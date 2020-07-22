快手：直播日活达1.7亿人

今日，快手大数据研究院发布《 2020 快手内容生态半年报》。报告显示，快手直播日活超1. 7 亿，快手游戏短视频日活已经超过 9000 万，二次元日活突破 5000 万，电商日活已突破 1 亿。
今天，快手游戏官方宣布王者荣耀主播@我是蓝烟啊@触手旧梦@忆寒厉害了@花花今天鸽了吗@触手顾泽 以及@触手欧弟等 11 名触手游戏主播正式入驻快手。
“这是最黑暗的时刻，也是最光明的时刻。” 6 月 21 日下午，宇宙级浪漫天象“金边日食”在我国境内如约而至。恰逢夏至日，在北半球白昼最长这一天，数千万网友通过快手直播足不出户观赏到了这一日食奇观。作为资深的天文爱好者，江苏卫视知名主持人孟非也在其快手直播间（ID：1386972117）与网友同步见证日食过程。直播过程中，孟非邀请中国科学院紫金山天文台周团辉博士共同探访紫金山天文台，运用专业的仪器，科普天文知识，见?
在内蒙古通辽市红星镇，一个百十平方米的小院里，住着来自附近乡镇的 28 名老人。三星级标准的房间配置，农家有机营养餐，耐心护理和每晚不间断查房，张淑君和丈夫共同经营的“佳和老年公寓”(快手号：btjh1979)，为周边的老人提供了一个恬静的老年生活。一日三餐、遛弯聊天、下棋打牌……从 2017 年至今，张淑君通过近千个短视频和上百场直播，让老铁直观感受到了乡村田园式的养老生活。“我不是为了把自家养老院变成‘网红’养老
“我们三个 82 年的不算太老男人都可以半路出发追随梦想，我相信你们也一定可以。” 7 月 6 日晚，浙江卫视主持人陈欢在他的快手直播首秀中，连同着他“不算太老男人乐队”的两个好兄弟曾力轩和陈宇浩，一起为即将高考的学子们加油打气。对于自己在快手的第一次直播，陈欢大呼“过瘾”、“很燃”，连线了潘长江、胡海泉，实现单场涨粉过万，尤其是能实时看到老铁们的评论和反馈，让他觉得和以前做节目很不一样，为此他还特意准备了
616 期间的一鸣惊人，让“马背水手”魏洋第一次被快手电商官方注意到。6 月 6 日当天，魏洋与“快手 616 品质购物节”同步发起“世界海鲜大集”卖货节，截止 6 月 18 日 616 结束，魏洋卖出超过 30 万单商品，总成交额近千万。被官方注意到之前，魏洋今年 2 月入驻快手，最多一天直播 10 小时， 4 个月时间积累了 110 万粉丝。在成为快手带货主播之前，魏洋是中国渔业协会副会长、国际贸易分会会长以及大连凯洋集团创始人，是有 30
快手科技宣布，“快手直播电商总部项目”落户成都，快手将投资 30 亿元建设位于新川创新科技园AI创新中心的快手电商总部。快手科技有限公司高级副总裁余海波介绍：“我们将和成都一起建设快手电商总部项目，充分发挥技术、产品和平台优势，吸引MCN机构、知名网红及品牌商入驻，共同构建和打造良好的直播电商生态，让广大用户共享直播电商发展成果。”依托此次合作，快手还将在成都高新区打造国内首个“5G+短视频产业基地”，搭建快
DoNews6月24日消息（记者 程梦玲）快手科技宣布，“快手直播电商总部项目”落户成都，快手将投资30亿元建设位于新川创新科技园AI创新中心的快手电商总部。早在2018年，快手首次推出“快手小店”，着手布局电商业务。目前，快手日活已经突破3亿，快手电商日活突破1亿，平台有潜在经营行为的账号超过100万。作为国民级短视频社区的快手，正在成长为电商领域的新势力。依托此次合作，快手还将在成都高新区打造国内首个“5G+短视频产业
6月23日消息，近日，快手正式对外发布基于流式的直播多码率自适应标准LAS（Live Adaptive Streaming），用于提供低延迟、平滑、流畅的直播多码率体验。据悉，快手同时开源了LAS的端到端解决方案，包括服务端、客户端、业界领先的多码率自适应算法等，帮助业界实现零门槛接入和使用LAS。直播清晰度对用户的体验至关重要，通过提升视频的码率、分辨率，能够确保视频清晰度显著提升。快手用户规模大、分布广泛，用户间网?
