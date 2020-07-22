滴滴旗下一九付支付科技有限公司正式更名为“滴滴支付”

据天眼查数据显示，近日，北京一九付支付科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京滴滴支付技术有限公司。据悉，该公司由上海时园科技全资控股，后者为滴滴出行的全资子公司。
凤凰网科技讯 6月29日晚间消息，今日，有消息称烟台一女子在家门口遭滴滴司机猥亵，该男子此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。滴滴网约车公司CEO付强回应称，经过平台筛查比对相关信息后发现，该男子并非滴滴司机。相关媒体报道称，6月13日凌晨，烟台一女子在家门口遭到一陌生男子袭胸猥亵，事后经警方调查，锁定嫌疑人为衣某海，此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。报道中还提到，嫌疑人衣某海是一位滴滴司机。滴滴网
7月14日消息，滴滴出行发文称协助警方侦破替人代叫车不付车款诈骗案，犯罪分子获刑一年两个月。据悉， 2019年1月份，滴滴发现一批异常未支付订单，这批作弊订单乘客账号均来自某
今日，滴滴第十四期滴滴公众评议会上线，针对“新品类滴滴特快是否限制次数”向社会公众征集意见。
6月29日晚间消息，今日有媒体报道称，6月13日凌晨3点多山东烟台一位女士在家门口遭到一位陌生男子袭胸猥亵。后经调查，嫌疑人为衣某海，此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。报道还称，衣
滴滴高层人士表示，滴滴正在筹备港股上市，但具体的方案尚在推进当中。此前有媒体报道称，滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港首次公开发行(IPO)，目标估值超过 6000 亿港币，约 800 亿美元，有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。
今日，针对“滴滴网拍部分股权”一事，滴滴副总裁李敏在朋友圈表示，近日出现在网络拍卖平台上的疑似滴滴股权出售方身份不明，股权本身也无法辨别真实性。昨日，中证网报道称，某“网约车出行平台”部分股权将于 7 月 29 日进行网络拍卖，起拍价 9200 万元。知情人士透露，标的公司为滴滴。
滴滴旗下新品牌“花小猪打车”即将上线。花小猪定位年轻用户市场，主打低价出行，目前已在贵州遵义、山东临沂等城市测试运营，后续将拓展到更多城市。花小猪的视觉形象为“小猪存钱罐”，滴滴称其寓意“省钱就是存钱”。花小猪在 App Store 的介绍显示，主打“全网超低一口价”，“新用户首单 0 元起”。在其 App 内，设置了签到、推荐领取等奖励任务。目前该 App 已经迭代至
7月20日消息，滴滴出行官方微博发文称，滴滴拼车宣布更名为“青菜拼车”，采用全新品牌标识，邀请朱正廷，黄明昊担任新品牌大使。据新浪财经报道，滴滴出行将分拆拼车事业组独立运营，独立分拆后，该事业组主打比“快车”更低性价比的网约车，包括但不限于“拼车”。滴滴网约车平台公司执行总裁陈熙表示，青菜对我们大家来说既是日常的，又是健康的，代表了拼车普惠大众、绿色环保的产品定位。根据滴滴app页面显示，即?
