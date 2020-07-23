特斯拉2020二季度财报：电动汽车产量82272辆 环比下滑20%

【TechWeb】7月10日消息，据国外媒体报道，在月初披露二季度电动汽车的产量和交付量之后，特斯拉在本月下旬还将发布二季度的财报，目前财报的发布时间也已经公布。特斯拉是在官网披露二季度财报的发布时间，官网的信息显示，特斯拉二季度的财报将在7月22日发布，例行的财报问答会议将在太平洋时间当日下午2:30，也就是北京时间7月23日凌晨5:30举行。今年二季度，疫情对特斯拉造成了很大的影响，他们在加州弗里蒙特的整车组装工厂?