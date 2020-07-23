马斯克点赞天问一号：非常振奋人心

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马斯克点赞天问一号：非常振奋人心

2020-07-23 17:04 · 稿源：站长之家

今日，埃隆·马斯克发布微博点赞中国的火星探测器“天问一号”发射成功，他称：“中国今天成功发射了首次火星探测任务天问一号探测器，非常振奋人心”

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