支付宝：超20省考生可通过支付宝查询高考成绩

支付宝宠物医疗险怎么取消？7 月 20 日，支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术，并将这一技术第一次应用于宠物保险，这款「宠物险」目前可接受猫、狗两大类宠物投保，这也是支付宝第一次上线针对人类以外的医疗险产品。支付宝宠物医疗险 3 个月- 10 周岁的健康猫狗都是可以进行投保的，其中一些套餐还附送额外的增值服务，那么如果投保了想要取消怎么办？以下是支付宝宠物医疗险怎么取消的介绍。