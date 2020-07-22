支付宝：超20省考生可通过支付宝查询高考成绩

今日，支付宝表示，共计超过 20 个省(直辖市)考生可以通过支付宝查询高考成绩。此外，支付宝还提供查分订阅服务，提前订阅自己的所属省份，发榜后即可收到小程序的查分提醒推送。根据公告，从 7 月 23 日开始，全国各地的高考成绩将陆续公布，首批上海、湖北、四川、河北、广东等省市将在 23 日当天开放查询。届时，考生或家长上支付宝平台搜索“高考”即可进行分数查询。
今日，支付宝表示，共计超过 20 个省(直辖市)考生可以通过支付宝查询高考成绩。此外，支付宝还提供查分订阅服务，提前订阅自己的所属省份，发榜后即可收到小程序的查分提醒推送。根据公告，从 7 月 23 日开始，全国各地的高考成绩将陆续公布，首批上海、湖北、四川、河北、广东等省市将在 23 日当天开放查询。届时，考生或家长上支付宝平台搜索“高考”即可进行分数查询。
高考已经正式结束了，接下来最为紧张的就是查询自己的高考成绩，目前支付宝已经支持查询高考成绩，那么怎么在支付宝上查询自己的高考成绩呢？下面就来为大家详细的介绍一下教程。
最近网上很多网友在传一个支付宝的表白彩蛋，是需要网友去支付宝上搜索一些特定的词语才会出现的，很多人还不清楚支付宝的表白彩蛋怎么触发，下面就来为大家详细的介绍一下。
最近网上很多网友在传一个支付宝的表白彩蛋，是需要网友去支付宝上搜索一些特定的词语才会出现的，很多人还不清楚支付宝的表白彩蛋怎么触发，下面就来为大家详细的介绍一下。
支付宝宠物险怎么取消？支付宝保险平台 7 月 20 日宣布开放宠物鼻纹识别技术，并联合大地保险、众安保险将这一技术第一次应用于宠物保险。这也是支付宝保险平台第一次上线针对人类以外的医疗险产品。那么支付宝宠物险怎么取消？以下是关于支付宝宠物险怎么取消的详细介绍。
100亿消费券开抢！从7月1日起，每天早上 8 点、12 点，上支付宝搜索「717」可以领取三张消费券，分别是满 10-2，30-5，60-10，可以连续领 17 天，当天领券，当天使用。以下是那么支付宝全国版消费券领取之后如何使用？以下是具体的领券流程、时间和使用方法介绍。
2020 高考查分正式开始，今年能用支付宝查高考成绩的省份大幅增加，共计超过 20 个省(直辖市)考生可以通过支付宝查询高考成绩。此外，支付宝还提供查分订阅服务，提前订阅自己的所属省份，发榜后即可收到小程序的查分提醒推送。
7月21日，主打“在线点，到店取”的星巴克“啡快”服务全面接入阿里巴巴商业操作系统，此次上线的平台包括支付宝、淘宝、口碑和高德。据了解，饿了么也将随后上线这项服务。举例来说，用支付宝或高德地图搜索“星巴克”， 点击“啡快”即可附近门店下单，到店后凭“六脉神剑”“唯快不破”这样的趣味口令领取。根据官方的表述，此次“啡快”接入支付宝、淘宝等应用，是继2018年双方达成新零售全面战略合作之后，星巴克
支付宝全国消费券在哪领？从7月1日起，每天早上 8 点、12 点，上支付宝搜索「717」可以领取三张消费券，分别是满 10-2，30-5，60-10，可以连续领 17 天，当天领券，当天使用。以下是那么支付宝全国版消费券领取之后如何使用？以下是支付宝全国消费券具体的领券流程、时间和使用方法介绍。
支付宝717消费券怎么领？据了解，为响应政府号召、复苏经济，协助广大商家疫情后恢复经营，阿里巴巴、蚂蚁金服官方出资补贴，打造「717 生活狂欢节」。从 7 月 1 日开始，全国版消费券正式开始发放，规模达到 100 亿元。以下是支付宝717消费券怎么领的详细介绍。
支付宝近日推出了一款夜光收钱码，专门适合在夜间灯光不佳的场景下使用的一种二维码，那么这个夜光的收钱码在哪里可以申请领取呢，这里我们来看下具体的领取方法。
今日， 12306 官方支付宝小程序已正式上线。据了解，这是 12306 继官网及App外的首个站外官方服务渠道。用户在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。 12306 官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录。
今日，星巴克“啡快”服务在支付宝、淘宝、口碑和高德正式上线，饿了么随后也将上线这项服务。上线之后，用户可以通过任意一款APP，享受先点后取服务，到店即拿即享。
支付宝宠物医疗险怎么取消？7 月 20 日，支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术，并将这一技术第一次应用于宠物保险，这款「宠物险」目前可接受猫、狗两大类宠物投保，这也是支付宝第一次上线针对人类以外的医疗险产品。支付宝宠物医疗险 3 个月- 10 周岁的健康猫狗都是可以进行投保的，其中一些套餐还附送额外的增值服务，那么如果投保了想要取消怎么办？以下是支付宝宠物医疗险怎么取消的介绍。
支付宝宠物医疗险有用吗？7 月 20 日，支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术，并将这一技术第一次应用于宠物保险，这款「宠物险」目前可接受猫、狗两大类宠物投保，这也是支付宝第一次上线针对人类以外的医疗险产品。据《 2019 年中国宠物行业白皮书》数据显示，中国宠物消费市场规模达到 2024 亿，宠物数量接近 1 亿只。
支付宝宠物医疗险怎么买？ 7 月 20 日，支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术，并将这一技术第一次应用于宠物保险，这款「宠物险」目前可接受猫、狗两大类宠物投保，这也是支付宝第一次上线针对人类以外的医疗险产品。
今天早上，不少市民和网友都反映称北京健康宝出现故障，点开提示“可能由于信号偏弱、网络不稳定等原因，请稍后再试”，无法正常查询个人的健康状态。
DoNews 7月1日消息（记者 程梦玲）支付宝发布微博称，“希望天下无假章”并配图。图片内容为“近日腾讯状告老干妈拖欠广告费，贵阳警方通报系有人用伪造老干妈公章与腾讯签约”以及“支付宝宣布用区块链解决金融萝卜章、假合同问题”。近日，腾讯状告老干妈拖欠广告费，老干妈称腾讯遭遇诈骗一事有了最新进展。贵阳警方通报，3人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，已被刑拘。而支付宝在图中所提的“用区块链解决供应链金融‘萝卜章、?
