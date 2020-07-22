快手：直播日活达1.7亿人

“我们三个 82 年的不算太老男人都可以半路出发追随梦想，我相信你们也一定可以。” 7 月 6 日晚，浙江卫视主持人陈欢在他的快手直播首秀中，连同着他“不算太老男人乐队”的两个好兄弟曾力轩和陈宇浩，一起为即将高考的学子们加油打气。对于自己在快手的第一次直播，陈欢大呼“过瘾”、“很燃”，连线了潘长江、胡海泉，实现单场涨粉过万，尤其是能实时看到老铁们的评论和反馈，让他觉得和以前做节目很不一样，为此他还特意准备了