工信部：将依法查处未经用户同意升级套餐、捆绑销售行为

据证券时报报道，今日，工信部信通司司长闻库表示，5G开通以来，运营企业推动用户使用5G的一系列的活动，这其中包括套餐。下一步，各地方通信管理局将密切关注各省各地的情况，加强监督检查，特别是要依法查处没有经过用户同意就把用户套餐升级了、捆绑销售了这种侵害用户合法权益的行为。
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据证券时报报道，今日，工信部信通司司长闻库表示，5G开通以来，运营企业推动用户使用5G的一系列的活动，这其中包括套餐。下一步，各地方通信管理局将密切关注各省各地的情况，加强监督检查，特别是要依法查处没有经过用户同意就把用户套餐升级了、捆绑销售了这种侵害用户合法权益的行为。
在工信部的推动下，移动、联通、电信三大运营商正在大力发展5G。在这个方向中，广电总局也跟工信部成了盟友，工信部清退2G、3G网络，广电系也在加紧清退模拟电视，尽快让出700MHz的5G黄金频段。
今日，工信部信通司司长、新闻发言人闻库表示，目前，有 197 款5G终端拿到了入网许可，5G手机今年的出货量也非常好，已经有 8623 万部出货了。
【TechWeb】6月23日消息，据工信部消息，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板华为MatePadPro5G，搭载了超厚3D石墨烯散热技术，总厚度达到400μm。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。在电子设备高性能、小型化的发展趋势下，散热设计在电子设备开发中的重要性持续提升。随着5G手机换机潮和基站建设
今日，工信部表示，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板华为MatePadPro5G，搭载了超厚3D石墨烯散热技术。
在今日的国新办发布会上，工信部副部长辛国斌，部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍 2020 年上半年工业通信业发展情况。中国工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，目前我国5G用户数已达 6600 万，每周5G基站新增1.5万站。
今日，据工信部网站信息显示，三星Galaxy Z Flip 5G已经通过认证，或许在不久之后就将与我们见面。认证信息显示，三星Galaxy Z Flip 5G的机身
今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工信部副部长辛国斌表示，上半年新建5G基站25. 7 万个，截至 6 月底累计达到 41 万个。
今日，国新办举行上半年工业通信业发展情况新闻发布会。会上，工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库透露，目前我国5G的手机销量已经突破了8623万（出货），5G用户有6600万（连到网
7月14日，回收宝手机价值研究院发布了“2020年上半年手机价值指数”白皮书。回顾了上半年的新机市场与二手机市场，为消费者还原了今年手机市场的全貌。白皮书显示，从今年年初开始，
近日，受工信部指令，国内三大运营商将5G资费下降，年内将大力普及，覆盖地级以上城市。在 2019 年三大运营商首次公布的5G套餐中，中国移动5G套餐最低为每月 128 元/30GB/ 200 分钟通话，最高为每月 598 元/300GB/ 3000 分钟通话;中国联通与中国电信5G套餐最低为每月 129 元/30GB/ 500 分钟通话，最高为每月 599 元/300GB/ 3000 分钟通话。
近日，有媒体报道称，三大运营商将原本百元以上的5G套餐纷纷拉低到百元以下。其中中国移动折扣力度最大，目前最便宜的5G套餐只要69元。中国联通、中国电信5G套餐优惠力度也不小，中国联通5G畅
DoNews 7月11日消息（记者 丁凡）近日，一款型号为M2007J1SC的小米智能手机出现在工信部网站上，已经获得认证，具体型号未知。但根据外媒的爆料称，这款小米智能手机将会是一款旗舰产品，可能最早在8月推出。极有可能是小米 CC10或传闻已久的小米 MIX 4智能手机。据悉， 这款MIX 4将配备具有120Hz刷新率的Quad HD +显示屏，或将搭载最新Snapdragon 865或Snapdragon 865+ SoC处理器。另外一款小米 CC10将配备108MP主摄像头，可支持?
今日，中国移动副总经理赵大春表示，今年以来，中国移动已经建成5G基站超 14 万个，在全国超 50 个城市提供5G商用服务，发展5G套餐用户超过 7000 万。
今日，工信部发文称，近年来，部分企业不遵守工业和信息化部相关管理规定，顶风作案，利用95、 106 号段从事网络诈骗等犯罪活动。前期，工业和信息化部积极配合公安部门开展打击网络贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役，指导组织北京、河北、上海、江苏、河南、陕西等地通信管理局联合出击
就近日媒体报道部分商务楼宇、工业园区宽带被物业、代理商“卡脖子”的问题，工业和信息化部高度关注，要求当地通信管理局联合有关部门抓紧调查核实，对存在的违法违规行为要坚决整治、予以严惩。
日前，工信部公布了在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业名单，云天励飞、腾讯、科大讯飞、优必选等 79 家企业上榜。2 月 4 日，工信部科技司向社会发布了《充分发挥人工智能赋能效用 协力抗击新冠疫情的倡议书》。云天励飞积极响应、主动担当，自主研发的AI人体测温系统等产品，在疫情防控中发挥了积极作用，取得了明显的防控效果，有效践行了企业社会责任。多款AI产品 走在抗疫最前线今年疫情发生以来，云天励飞?
据爆料，Redmi 9A近期已在工信部入网。此前这款手机已经于 6 月 30 日在海外上市，采用大屏幕大电池，价格也相当优惠，折合人民币约 593 元。国内预计会在七月下旬上市，价格也可能会有所变化。
今日，中国移动公布了 6 月份运营数据，数据显示， 6 月移动净增 5G 套餐客户数 1459 万户，截至 2020 年 6 月末，5G 套餐客户数累计达 7019.9 万户。
6月24日消息，据媒体报道，三大运营商纷纷降低5G套餐门槛，最低只要69元。报道指出，三大运营商将原本百元以上的5G套餐纷纷拉低到百元以下。其中中国移动折扣力度最大，目前最便宜的5G套餐只要
6 月 19 日，工信部官网公布《在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业名单》的通知，为榜单中企业积极响应、主动作为、攻坚克难、开拓创新的精神点赞。微呼科技凭借“疫情防控外呼机器人”在新冠疫情防控中的卓越表现，有效践行了企业社会责任，与阿里、科大讯飞、百度、京东、腾讯等知名企业一起荣登表彰名单。今年春节期间，疫情在全国范围内快速蔓延，工信部科技司为贯彻落实中央决策部署，发布了《充分发挥人工智
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2020年7月23日，在今天有一个重大的好消息那就是咱们天问一号的火星探测器成功进入预定轨道，这无疑是令人振奋的，这也是咱们航天领域的一次里程碑..
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