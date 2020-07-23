顺丰数科（深圳）技术服务有限公司成立 注册资本2.5亿元

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顺丰数科（深圳）技术服务有限公司成立 注册资本2.5亿元

2020-07-23 19:31 · 稿源：站长之家

据天眼查数据显示，今日，顺丰数科(深圳)技术服务有限公司成立，该公司注册资本2. 5 亿人民币，法定代表人为OOI BEE TI。该公司由深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司全资控股。

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