今日，滴滴出行APP上线了“滴滴货运北京站，满 10 万人投票助力即开城”活动，据悉，北京、上海、广州、深圳等 30 城的用户都能看到该活动。据页面介绍，该活动持续到8月9日，如助力达10万人次将根据当前城市实际情况择日开通货运服务。
滴滴出行发布消息称成功协助警方打掉一个 “代叫车”诈骗平台财产的网络黑产犯罪团伙，犯罪嫌疑人被法院判处有期徒刑一年两个月。
今天，滴滴“橙果计划”正式开启，不但为司机家庭子女准备抱枕、扇子、笔袋套装等“高考加油包”，还为他们提供公益奖学金。目前，已有超过 5000 个司机高考家庭参与。
【TechWeb】7月6日消息，2020年全国高考1天倒计时，滴滴“橙果计划”正式开启，目前已有超5000个司机高考家庭参与。“橙果计划”是全国首个关注网约车司机子女教育发展的公益项目。在2019年，3441个参与的司机家庭中，50多个司机子女获得了“橙果奖学金”，他们考取了北大、清华、浙大等高等学府。2020年“橙果计划”的司机家庭来自出租车、快车、优享、礼橙专车、豪华车、代驾和青桔单车运维等多条业务线，其中有256名司机师傅曾
6月24日消息，滴滴货运今日对外公布了新业务开城首日的成绩单，杭州和成都两城的单日总订单突破了一万单。经过前期的筹备，滴滴货运于6月23日在杭州和成都为广大用户提供同城货运服务，用户可通过滴滴出行APP上的“货运”tab下单。根据本地媒体报道，上线首日，两地建材、五金、服装等专业市场上出现了不少贴着滴滴货运logo的货车，司机师傅们身穿绿色马甲提供服务，接单量表现不错。今日上午，滴滴货运通过官方微博发
昨日，有媒体报道称，6 月 13 日凌晨 3 点多山东烟台一位女士在家门口遭到一位陌生男子袭胸猥亵。此外，该报道还称，该嫌疑人为一位滴滴司机。
今日，滴滴宣布推出网约车新业务花小猪。据介绍，花小猪定位年轻用户市场，希望为乘客带来新的体验，为司机提供更多灵活收入机会。用户可以通过完成多种简单任务如签到、推荐领取奖励。在车辆和司机方面，花小猪只对现有滴滴注册车辆和司机开放
有媒体报道称滴滴部分股权将进行网络拍卖，起拍价 9200 万元。滴滴出行回应凤凰网科技表示，近日出现在网络拍卖平台上的疑似滴滴股权出售方身份不明，股权本身也无法辨别真实性，请大家注意潜在风险。滴滴称，滴滴股东协议中严格禁止任何私下的股权交易，未经公司许可的私下交易均无法得到应有的法律保障。与此同时，IPO不是滴滴当前最优先的事项，公司目前暂无相关计划。此前，滴滴被多家媒体报?
滴滴拼车宣布更名为“青菜拼车”，采用全新品牌标识，并邀请朱正廷，黄明昊担任新品牌大使。即日起用户可登陆滴滴乘客端App参与品牌升级活动，领取全月拼车1折券、现金奖等福利。滴滴网约车平台公司执行总裁陈熙称，青菜代表了拼车普惠大众、绿色环保的产品定位。他希望青菜拼车品牌独立之后，能推动更多的用户共享网约车座位和国民级价格，也让城市交通更加通畅、环保。滴滴方面称，更名青菜拼车后?
第十四期滴滴公众评议会上线，针对“新品类滴滴特快是否限制次数”向社会公众征集意见，探索在供需失衡情况下如何完善产品服务，进一步提升出行体验和效率。目前，滴滴在部分城市陆续推出全新品类：特惠快车、滴滴特快。供大于求时，如平峰期，乘客少，司机多；特惠快车限时打折，通过降低车费吸引乘客打车，提升司机接单量。供不应求时，如高峰期，乘客多，司机少；滴滴特快动态加价，加价部分全给司机?
近日，滴滴公交在云南昆明、大理、宜良三地开通“动态巴士”在线预约服务，覆盖城市聚合点、大型枢纽、旅游、跨城等多种出行场景。乘客可通过滴滴出行APP“公交”入口或“滴滴动态公交”微信小程序来预约车辆和座位，输入出发地与目的地
7月22日下午消息，滴滴今日宣布，其推出的新品牌“花小猪打车”即将上线，定位年轻用户市场。据介绍，用户可以通过完成多种简单任务如签到、推荐领取奖励，花小猪将在保障安全的前提下为用户节省出行成本。在车辆和司机方面，花小猪只对现有滴滴注册车辆和司机开放，且采取了和滴滴同样的安全和合规标准。司机每天出车前需人脸识别，行程当中全程录音，乘客可以在花小猪App内进行行程分享、紧急求助及报警等操作。今年3月开始，花
7月22日消息，今晚8点，百度APP联合中国火星探测工程全网首发中国第一辆3D火星车，你只需在百度APP搜索“火星车”，就能看到清晰炫酷的火星车全方..
