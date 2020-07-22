近日，快手针对站内“ 5 万- 100 万”粉丝量级的海外达人，推出亿万级流量扶持、原创保护、优质创作者认证、专属运营指导等扶持政策，符合条件的用户可列入第一期“海外之星”专属榜单，通过视频质量、互动率、达人活跃度等维度综合评选上榜的用户将瓜分亿万级流量，并获得“快手海外之星”称号。
近日，快手针对站内“ 5 万- 100 万”粉丝量级的海外达人，推出亿万级流量扶持、原创保护、优质创作者认证、专属运营指导等扶持政策，符合条件的用户可列入第一期“海外之星”专属榜单，通过视频质量、互动率、达人活跃度等维度综合评选上榜的用户将瓜分亿万级流量，并获得“快手海外之星”称号。
快手正式官宣 7 位女孩成团，快手女团的主打slogan是“在快手，每个勇敢做自己的女孩子，都在“C位”，而女团成员的 7 位女孩更是被快手定义为代表快手上所有平凡的女性用户。
今年 3 月 19 日，罗嘉在快手开启了直播带货首秀，卖的是阿玛尼男装。直播间上架的第一款商品是一件阿玛尼的经典短袖，本来预计最多能卖 100 件，结果库存的 500 多件瞬间卖光。当天直播销售金额超过 100 万。新人直播首秀就卖奢侈品而且卖的不错，创下了快手电商的新纪录。罗嘉也被打上了“快手奢侈品一哥”的标签，证明了在快手卖奢侈品的可行性。首秀的成功坚定了罗嘉之前的判断，那就是老铁对于高客单价商品、奢侈品是有很强消
近日，快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，包括“快说房”“快手家装”等，目前商标状态为“等待实质审查”。
现在不管是刷快手还是其他短视频，都是人们日常打发时间的好方式，但是很多人说手机屏幕太小，能不能在电视机、投影仪这些大屏幕上刷快手呢?下面就给大家带来的轻松上手的教程攻略，来教大家投影仪上怎么刷快手?快手怎样在电视机、投影仪上使用。首先我们打开当贝投影F3 上安装的当贝市场，搜索“KSTV”也就是快手TV版的首字母，就会显示“快手TV版”的选项，点击进入进行下载安装即可。这里要注意的是，安装好以后的软件名称是叫?
无孔不入的互联网信息时代让短视频平台迎来爆发期，如果当年轻人开始在抖音买货，在快手追“剧”，还不足以象征在线内容进入了传播新阶段，那么坂本龙一、周杰伦等头部音乐人的内容争夺战打响，则让短视频成为继在线音乐平台之后的又一音乐版权夺阵地。
616 品质购物节开启，辛巴回归首播横扫12. 5 亿，乘风破浪的张雨琦快手直播占据C位，还有丁磊、华少组团出道…… 6 月快手的精彩似乎已经无需赘述。但是，俗话说，外行看热闹，内行看门道。
电影《安德的游戏》里有个有趣的观点，说当飞船进入太空，地球引力消失，会发现，宇宙里根本无所谓上下左右。它说明了一个很朴素的道理，很多思维定势就像地球引力，一旦我们习惯了它的存在，甚至还因为它成了利益既得者，就会本能觉得在它之下的一切进行都是合理的。
在很多(自)媒体的报道中，阿里似乎正在被“围攻”：一边是直接对手拼多多与京东，另一边是亦敌亦友的短视频平台抖音与快手。特别是最近这样的声音越来越多，一方面，美港股新一轮牛市下，拼多多与京东市值创下新高，锋芒正盛;另一方面，疫情期间直播电商大火，抖音与快手不约而同地加码电商，虽刻意低调，但“出淘”迹象日益明显。
