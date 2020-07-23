苹果为苹果税辩护 谷歌、亚马逊等平台也收30%佣金

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:据外媒报道，针对反垄断调查，苹果公司委托分析公司进行了一项研究，并于 7 月 22 日提出了一些理由来为App Store辩护。

研究发现，其App Store应用商店的商业行为与谷歌play应用商店、亚马逊App Store应用商店等数字平台基本一致，收取的佣金费率一般都在30%左右。

开发商一直指责苹果存在反竞争行为，包括审查程序不透明、对数字商品销售收入抽成30%，以及要求开发商使用苹果自己的支付系统购买数字商品等。

此外还包括苹果可以利用App Store应用商店中有关未来趋势的数据来开发应用或功能，与开发商展开竞争等。

苹果公司CEO库克将在下周一与亚马逊、谷歌和Facebook的CEO一起出席美国国会众议院司法委员会的听证会。此次听证会是 2019 年 6 月宣布的针对大型客机公司反垄断调查的一部分，收集CEO证词是完成调查以前的最后步骤之一。

据此前媒体报道， 2019 年App Store为苹果创造了 460 亿美元的营收，占公司总营收的18%，随着iPhone销售陷入停滞状态，服务业务被投资者视为苹果公司的增长“引擎”。