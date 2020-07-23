arm回应英伟达收购传言：不对任何”谣言“或“揣测”发表评论

【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，数据中心、云计算等领域的需求，也带动了服务器销量的增长，进而也拉升了服务器相关芯片销量的提升。外媒在最新的报道中就表示，英伟达、AMD这两大厂商服务器芯片的销量，正在增加，他们对未来也非常乐观。英伟达服务器相关芯片的业绩，在他们的财报中体现在数据中心这一业务上，这一业务2020财年的营收为29.83亿美元，在英伟达营收中所占的比重，由上一财年的25%提升到了27.4%。而在截?