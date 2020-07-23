arm回应英伟达收购传言：不对任何”谣言“或“揣测”发表评论

据一财网消息，针对“英伟达已与软银集团就收购Arm一事进行接洽”的报道，Arm官方回应，我们不对任何”谣言“或“揣测”发表评论。
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据一财网消息，针对“英伟达已与软银集团就收购Arm一事进行接洽”的报道，Arm官方回应，我们不对任何”谣言“或“揣测”发表评论。
7月23日消息，据国外媒体报道，知情人士称，半导体厂商英伟达有意收购软银旗下芯片设计公司ARM。此前，外媒报道称，在苹果计划在新Mac电脑中弃用英特尔芯片转而使用自家基于ARM架构的Mac芯片的早期阶段，软银正在考虑出售ARM的部分或全部股份，或者让ARM进行首次公开募股（IPO）。外媒称，ARM的出售或IPO不太可能对苹果产生重大影响，不过苹果可能有意收购这家公司。据悉，软银最近与苹果公司进行了接洽，以评估其对收
【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，美国时间周三，英伟达超过英特尔，首次成为美国市值最高芯片公司。英伟达如图所示，周三收盘，英特尔(NASDAQ:INTC)股价上涨0.51%至58.61美元，总市值约2481.55亿美元。英伟达(NASDAQ:NVDA)股价上涨3.49%至408.64美元，总市值约2513.14亿美元，首次超过英特尔。据外媒统计，今年以来，英伟达股价上涨了74%，而英特尔下跌了2%。受疫情影响，英伟达数据中心业务今年快速增长。据英伟达财报，
【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，数据中心、云计算等领域的需求，也带动了服务器销量的增长，进而也拉升了服务器相关芯片销量的提升。外媒在最新的报道中就表示，英伟达、AMD这两大厂商服务器芯片的销量，正在增加，他们对未来也非常乐观。英伟达服务器相关芯片的业绩，在他们的财报中体现在数据中心这一业务上，这一业务2020财年的营收为29.83亿美元，在英伟达营收中所占的比重，由上一财年的25%提升到了27.4%。而在截?
英伟达美国当地时间周二表示，该公司将与佛罗里达大学合作，打造全球最快的高等教育领域人工智能超级计算机。
[TechWeb]梅赛德斯·奔驰（Mercedes-Benz）与英伟达（Nvidia）合作开发用于汽车的下一代计算平台，该平台将支持从空中软件更新到自动驾驶的所有内容。这家德国汽车制造商表示计划从2024年开始在其车队中推广这项新技术。新平台将基于Nvidia的片上系统Orin技术，还将使用基于San Jose的公司完整的Drive AGX软件堆栈。Nvidia 于2019年12月在CES上首次展示了Orin ，除了顶级规格（例如每秒可以进行200万亿次运算，同时使用更少的功率
【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰正与半导体制造商英伟达合作，开发下一代汽车计算平台，支持通过无线软件更新到自动驾驶的各种服务。这个新平台基于英伟达的片上系统Orin技术，也将使用英伟达的全驱动AGX软件栈。从2024年开始，从入门级到高端汽车，奔驰所有的新一代汽车都将采用标准的英伟达驱动AGX Orin技术、传感器和软件。据悉，英伟达驱动AGX Orin平台是一种自动驾驶汽车处理器，将于202
特斯拉股价又双叒叕涨了!! 6 月经历多个交易日上涨的特斯拉股价，在周一又迎来了一次大涨。截至周一美股收盘，特斯拉股价报 1643 美元，较前一交易日收盘价上涨142. 16 美元，涨幅为9.47%，成交量达 1712 万，总市值为 3046 亿美元，高于英特尔和英伟达这两大芯片巨头。周一收盘时，英特尔的市值为2589. 09 亿美元，英伟达为2585. 64 亿美元。
7月14日消息，据国外媒体报道，英伟达官网的信息显示，他们新任命加州理工学院的一位教授为公司董事，年仅40岁，董事会成员也增加到了12人。英伟达是在当地时间周一，在官网宣布任命一名新董事的，新任命的董事名为约翰·达比里(John Dabiri)。约翰·达比里虽然年仅40岁，但他在学术研究方面成就显著，他本科毕业于普林斯顿大学，获得了该校机械和航空航天工程的学士学位，研究生则在加州理工学院度过，获得了加州理工
【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，英伟达的市值在周三超过了英特尔，成为了美国市值最高的芯片公司，英伟达CEO黄仁勋的身价也有明显增加。周三美国股市收盘时，英伟达报408.64美元，较前一交易日收盘时的394.87美元上涨13.77美元，涨幅为3.49%，市值为2513.14亿美元。英特尔周三收盘报58.61美元，较前一交易日收盘时的58.31美元上涨0.3美元，涨幅为0.51%，市值为2481.55亿美元，较英伟达公司的市值低了31.59亿美元。英伟达
英伟达已经内部通知所有AIC品牌显卡厂商，建议从 7 月份开始，可以对部分型号进行涨价，其中一个因素是要弥补 618 特价留下的空间。同时，虚拟货币“挖矿”需求在近期又有了明显抬升，GTX 1660 Suepr、RTX2060 等热门中端主流型号的市场需求非常旺盛，英伟达也建议可以适当涨价。
7月22日消息，据国外媒体报道，英伟达官网公布的信息显示，他们将与佛罗里达大学联手，打造学术领域最快的AI超级计算机。英伟达是当地时间周二在官网宣布这一计划的，官网的信息显示，英伟达、佛罗里达大学和毕业于佛罗里达大学的英伟达联合创始人克里斯·马拉科夫斯基(Chris Malachowsky)，共同出资7000万美元 ，对佛罗里达大学现有的超级计算机进行升级，使其成为学术领域最快的AI超级计算机。7000万美元的升级改造?
