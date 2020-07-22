支付宝：超20省考生可通过支付宝查询高考成绩

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支付宝：超20省考生可通过支付宝查询高考成绩

2020-07-22 16:00 · 稿源：站长之家

今日，支付宝表示，共计超过 20 个省(直辖市)考生可以通过支付宝查询高考成绩。此外，支付宝还提供查分订阅服务，提前订阅自己的所属省份，发榜后即可收到小程序的查分提醒推送。根据公告，从 7 月 23 日开始，全国各地的高考成绩将陆续公布，首批上海、湖北、四川、河北、广东等省市将在 23 日当天开放查询。届时，考生或家长上支付宝平台搜索“高考”即可进行分数查询。

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