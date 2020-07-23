工信部：将依法查处未经用户同意升级套餐、捆绑销售行为

【TechWeb】6月23日消息，据工信部消息，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板华为MatePadPro5G，搭载了超厚3D石墨烯散热技术，总厚度达到400μm。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。在电子设备高性能、小型化的发展趋势下，散热设计在电子设备开发中的重要性持续提升。随着5G手机换机潮和基站建设