2020 年，直播电商风起云涌，淘宝抖音快手三国杀，腾讯京东拼多多悄默默入局。这一波直播风潮，谁能笑到最后，拿下直播电商铁王座?
明天，万千考生们将踏入高考的战场，迎接人生中最为重要的一次挑战。为了给广大考生助力，为高考加油， 7 月 7 日至 9 日，麦当劳与快手联合推出“麦当劳全天早餐日 72 小时满分叫醒直播”活动，麦当劳首次推出“全天早餐日”，全天不限时供应“拿满分麦满分”早餐，为每一位考生的高考之旅补足能量。此次特别活动中，麦当劳邀请了近 30 位快手达人，在快手直播间用不同形式的互动，“唤醒”每一位老铁的能量，为每一位参加高考的?
快手正式官宣 7 位女孩成团，快手女团的主打slogan是“在快手，每个勇敢做自己的女孩子，都在“C位”，而女团成员的 7 位女孩更是被快手定义为代表快手上所有平凡的女性用户。
今年 3 月 19 日，罗嘉在快手开启了直播带货首秀，卖的是阿玛尼男装。直播间上架的第一款商品是一件阿玛尼的经典短袖，本来预计最多能卖 100 件，结果库存的 500 多件瞬间卖光。当天直播销售金额超过 100 万。新人直播首秀就卖奢侈品而且卖的不错，创下了快手电商的新纪录。罗嘉也被打上了“快手奢侈品一哥”的标签，证明了在快手卖奢侈品的可行性。首秀的成功坚定了罗嘉之前的判断，那就是老铁对于高客单价商品、奢侈品是有很强消
近日，快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，包括“快说房”“快手家装”等，目前商标状态为“等待实质审查”。
现在不管是刷快手还是其他短视频，都是人们日常打发时间的好方式，但是很多人说手机屏幕太小，能不能在电视机、投影仪这些大屏幕上刷快手呢?下面就给大家带来的轻松上手的教程攻略，来教大家投影仪上怎么刷快手?快手怎样在电视机、投影仪上使用。首先我们打开当贝投影F3 上安装的当贝市场，搜索“KSTV”也就是快手TV版的首字母，就会显示“快手TV版”的选项，点击进入进行下载安装即可。这里要注意的是，安装好以后的软件名称是叫?
无孔不入的互联网信息时代让短视频平台迎来爆发期，如果当年轻人开始在抖音买货，在快手追“剧”，还不足以象征在线内容进入了传播新阶段，那么坂本龙一、周杰伦等头部音乐人的内容争夺战打响，则让短视频成为继在线音乐平台之后的又一音乐版权夺阵地。
最近直播带货的风向有点变化，似乎整个舆论都在讨论这其中有多少猫腻，有多少水分，而当年那种神话般的感觉似乎一下子进行了反转。其实这也是风口的一个标准特征，会出来特别多的质疑和问题，也能获得很多的支持和传播，核心其实还是很多人错过了，想找找心理平衡，实际上并非如此。 固然直播带货不是人人都能爆卖过亿，但直播带货也绝不是一个凭空吹出的泡泡，有泡沫是正常的，其中还有更多值得关注和把握的机会。到底这个行业是?
7月11日消息，快手宣布11名触手明星主播入驻快手。在此之前，触手直播停服，App及官网均无法正常打开，被网友称之为“下一个熊猫直播”。据媒体报道，从今年2月份开始触手直播就
鲜明的四个大字“毕业快乐”，配上那首经典的《栀子花开》，快手主持人@育儿女神辜小恋记录下了长沙市第一中学考点门口，高考结束的那一刻，考生们鱼贯而出的珍贵画面，考生们雀跃的身姿、青春的呐喊、门口家长们眼里的泪花，都被收录和印刻在这条不到一分钟的短视频里。 很多人说“莫名的想哭”，即使隔着屏幕也能感受到那种高考结束后的释放、跟青春装个满怀的感动，而这条捕捉了宝贵一线现场画面的视频，播放量已经达到207w，
原手游直播平台触手的 11 名游戏主播今日将正式入驻快手开播。此前，触手直播已陷入经营困难，并向平台签约主播发布通知，根据合同约定，经纪公司将指定的独家直播平台更改为快手直播平台，请签约主播自 2020 年 6 月 26 日起按原合同约定继续继续履行独家直播义务。
616 品质购物节开启，辛巴回归首播横扫12. 5 亿，乘风破浪的张雨琦快手直播占据C位，还有丁磊、华少组团出道…… 6 月快手的精彩似乎已经无需赘述。但是，俗话说，外行看热闹，内行看门道。
NFC近场通信技术已经成为很多智能手机、手表、手环的必备，刷公交卡很方便，因为需要靠近才能感应，所以平时都是贴着设备刷卡的。阿里巴巴日前宣布..
