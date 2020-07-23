arm回应英伟达收购传言：不对任何”谣言“或“揣测”发表评论

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arm回应英伟达收购传言：不对任何”谣言“或“揣测”发表评论

2020-07-23 11:26 · 稿源：站长之家

据一财网消息，针对“英伟达已与软银集团就收购Arm一事进行接洽”的报道，Arm官方回应，我们不对任何”谣言“或“揣测”发表评论。

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