千呼万唤始出来。视频号转发到朋友圈，终于不再只是一个“可怜“”的小链接，而是“有头有脸”的大卡片了。..
OPPO近日在日本东京宣布将通过日本运营商KDDI和软银正式销售5G智能手机产品。OPPO Find X2 Pro将于今日起在KDDI开售，OPPO Reno3 5G版将于7月31日..
苹果AirPods Pro新升级了降噪功能，但是价格也上升了不少。对于新手用户来说，苹果AirPods Pro是否值得买？今天就综合口碑、销量和人气等等，为大..
目前租房一族非常之多，尤其是中国一二线城市，购房成本太高，越来越多的年轻人选择租房，但是租房要警惕暗藏在出租屋里的摄像头。7月22日消息，据..
7月22日消息，今天，国产游戏《中国式家长》官方在Steam 发布公告，称由于游戏优化和调整，游戏将与近期与大家暂时告别一段时间，在不久的将来，等..
7月22日消息，京东数字科技集团对外宣布，集团有5篇论文被ICML 收录。如果从ICML发布的论文接收结果来看，京东数科的入选数量位列中国企业第四名。..
近日，北京一九付支付科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京滴滴支付技术有限公司。据悉，该公司由上海时园科技全资控股，后者为滴滴出行..
中国首辆火星车正式亮相介绍。据央视新闻报道，今天（ 22 日），中国火星探测工程正式对外发布「中国首次火星探测任务天问一号1∶ 1 着陆平台和火..
炎炎夏日，就是要边吹空调，边快乐游戏！这个时候，要是游戏和加速一起来那就更快乐啦，而如果PC+手机+主机全方位覆盖，游戏加速随时享受，那简直..
喜马拉雅大家都知道每天的流量过亿，并且这只是付费内容，并且课程是喜马拉雅的主导流量。大家看看上图这是一个创业类的账号有九千多万流量。在看..
炎炎夏日，与其出去暴晒汗流浃背，宅在家里吹着空调看看电视不香吗？作为家庭客厅的主要娱乐设计，电视网络机顶盒就成为了重要的主角啦。不过电视..
如果你是微信公众号深度使用者，想必早有听说或者已经关注了「十点读书」。十点读书，连续 7 年，持续打造爆款内容IP，超 1000 位优质KOL入驻，是..
妄想山海最近很多新手加入其中，很多新手玩家还不知道要怎么玩好妄想山海，开局其实是重点，所以今天就来为大家分享一下妄想山海新手入坑全指南..
近日，基于第四范式为兴业银行打造的低门槛、自动化的人工智能平台，兴业银行信用卡中心推出了毫秒级智能交易反欺诈系统，实现了对信用卡欺诈风险..
现在5G基站的建设越来越快，各个地区5G网络的覆盖率也逐渐增大，很多4G用户都产生了换5G手机的想法。在初期5G市场，手机种类虽然很多，不过要选自..
随着生活水平及人均消费水平的提高，更多用户选择购买保洁服务，来解放自己的双手。日前，58同城到家精选发布《保洁消费者调研报告》，勾略出保洁..
7月22日消息，据国外媒体报道，根据计划，电动汽车厂商特斯拉，在明日将发布二季度的财报，特斯拉上海超级工厂的建设进展有望再次公布。特斯拉是在..
7月22日，据媒体报道，中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社共同发布了新媒体蓝皮书：《中国新媒体发展报告No.11（2020）》。报告..
今天，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，《意见》指出，近年来，我国营商环境明显改善，但仍..