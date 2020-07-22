滴滴旗下一九付支付科技有限公司正式更名为“滴滴支付”

6月24日消息，滴滴货运今日对外公布了新业务开城首日的成绩单，杭州和成都两城的单日总订单突破了一万单。经过前期的筹备，滴滴货运于6月23日在杭州和成都为广大用户提供同城货运服务，用户可通过滴滴出行APP上的“货运”tab下单。根据本地媒体报道，上线首日，两地建材、五金、服装等专业市场上出现了不少贴着滴滴货运logo的货车，司机师傅们身穿绿色马甲提供服务，接单量表现不错。今日上午，滴滴货运通过官方微博发