今年2月份，三星发布了一款别致的翻盖折叠屏设计手机Galaxy Z Flip，国行价格高达11999元。今天，三星又正式推出了Galaxy Z Flip 5G版本，处理器从..
7月22日晚，科大讯飞发布了智能学习机Z1，主要面向高中、初中学生，支持AI个性化精准学习，找到学生的弱项进行精准辅导，售价3999元。硬件方面，智..
7月22日晚，科大讯飞发布新一代学习神器——讯飞智能学习机X2pro，原价4299元，首发3999元。讯飞智能学习机X2pro本质就是一个平板，一支..
华为手机的手势导航和手机克隆，你都用过吗？这两天，华为消费者业务CEO余承东接连“安利”华为手机特色功能。继昨晚的手机克隆之后，今..
Adobe的Premiere Pro硬件加速常年对NVIDIA CUDA、Intel QuickSync友好，现在，AMD GPU的短板也补上了。本周，Adobe 14.2更新发布，支持了AMD GPU的..
这几年，智能家居的概念迅速火爆，不少厂商尤其是手机品牌纷纷抢占家庭中心位置，并将诸多智能设备串联在一起，通过手机、智慧屏等设备进行掌控。..
近日，三星正式发出邀请，确定将于北京时间8月5日的晚22点举办 Galaxy Unpacked 2020 活动，本次发布会预计有 Note 20 系列、Galaxy Watch 3、Gal..
22日晚，湖南卫视主持人谢娜在个人认证微博中吐槽微信官方客服。谢娜描述，由于微信无法正常登陆，线下客服无人接听，线上客服给出的提示不起作用..
北京时间7月22日，三星电子正式推出新一代折叠屏手机Galaxy Z Flip 5G。这款产品兼具5G功能与精巧的时尚外观，为消费者带来更加新颖的使用体验。5..
7月22日晚，联想拯救者电竞手机Pro正式亮相。作为拯救者系列第一款电竞手机，它首发高通骁龙865 Plus旗舰平台，安兔兔跑分超过了64万分，是目前业..
从三大运营商刚刚公布的6月份运营数据来看，我国5G用户数已经突破1亿大关。关于5G网络的优势，中移动也在官微平台通过一段移动小姐姐的视频热舞，..
7月20日，电影院正式复业。据淘票票专业版灯塔数据显示，复业首日全国有835家影院开工，共排映1.04万场，总观影人次15.79万次，总票房近360万元。..
图/IC Photo文/DoNews 长风责编/杨博丞“你们说苏宁小店贴钱，苏宁小店就是要贴钱，不是10亿20亿的问题，而是100亿200亿的问题，那不过是小巫见大..
7月22日晚，以“智慧学习，因A.I.而能”为主题的科大讯飞智能学习机新品发布会在合肥正式召开，科大讯飞轮值总裁胡郁、科大讯飞副总裁章继东等出席..
【TechWeb】7月22日，联想召开了以“架构革命 为战而生”为主题的新品线上发布会。拯救者电竞手机Pro正式发布。联想集团副总裁、移动游戏业务总经..
7月22日消息，科创板开市一周年之际，德林海、大地熊、三生国健、震有科技、芯朋微、奇安信、力合微7家科创板公司首次公开发行股票上市暨科创板开..
7 月 22 日晚，以 " 智慧学习，因 A.I. 而能 " 为主题的科大讯飞智能学习机新品线上发布会顺利举办，会上重磅发布了讯飞智能学习机 X2 Pro 和 Z1 ..
7 月 22 日晚，以“智慧学习，因A.I.而能”为主题的科大讯飞智能学习机新品发布会在合肥正式召开，科大讯飞轮值总裁胡郁、科大讯飞副总裁章继东等..
前几天，我在朋友圈贴了张图。这是啥?这就是易推小程序平台的收益排行榜。我们有一条视频获得了 800 万左右的播放，直接收益超过 26000 元，平均..