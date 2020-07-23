顺丰数科（深圳）技术服务有限公司成立 注册资本2.5亿元

【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，得益于在5G智能手机处理器方面的出色表现，联发科在芯片市场的存在感明显增强，他们也预计今年的业务会有增长。作为一家研发、设计、销售芯片的厂商，联发科业务增长，也就意味着他们对芯片生产的需求有增加。外媒在最新的报道中表示，联发科已经预订了更多的芯片产能，以支持他们下半年的业务发展。联发科新预定的，主要是台积电的产能，但也包括封装测试等后端的产能。从外媒的报道来?