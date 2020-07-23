马斯克点赞天问一号：非常振奋人心

今日，埃隆·马斯克发布微博点赞中国的火星探测器“天问一号”发射成功，他称：“中国今天成功发射了首次火星探测任务天问一号探测器，非常振奋人心”
马斯克身家超马云，马斯克、马云身价各是多少？据7 月 1 日最新消息，今日美股收盘，特斯拉股价大涨 6.98%，报1079. 81 美元，市值达2002. 78 亿美元，约合人民币 14150 亿元。
随着特斯拉汽车的股价在2020年上半年出现快速上涨，作为公司CEO的马斯克身家财富也随之提升。据中国基金报报道，福布斯实时富豪排行榜显示，身家一度紧随马云之后的马斯克已经超越黄峥和马云，成为世界第 22 富豪。
2020年7月23日，在今天有一个重大的好消息那就是咱们天问一号的火星探测器成功进入预定轨道，这无疑是令人振奋的，这也是咱们航天领域的一次里程碑，很多朋友还不知道天问一号什么时候到达火星，所以今天就来为大家详细的介绍一下。
刚刚，中国首次火星探测任务天问一号探测器在中国文昌航天发射场由长征五号遥四运载火箭发射升空，天问之旅正式开启。探测器将绕地飞行 200 多天并进入火星轨道，明年 4 月份，一台火星车将被降落到火星表面，并工作 90 天。
据福布斯实时富豪排行榜，排名 22 的马斯克身价 449 亿美元，超越身价 445 亿美元的黄峥和身价 433 亿美元的马云。
6月27日消息，在得知亚马逊要收购自动驾驶公司Zoox的消息后，埃隆·马斯克发推嘲笑亚马逊CEO贝索斯是“抄袭者”，他认为亚马逊此举是在盲目模仿。这已经不是马斯克第一次怼贝
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价连续大涨，屡创新高，CEO马斯克也十分得意，并且似乎有些“膨胀”，又开始讥讽特斯拉空头和美国证券交易委员会（SEC）。特斯拉马斯克在社交网络上表示，要送一些“做空短裤”（short shorts）给养肥空头委员会（Shortseller Enrichment Commission，首字母缩写同美国证券交易委员会）。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn
除了SpaceX火箭上天，埃隆·马斯克对于入地挖隧道也一直兴趣浓厚，现在他的Boring Company又发起了一个隧道挖掘大赛，要求非常简单：钻探隧道，而且速度要超过蜗牛。可别以为这很简单。
7月23日12时41分，咱们中国的天问一号火星探测器成功发射，火箭飞行约2167秒后，成功将探测器送入预定轨道，开启了中国火星探测之旅，很多朋友都想知道天问一号到底要多久才可以到达火星呢？下面就来为大家科普一下。
如果你在推特关注埃隆·马斯克的话，就会知道他是有多么热爱“惹是生非”。最近，马斯克又抓住一次机会，对着 “老冤家”贝佐斯使用了嘲讽的技能。马斯克在转发一则“亚马逊收购自动驾驶公司Zoox”的新闻里，称这位全球首富是一只“抄袭猫”(copycat)。
7月23日12时41分，中国首次火星探测任务天问一号探测器在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场，由长征五号遥四运载火箭发射升空。火箭飞行约2167秒后，成功将探测器送入预定轨道，开启火星探测之旅
7月23日，据央视新闻消息，12时41分，中国首次火星探测任务天问一号探测器在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场，由长征五号遥四运载火箭发射升空。据悉，这是长征五号系列运载火箭的第五次
据福布斯实时亿万富豪榜显示，特斯拉CEO埃隆马斯克的净资产达到 742 亿美元，成为全球第五大富豪。据悉，特斯拉股价在周一飙升了9.5 %至1643 美元的历史新高，仅 7 月 20 日一天就为马斯克增加了约 50 亿美元的财富
在世界人工智能大会上，埃隆·马斯克谈到特斯拉今年能完成L5 级自动驾驶的基本功能。他谈到其挑战不大，只是要处理很多细节问题。目前特斯拉只需要在软件层面进行改进，硬件完全能支撑L5级自动驾驶技术。按照国际自动机工程师学会（简称SAE）提出的自动驾驶技术水平分类，L5级，也就是完全自动化，可以适应任何驾驶场景，目前还是受到法律、技术等限制，还没有机构能够完全实现。
DoNews7月9日消息（记者 翟继茹）9日，马斯克发布推特夸赞特斯拉中国团队，“特斯拉中国团队太棒了！”。8日，乘用车市场信息联席会发布《2020年6月份全国乘用车市场分析》报告显示， 6月特斯拉在纯电动市场销量份额23%，而下半年特斯拉仍是纯增量，下半年的电动车市场会明显高于去年下半年水平。中国市场目标已经成为特斯拉的重点发力对象。此前，特斯拉还向中国用户开放其电动皮卡Cybertruck的预订。特斯拉中国官网显示，Cybertr
据外媒报道，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。
7月6日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上透露，该公司已开始售卖限量版“做空短裤”（short shorts）。图片来自特斯拉官方如图所示，短裤上有特斯拉的标志。另外，据商品描述，短裤后面还有 “S3XY”字母，代表特斯拉推出的电动汽车Model S，Model 3，Model X，Model Y。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn）是特斯克空头，马斯克和他开玩?
究竟如何培养出一个旷世创新天才?又是哪些因素在少年马斯克成长中发挥了作用?号召“人生由我”的现代女性如何平衡家庭和事业?在量子位的专访中，梅耶·马斯克娓娓道来，讲述一切。
特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周三重申了他对人工智能(AI)未来的担忧。他认为，那些不相信计算机会超过他们认知能力的人自以为很聪明，其实他们要比自己想象的傻得多。“十年来，我一直在提醒这一AI威胁，”马斯克称，“我们应该关注AI的发展方向。在我看来，在AI问题上大错特错的人都十分聪明，因为他们无法想象计算机(最终)可能要比他们聪明得多。这是他们的逻辑缺陷。他们其实
特斯拉CEO马斯克旗下还拥有一家名为Boring Company的隧道公司，这家公司希望以挖隧道的方式来创造一个全新的交通方式，来解决目前大城市的交通拥堵问题。
如今人们在旅游的过程中，都会想要通过刺激或冒险来放松，特别是压力大的时候，玩一玩过山车、蹦极等极限项目，确实能给人带来新的刺激。最近，有..
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