工信部：将依法查处未经用户同意升级套餐、捆绑销售行为

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工信部：将依法查处未经用户同意升级套餐、捆绑销售行为

2020-07-23 13:43 · 稿源：站长之家

据证券时报报道，今日，工信部信通司司长闻库表示，5G开通以来，运营企业推动用户使用5G的一系列的活动，这其中包括套餐。下一步，各地方通信管理局将密切关注各省各地的情况，加强监督检查，特别是要依法查处没有经过用户同意就把用户套餐升级了、捆绑销售了这种侵害用户合法权益的行为。

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