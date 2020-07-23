特斯拉2020二季度财报：电动汽车产量82272辆 环比下滑20%

今日，特斯拉发布了第二季度财报。财报显示，特斯拉第二季度营收为60. 36 亿美元，同比下降5%;归属于普通股股东的净利润为1. 04 亿美元，去年同期录得净亏损4. 08 亿美元。，二季度电动汽车总体产量 82272 辆，较上个季度下滑20%。其中，第二季度Model 3/Y产量 75946 辆，较上个季度下滑13%，Model S/X产量 6326 辆，较上个季度下滑59%。
今日，特斯拉发布了第二季度财报。财报显示，特斯拉第二季度营收为60. 36 亿美元，同比下降5%;归属于普通股股东的净利润为1. 04 亿美元，去年同期录得净亏损4. 08 亿美元。，二季度电动汽车总体产量 82272 辆，较上个季度下滑20%。其中，第二季度Model 3/Y产量 75946 辆，较上个季度下滑13%，Model S/X产量 6326 辆，较上个季度下滑59%。
7月22日消息，据国外媒体报道，根据计划，电动汽车厂商特斯拉，在明日将发布二季度的财报，特斯拉上海超级工厂的建设进展有望再次公布。特斯拉是在官网上公布他们将在明日发布二季度的财报的，官网的信息显示，他们二季度的财报将在7月22日发布，例行的财报问答会议将在太平洋时间当日下午2:30，也就是北京时间7月23日凌晨5:30举行。在此前三个季度的财报中，特斯拉都有公布上海超级工厂的状况。第一次是在去年三季度?
特斯拉大涨再创新高，美国当地时间周一，电动汽车制造商特斯拉股价飙升13.48%，报收于每股1371. 58 美元，再创历史新高，且为连续第五个交易日收高。此前，多位分析师在特斯拉宣布强劲的季度交付数据后上调了其目标股价。
一个决定要买特斯拉的国人，有多大概率会改变主意，去买一辆比亚迪？如果说，之前这个数字是0，现在，比亚迪希望这个数字逐渐变成1，2，3，以及越来越多。
刚刚结束的上海 2020 世界人工智能大会的开幕式上，特斯拉CEO马斯克作为“常驻”嘉宾，用远程视频形式发表了有关AI的主题演讲，不过演讲中再无殖民火星，而都是有关特斯拉最新进展的介绍。
【TechWeb】7月10日消息，据国外媒体报道，在月初披露二季度电动汽车的产量和交付量之后，特斯拉在本月下旬还将发布二季度的财报，目前财报的发布时间也已经公布。特斯拉是在官网披露二季度财报的发布时间，官网的信息显示，特斯拉二季度的财报将在7月22日发布，例行的财报问答会议将在太平洋时间当日下午2:30，也就是北京时间7月23日凌晨5:30举行。今年二季度，疫情对特斯拉造成了很大的影响，他们在加州弗里蒙特的整车组装工厂?