7 月 18 日，由河南省文化和旅游厅、河南省互联网信息办公室、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、北京快手科技有限公司承办的首届河南(洛阳)快手网红文旅大会正式启动。河南省人民政府副省长何金平、洛阳市委副书记赵会生出席大会。河南省委宣传部副部长方启雄、河南省互联网信息办公室主任郭岩松、河南省文化和旅游厅厅长姜继鼎、洛阳市人民政府副市长魏险峰、快手科技高级副总裁余海波先后在启动大会上致辞。中央广播
天眼查数据显示，即日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，包括“快说房”“快手家装”等，目前商标状态为“等待实质审查”。北京达佳互联信息技术有限公司成立于 2014 年 7 月，注册资本 20 亿美元。股权信息显示，该公司持有北京快手广告有限公司、广州快手移动信息技术有限公司100%股权。
7 月 18 日，首届河南(洛阳)快手网红文旅大会在洛阳市会议中心正式启动。作为启动仪式上的一个重要环节，快手科技运营总监韩叙在现场发布了一项针对全国文旅创作者的扶持计划——“快手文旅光合计划”。该计划将对全国的文旅创作者进行重点培训和扶持，鼓励创作优质文旅内容，推广文旅资源。快手科技运营总监韩叙发布快手文旅光合计划据了解，截至目前，快手已经与中国青旅集团和中国旅游集团达成战略合作协议。韩叙在发布计划时介
腾讯复活微视时，曾有一手夹击抖音的计划，除 30 亿元补贴微视外，腾讯与B站达成战略级合作，后者出了一款和微视一样的短视频产品——轻视频，号称具有弹幕短视频的历史创新。和微视一样，二者都是对标抖音的产物。
今年的 618 被直播带货给拯救了。不管明星网红，还是店员素人，一台手机，几个产品，打开直播摄影头，大家都是行走的商品详情页，都趁着618，拿出大促的噱头，各自变身成带货吆喝的无冕之王。
今天，快手游戏官方宣布王者荣耀主播@我是蓝烟啊@触手旧梦@忆寒厉害了@花花今天鸽了吗@触手顾泽 以及@触手欧弟等 11 名触手游戏主播正式入驻快手。
去年 7 月份，我还在新榜做咨询顾问时，曾经参与过「 2019 年内容产业流量分析」的研究，感兴趣可以拉到最后阅读原文复习。
6月23日消息，近日，快手正式对外发布基于流式的直播多码率自适应标准LAS（Live Adaptive Streaming），用于提供低延迟、平滑、流畅的直播多码率体验。据悉，快手同时开源了LAS的端到端解决方案，包括服务端、客户端、业界领先的多码率自适应算法等，帮助业界实现零门槛接入和使用LAS。直播清晰度对用户的体验至关重要，通过提升视频的码率、分辨率，能够确保视频清晰度显著提升。快手用户规模大、分布广泛，用户间网?
6 月 23 日是第 34 届国际奥林匹克日。在全球抗击新冠肺炎疫情的特殊背景下，中国奥委会联合快手体育，首次以线下群众自发参与，线上平台集中展示的方式，在“云”端纪念这届特殊的奥林匹克日。通过在快手发布短视频的方式，奥运冠军和国家队运动员纷纷在云端在线宣传奥林匹克精神。在这个特别的日子里，中国国家田径队、中国拳击队官方账号也正式入驻快手!除此之外， 23 日晚，国家体育总局官方快手账号同步直播奥运选手在线加油
新冠疫情在全球蔓延，每天我们很多人在念想的，是那些与亲朋好友错过的欢聚饭局。但还有很多孩子正在念想的，是今天能吃到什么。 2020 年，新冠疫情将脆弱家庭和孩子推向饥饿的边缘， 3. 7 亿依靠学校提供营养餐的学龄儿童面临着严重的营养不良和发育迟缓的风险。为助力在疫情影响下贫困地区儿童学校营养餐项目，联合国世界粮食计划署（WFP）联合快手发起了“念想饭局”公益挑战赛，在快手端内征集用户分享对他们有特殊意义的一顿?
2020 年，直播电商风起云涌，淘宝抖音快手三国杀，腾讯京东拼多多悄默默入局。这一波直播风潮，谁能笑到最后，拿下直播电商铁王座?
