂莲花小小英雄，下面就来为大家分享一下LOL灵魂莲华小小英雄怎么获得。..
天眼查数据显示，宝可梦(上海)玩具有限公司于 2020 年 7 月 20 日成立，注册资本1. 2 亿日元，为宝可梦公司全资子公司。..
2020年7月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，这天的问题是“晒好的被子如果落了灰尘，最好怎么办？”这个问题还是比较容易答错的，一般人..
关于TikTok在海外的发展走向备受关注，日前有外媒报道称，泛大西洋投资(General Atlantic)和红杉等组成的财团，正在与美国财政部和监管机构洽谈收..