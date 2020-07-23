马斯克点赞天问一号：非常振奋人心

特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周三重申了他对人工智能(AI)未来的担忧。他认为，那些不相信计算机会超过他们认知能力的人自以为很聪明，其实他们要比自己想象的傻得多。“十年来，我一直在提醒这一AI威胁，”马斯克称，“我们应该关注AI的发展方向。在我看来，在AI问题上大错特错的人都十分聪明，因为他们无法想象计算机(最终)可能要比他们聪明得多。这是他们的逻辑缺陷。他们其实