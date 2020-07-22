快手针对海外达人发布"海星计划" 入选可获亿万级流量扶持

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快手针对海外达人发布"海星计划" 入选可获亿万级流量扶持

2020-07-22 15:10 · 稿源：站长之家

近日，快手针对站内“ 5 万- 100 万”粉丝量级的海外达人，推出亿万级流量扶持、原创保护、优质创作者认证、专属运营指导等扶持政策，符合条件的用户可列入第一期“海外之星”专属榜单，通过视频质量、互动率、达人活跃度等维度综合评选上榜的用户将瓜分亿万级流量，并获得“快手海外之星”称号。

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