今天支付宝全国版消费券来了！这是继国内 100 多个城市陆续发放本地版消费券后，消费券的首次全国性动作，支持全国通用。支付宝宣布，从 7 月 1 日起，连续 17 天发放全国通用的消费券，每天上午 8 点、中午 12 点，上支付宝搜“717”开抢，一键领三张，当天领当天用。此次发券补贴总规模高达 100 亿。该券在全国的黄焖鸡米饭、过桥米线、兰州拉面、沙县小吃、麻辣烫、盖浇饭、煎饼果子、肉夹馍等小店都能使用。
企查查信息显示，近日，支付宝(杭州)信息技术有限公司发生工商变更，井贤栋卸任法定代表人，同时退出董事长一职，均由胡晓明接任。
支付宝最新公布数据，包括特来电、星星充电的两大民营充电运营商，以及联行科技(含国网)、快电的两大聚合充电平台，已经全部登陆支付宝，通过小程序开设了充电服务的“办事处”。截至目前，支付宝已经实现覆盖全国95%以上的电动汽车充电桩网络，覆盖率为行业第一。
7月22日消息，今晚8点，百度APP联合中国火星探测工程全网首发中国第一辆3D火星车，你只需在百度APP搜索“火星车”，就能看到清晰炫酷的火星车全方..
千呼万唤始出来。视频号转发到朋友圈，终于不再只是一个“可怜“”的小链接，而是“有头有脸”的大卡片了。..
OPPO近日在日本东京宣布将通过日本运营商KDDI和软银正式销售5G智能手机产品。OPPO Find X2 Pro将于今日起在KDDI开售，OPPO Reno3 5G版将于7月31日..
苹果AirPods Pro新升级了降噪功能，但是价格也上升了不少。对于新手用户来说，苹果AirPods Pro是否值得买？今天就综合口碑、销量和人气等等，为大..
目前租房一族非常之多，尤其是中国一二线城市，购房成本太高，越来越多的年轻人选择租房，但是租房要警惕暗藏在出租屋里的摄像头。7月22日消息，据..
7月22日消息，今天，国产游戏《中国式家长》官方在Steam 发布公告，称由于游戏优化和调整，游戏将与近期与大家暂时告别一段时间，在不久的将来，等..
7月22日消息，京东数字科技集团对外宣布，集团有5篇论文被ICML 收录。如果从ICML发布的论文接收结果来看，京东数科的入选数量位列中国企业第四名。..
近日，北京一九付支付科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京滴滴支付技术有限公司。据悉，该公司由上海时园科技全资控股，后者为滴滴出行..
中国首辆火星车正式亮相介绍。据央视新闻报道，今天（ 22 日），中国火星探测工程正式对外发布「中国首次火星探测任务天问一号1∶ 1 着陆平台和火..
炎炎夏日，就是要边吹空调，边快乐游戏！这个时候，要是游戏和加速一起来那就更快乐啦，而如果PC+手机+主机全方位覆盖，游戏加速随时享受，那简直..
喜马拉雅大家都知道每天的流量过亿，并且这只是付费内容，并且课程是喜马拉雅的主导流量。大家看看上图这是一个创业类的账号有九千多万流量。在看..
炎炎夏日，与其出去暴晒汗流浃背，宅在家里吹着空调看看电视不香吗？作为家庭客厅的主要娱乐设计，电视网络机顶盒就成为了重要的主角啦。不过电视..
如果你是微信公众号深度使用者，想必早有听说或者已经关注了「十点读书」。十点读书，连续 7 年，持续打造爆款内容IP，超 1000 位优质KOL入驻，是..
妄想山海最近很多新手加入其中，很多新手玩家还不知道要怎么玩好妄想山海，开局其实是重点，所以今天就来为大家分享一下妄想山海新手入坑全指南..
近日，基于第四范式为兴业银行打造的低门槛、自动化的人工智能平台，兴业银行信用卡中心推出了毫秒级智能交易反欺诈系统，实现了对信用卡欺诈风险..
现在5G基站的建设越来越快，各个地区5G网络的覆盖率也逐渐增大，很多4G用户都产生了换5G手机的想法。在初期5G市场，手机种类虽然很多，不过要选自..
随着生活水平及人均消费水平的提高，更多用户选择购买保洁服务，来解放自己的双手。日前，58同城到家精选发布《保洁消费者调研报告》，勾略出保洁..
7月22日消息，据国外媒体报道，根据计划，电动汽车厂商特斯拉，在明日将发布二季度的财报，特斯拉上海超级工厂的建设进展有望再次公布。特斯拉是在..
7月22日，据媒体报道，中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社共同发布了新媒体蓝皮书：《中国新媒体发展报告No.11（2020）》。报告..
今天，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，《意见》指出，近年来，我国营商环境明显改善，但仍..