今日，特斯拉官方微博称，将与腾讯《和平精英》进行联动。
7月6日消息，针对“特斯拉质保服务突然缩水 触摸屏和媒体控制单元减半为2年”这一说法。特斯拉官方回应称，此次调整仅限于自费升级 MCU 配件的质保时间，新车配件质保期不变。据此前
“赶红眼航班，办公室里支起行军床，凌晨四点在瓯江口看日出”， 2018 年 9 月 28 日，威马在浙江温州举办交付大会，威马汽车创始人沈晖表示自己在 290 多天里，夜夜开项目总会。
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价连续大涨，屡创新高，CEO马斯克也十分得意，并且似乎有些“膨胀”，又开始讥讽特斯拉空头和美国证券交易委员会（SEC）。特斯拉马斯克在社交网络上表示，要送一些“做空短裤”（short shorts）给养肥空头委员会（Shortseller Enrichment Commission，首字母缩写同美国证券交易委员会）。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn
作为全球电动汽车制造巨头，特斯拉却在近日推出多款“不务正业”的产品，比如说限量版短裤，在上市后就被一扫而空，现在有消息称特斯拉还会推出一款龙舌兰酒。
7月7日消息，据国外媒体报道，汽车厂商特斯拉已开卖限量版短裤，CEO马斯克透露，特斯拉牌的酒水也快推出了，感觉是要开杂货铺。马斯克透露，特斯拉牌龙舌兰Teslaquilla即将推出。Teslaquilla由Tesla和tequilla两个单词组合而成。马斯克之前曝光的样品Tequila，即龙舌兰酒，是墨西哥的国酒，该酒是以龙舌兰（agave）为原料经过蒸馏制作而成的一款蒸馏酒。龙舌兰酒常常用来当做基酒调制各种鸡尾酒，常见的鸡尾酒有特基拉
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，在二季度电动汽车交付量超过预期等多重因素的推动下，特斯拉的股价近期连续大幅上涨，本周的涨幅已超过了25%。当地时间周四美国股市收盘时，特斯拉报1208.66美元，较前一交易日1119.63美元的收盘价上涨89.03美元，涨幅为7.95%。周四上涨89.03美元之后，特斯拉股价在本周的前4个交易日也就连续上涨，并且涨幅都不低。本周一，特斯拉收盘报1009.35美元，较上周五收盘时的959.74美元上涨49.6
特斯拉北京展厅凤凰网科技讯 北京时间7月3日消息，特斯拉公司在周四澄清称，公司并未解雇因担心其加州工厂在新冠肺炎疫情期间的安全问题而选择在家的员工。特斯拉在一篇博文中称，在其工厂获准复工后，公司已经好几周时间不再使用考勤制度，并且为员工提供了一个“不会过问的居家时间窗口”，公司的防护措施符合美国县、州以及联邦层面的指导方针。《华盛顿邮报》周三报道称，三名特斯拉员工因为选择在家不去加州工厂上班而被解雇?
针对特斯拉否认和拼多多合作的声明，拼多多回应称：已经和宜买车官方旗舰店核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。而对于为什么车子比官方便宜，宜买车官方旗舰店回应称这是该店铺推出的秒杀活动，只有 5 台黑色的并且不支持分期，只能线上全款支付裸车价后送车上门，没门店覆盖地区存在运费。
针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的2019 款特斯拉Model3万人团购活动，特斯拉发布声明否认与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何特斯拉生产车辆。拼多多回应凤凰网科技表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。此前，拼多多平台上的宜买车汽车旗舰店上线了“特?
7月21日消息，日前，有媒体报道称，拼多多上出现了2019款特斯拉Model 3的限时秒杀万人团购活动，车型系标准续航后驱升级版的黑色款，显示售价直降4万，到手价为25.18万元。针对此事，特斯拉刚刚发布声明称，我司未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。特斯拉官方还表示特斯拉保留追究相关方法律责任
今日，针对“拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出 25 万元Model 3”一事，拼多多方面回应称，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。
虽然当前特斯拉在自动驾驶及汽车智能网联方面，与传统车企相比，拥有领先的优势。但是，新技术的稳定与可靠性，却并不一定能够时刻让消费者放心。而激进使用新技术的特斯拉，当前也受到了各种
在世界人工智能大会上，埃隆·马斯克谈到特斯拉今年能完成L5 级自动驾驶的基本功能。他谈到其挑战不大，只是要处理很多细节问题。目前特斯拉只需要在软件层面进行改进，硬件完全能支撑L5级自动驾驶技术。按照国际自动机工程师学会（简称SAE）提出的自动驾驶技术水平分类，L5级，也就是完全自动化，可以适应任何驾驶场景，目前还是受到法律、技术等限制，还没有机构能够完全实现。
DoNews7月9日消息（记者 翟继茹）9日，马斯克发布推特夸赞特斯拉中国团队，“特斯拉中国团队太棒了！”。8日，乘用车市场信息联席会发布《2020年6月份全国乘用车市场分析》报告显示， 6月特斯拉在纯电动市场销量份额23%，而下半年特斯拉仍是纯增量，下半年的电动车市场会明显高于去年下半年水平。中国市场目标已经成为特斯拉的重点发力对象。此前，特斯拉还向中国用户开放其电动皮卡Cybertruck的预订。特斯拉中国官网显示，Cybertr
今日，苹果苹果停止了对 iOS 13.5.1 的验证，用户无法再降级到该版本。..