6月29日消息，近日，快手正式发布一站式视频商业能力转化平台“快手短视频生态联盟”（简称“快手联盟”），并提出“VaaS”概念（视频即服务video as a service)，用短视频和直播的能力赋能开发者。据介绍，在快手联盟平台，广告主可实现自助式操作，根据用户调性，将广告推送给相匹配的用户，简化广告主操作流程。据悉，快手联盟可同时实现对29个一级行业和116个细分行业的全面覆盖。同时，快手宣布将给予首批快手联?
7月22日消息，今晚8点，百度APP联合中国火星探测工程全网首发中国第一辆3D火星车，你只需在百度APP搜索“火星车”，就能看到清晰炫酷的火星车全方..
千呼万唤始出来。视频号转发到朋友圈，终于不再只是一个“可怜“”的小链接，而是“有头有脸”的大卡片了。..
OPPO近日在日本东京宣布将通过日本运营商KDDI和软银正式销售5G智能手机产品。OPPO Find X2 Pro将于今日起在KDDI开售，OPPO Reno3 5G版将于7月31日..
苹果AirPods Pro新升级了降噪功能，但是价格也上升了不少。对于新手用户来说，苹果AirPods Pro是否值得买？今天就综合口碑、销量和人气等等，为大..
目前租房一族非常之多，尤其是中国一二线城市，购房成本太高，越来越多的年轻人选择租房，但是租房要警惕暗藏在出租屋里的摄像头。7月22日消息，据..
7月22日消息，今天，国产游戏《中国式家长》官方在Steam 发布公告，称由于游戏优化和调整，游戏将与近期与大家暂时告别一段时间，在不久的将来，等..
7月22日消息，京东数字科技集团对外宣布，集团有5篇论文被ICML 收录。如果从ICML发布的论文接收结果来看，京东数科的入选数量位列中国企业第四名。..
近日，北京一九付支付科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京滴滴支付技术有限公司。据悉，该公司由上海时园科技全资控股，后者为滴滴出行..
中国首辆火星车正式亮相介绍。据央视新闻报道，今天（ 22 日），中国火星探测工程正式对外发布「中国首次火星探测任务天问一号1∶ 1 着陆平台和火..
炎炎夏日，就是要边吹空调，边快乐游戏！这个时候，要是游戏和加速一起来那就更快乐啦，而如果PC+手机+主机全方位覆盖，游戏加速随时享受，那简直..
喜马拉雅大家都知道每天的流量过亿，并且这只是付费内容，并且课程是喜马拉雅的主导流量。大家看看上图这是一个创业类的账号有九千多万流量。在看..
炎炎夏日，与其出去暴晒汗流浃背，宅在家里吹着空调看看电视不香吗？作为家庭客厅的主要娱乐设计，电视网络机顶盒就成为了重要的主角啦。不过电视..
如果你是微信公众号深度使用者，想必早有听说或者已经关注了「十点读书」。十点读书，连续 7 年，持续打造爆款内容IP，超 1000 位优质KOL入驻，是..
妄想山海最近很多新手加入其中，很多新手玩家还不知道要怎么玩好妄想山海，开局其实是重点，所以今天就来为大家分享一下妄想山海新手入坑全指南..
近日，基于第四范式为兴业银行打造的低门槛、自动化的人工智能平台，兴业银行信用卡中心推出了毫秒级智能交易反欺诈系统，实现了对信用卡欺诈风险..
现在5G基站的建设越来越快，各个地区5G网络的覆盖率也逐渐增大，很多4G用户都产生了换5G手机的想法。在初期5G市场，手机种类虽然很多，不过要选自..
随着生活水平及人均消费水平的提高，更多用户选择购买保洁服务，来解放自己的双手。日前，58同城到家精选发布《保洁消费者调研报告》，勾略出保洁..
7月22日消息，据国外媒体报道，根据计划，电动汽车厂商特斯拉，在明日将发布二季度的财报，特斯拉上海超级工厂的建设进展有望再次公布。特斯拉是在..
7月22日，据媒体报道，中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社共同发布了新媒体蓝皮书：《中国新媒体发展报告No.11（2020）》。报告..
今天，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，《意见》指出，近年来，我国营商环境明显改善，但仍..