【TechWeb】7月14日消息，据国外媒体报道，在苹果向ARM芯片转型的早期阶段，软银正在考虑出售旗下芯片设计公司ARM，或让ARM重新上市。据外媒报道，软银正在探索出售ARM的部分或全部股份，或者让后者进行首次公开募股（IPO）。软银是在2016年以320亿美元的价格收购ARM的，这笔交易是软银当时有史以来最大的一笔收购交易。去年6月份，软银创始人孙正义表示，他希望在五年内让ARM重新上市，但他当时并未具体说明上市地点。近日，市场
之前曾有消息称，软银集团正为旗下英国芯片设计公司ARM探索若干选项（ARM在2016年以320亿美元被软银收购。），包括全部或部分出售以及公开上市，既然有出售选项，那么谁会接盘呢？据外媒报道称
软银正在考虑出售旗下芯片设计公司ARM的部分或者全部股份，或者让后者进行首次公开募股(IPO)等多个选择。
苹果之前已经表示，两年内要在自家的Mac笔记本系列更多采用自研ARM处理器，不过他们在接口上还不会大动手脚。对于ARM版Mac的接口问题，苹果向外媒The Verge确认的消息显示，他们会继续在自家的
对于那些期盼苹果ARM版Mac的朋友，想要在这个机器上装Windows系统变几乎是不可能的事情了。如果你想通过Boot camp在macOS笔记本电脑或PC上使用Windows 10，则需要获得该OS的许可安装介质，这对
苹果将在今年晚些时候开始告别Intel，转向自研的ARM架构桌面处理器，这是苹果历史上又一次转换CPU架构，也将对应用生态产生深远的影响，比如操作系统。苹果有自己的macOS桌面操作系统，但不少
对于微软来说，苹果推出自研桌面处理器后，就让原本Wintel阵营开始变得有些松动，不过微软已经开始在补足他们在移动端上的不足了。现在微软方面宣布，将会在2021年为Windows 10 on ARM引入对W
日前的WWDC开发者大会上，苹果正式宣布将Mac迁移到自研的Apple Silicon处理器上，基于ARM架构，由此告别Intel x86架构，开始又一段新的旅程，与此同时操作系统也进化到全新的macOS Big Sur 11.0
6月25日消息，高通骁龙865、骁龙765G等芯片支持GPU驱动独立更新。在此之前，GPU驱动通常会跟OTA更新捆绑在一起推送。如今它可以通过应用商店，像更新软件那样获得GPU驱动更新。小米10、小米
按照Filecoin官方给出的项目路线图，最高奖励达 400 万filcoin的大矿工测试大赛将在 8 月 3 日左右拉开帷幕。毫无疑问，这将成为整个filecoin挖矿..
近日，由iDigital China举办，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会战略支持的ADMIC汽车数字化&营销创新峰会暨金璨奖颁奖盛典在上海完美落幕。云从..
这是一个数据为王的时代 新基建中，无论是5G、人工智能或是大数据中心等，所有领域都是以庞大的数据作为支撑;通过大量的数据解读，分析趋势，预判..
2020年7月23日，在今天有一个重大的好消息那就是咱们天问一号的火星探测器成功进入预定轨道，这无疑是令人振奋的，这也是咱们航天领域的一次里程碑..
近日，NANK南卡官网上架了一款新的TWS耳机——NANK南卡LITE， 7 月 30 日正式发售!外观上，这款耳机采用了纯色的机身，黑白两色，充电盒采用鹅卵石..
近日数码圈热闹非凡，一个个新品接踵而来，其中国产top3 的耳机品牌南卡在 7 月 15 日发布了新款NANK南卡LITE半入耳式蓝牙耳机，NANK南卡LITE搭配..
南卡作为国内成长最快的耳机品牌之一，致力于为用户呈现出品质卓越，佩戴舒适，时尚美观的高性价比耳机，就在近期推出了全新的NANK-LITE半入耳式耳..
很多家装消费者都遇到过这样的情况：确定家装风格后，想要搭配一套视觉风格统一又兼具设计感的家装方案，于是自己费尽千辛万苦搜罗各式家具，安装..
7月23日，人民日报刊发了小米CEO、董事长雷军的文章，雷军呼吁企业家要打好数字经济这张牌，释放我国超大规模市场的巨大潜力，小米公司将在未来5年..
试问所有酒店投资人，谁今年最大的梦想不是满房？ ——兰欧说高考刚刚结束没多久，兰欧青岛五四广场店就传来了最新捷报——连续 11 天满房、单日营..
iPhone12 或推迟至10月底发布。据 Mac Otakara 消息，苹果 2020 年 iPhone 发布将会推迟至 10 月底。正常情况下，苹果会在 9 月初发布 iPhone，但..
有人说，互联网是第四次工业革命，而移动互联网将此次工业革命推向了高潮。 在这样的背景之下，年轻一代人的生活中离不开互联网和电子产品，他们的..
针对“用假人充当安检员”一事， 7 月 22 日，中通快递集团发布声明称，河南鹿邑县快递网点违法违规操作，向客户和公众致歉。声明表示，已要求涉事..
当春暖花开成为过去，随之而来的便是炎炎夏日，解暑的需求往往带来的是旅游的“洪峰”，海岛游、漂流游、水上世界等等都为夏日清凉游做足了准备，..
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在北京工作5年的李先生先后搬家6次，每次搬家都是一次重大“迁徙”。东西多，出租车和小轿车都装不下，太犯愁。路边找车价钱不透明，物品弄坏了、..
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