2019年2月18日，由中共中央国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式对外公布，提出“建设国际金融枢纽、推动新一代信息技术发展为新的支柱产..
饱览巴蜀风情，领略豪华真谛。中国车市的行业盛会、西南地区最具影响力的车展——成都国际车展，将于2020年7月24日揭幕，林肯品牌将携旗下最新产品..
今年的大新闻莫过于创业板改革并实行注册制，在创业板上实施注册制，有利于促进中小市值股票更加活跃，而券商、创投公司等将明显受益于创业板注册..
今天看到一个有意思的统计，相比明星带货的平台选择TOP3：淘宝、抖音、快手；“总裁”开播带货的前三大平台有显著差异，变成了：淘宝、京东、微信..
对于孙正义领导下的软银来说，他们非常愿意为ARM找到卖家，不过从目前的反馈看，苹果对这个项目并没无意。据外媒报道，知情人士透露，NVIDIA有意收..
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昨日晚间，快手官方宣布，周杰伦将在7月26日20点30分开启直播首秀，直播的内容为魔术。用户可在快手搜索周同学进入直播间，预约直播还可获得宠粉大..
2020年7月23日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题是关于火锅的，想必大家都吃过火锅，今天的问题是“一般吃火锅时涮的蟹棒，它的主要原材料是什么?”其..
7月23日消息，今日起全国多地2020年高考成绩开始陆续放榜，考生也可以开始查询分数。为方便考生和家长及时查询成绩，除了各地教育考试院官网外，百..
尽管一直以“兴趣社区”自居，但B站在试图向主流互联网展示，其作为内容营销平台的巨大潜力。然而，B站作为视频平台的品牌出圈，并不等价于up主们..
7月23日消息，据国外媒体报道，特斯拉周三发布第二财季财报后，CEO马斯克(Elon Musk)在与分析师的电话会议上表示，特斯拉下一座超级工厂将建在得州..
每个做新媒体的人一定都会经常想一个问题：关注我的这些人到底喜欢分享什么样的内容?谁都想有让人疯狂转发的秘法。这个问题我也常琢磨，还在不同..
苹果推出了“越狱版”iPhone，是不是感到很不可思议，其实这没什么，当然使用者是要经过他们筛选的。据外媒报道称，苹果宣布将为安全研..
2020年7月21日，国务院办公厅发布了《关于进一步优化营商环境 更好服务市场主体的实施意见》，其中提到互联网医疗服务纳入医保范围，鼓励地方通过..
7月23日消息，据德国媒体报道，奔驰母公司被曝将裁员3万人，还在考虑关闭部分海外工厂，集团去年发起的缩减成本计划比最初启动时涉及范围要更广。..
7月23日消息，特斯拉发布2020年第二季度财报，二季度GAAP营业利润为3.27亿美元；GAAP净利润为1.04亿美元，非 GAAP 净利润（未计股份支付费用）为 ..
微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）在接受采访时再次针对在社交媒体上流传最广的新冠疫苗阴谋论进行辟谣。这一阴谋论认为，盖茨谋划借助未来..
7 月 22 日，快手大数据研究院发布《 2020 快手内容生态半年报》。半年报提到， 2019 年 7 月至 2020 年 6 月期间，有 3 亿用户在快手发布作品，快..