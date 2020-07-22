快手：直播日活达1.7亿人

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快手：直播日活达1.7亿人

2020-07-22 19:39 · 稿源：站长之家

今日，快手大数据研究院发布《 2020 快手内容生态半年报》。报告显示，快手直播日活超1. 7 亿，快手游戏短视频日活已经超过 9000 万，二次元日活突破 5000 万，电商日活已突破 1 亿。

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