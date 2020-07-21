阿里王帅：阿里巴巴不需要一派和气 不会删除刺耳的声音

今日晚间，阿里王帅发布微博称，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。我们永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。
今日晚间，阿里王帅发布微博称，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。我们永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。
今日，针对微信公众号小白天下发布“蒋凡事件”黑稿致歉一事，阿里巴巴集团首席市场官王帅微博回应称，外界对阿里的批评，我们感受到的是这么多人关心阿里的价值观，这是对一个好的公司，优秀的年轻人的期望和监督。这是友善的，这对我们是一种鞭策。但是编造谎言，写故事会，有组织人身攻击，我们不能接受。
今日，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称，阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。 王帅
6月22日消息，针对日前围绕阿里的一系列谣言，阿里巴巴市场公关委员会主席王帅今天对外发布回应称，外界对阿里的批评，我们感受到的是这么多人关心阿里的价值观，这是对一个好的公司，优秀的年轻人的期望和监督。这是友善的，这对我们是一种鞭策。据悉，6月19日，微信公众号“小白天下”持有者陈某通过其个人自媒体渠道刊登一篇《致歉说明》，承认为吸引流量和眼球，在利益驱动下，围绕“阿里蒋凡事件”在两个月内编造
近期围绕阿里员工的谣言攻击出现大反转，在上周五自媒体“小白天下”公开道歉后，昨晚，名为“李国福”的知乎用户也发表道歉声明，承认自己是近日“阿里员工招小三进公
阿里健康在官方微博中表示，阿里巴巴减持1.54亿股股份，称该消息是假的。19日早，有消息称据港交所资料显示阿里巴巴以平均每股 22.65 港元的价格出售了 1.54 亿股阿里健康股份，持股比例从 68.70% 降至 67.51%。对于此事，阿里健康表示“感谢关注，但请厘清基础事实。”（完）
阿里健康(0241.HK)在其官方微博发文称，有关阿里巴巴7月14日减持阿里健康1.54亿股股份等信息为谣言。近日，网传“阿里减持阿里健康”，阿里健康股价也出现较大波动。阿里健康表示，之所以7月14日在港交所申报权益披露是由于：此前，云锋基金旗下Innovare Tech减持阿里健康部分股份。而阿里巴巴旗下Perfect Advance与Innovare Tech属于“一致行动人士”，按照相关法例，阿里巴巴也应对此进行申报。但实际?
近期，关于阿里的各种新闻可谓是不断，先是有“阿里P8员工1.6万月薪招聘私人助理”，又有“传阿里员工把小三招进公司”，接着是传“阿里员工家暴/劈腿/一夜情”，
凤凰网科技讯 7 月 5 日消息，网络盛传的“阿里天才黑客”吴翰清通过微博辟谣：“我从没黑过阿里网站，‘马云下死命令留我’、‘500万年薪’都是以讹传讹的假新闻。”阿里巴巴集团风险委员会主席邵晓锋也转发微博证实了吴翰清的说法，并表示：“如果有人黑阿里网站，我们绝不会高薪聘请，反而会把他们交给警察。”此前，网上曾流传吴翰清在面试阿里巴巴过程中，“黑掉”阿里巴巴内部网络，“惊呆面试官”，导致阿里巴巴用 500 万年
日前，有报道称，阿里巴巴减持阿里健康1. 54 亿股股份，持股比例降低至67.51%。对此，阿里健康今天中午回应：假的。
今天上午，阿里健康再度发布公开声明辟谣，称有关阿里巴巴 7 月 14 日减持阿里健康1. 54 亿股股份等信息为谣言。阿里巴巴和云峰基金所持有的股份均未减少，因理解差异造成了公众误读。
6月25日，在软银集团年度股东大会上，软银创始人孙正义宣布正式辞任阿里董事。当日晚间，阿里发布公告称，孙正义辞职后，董事会将由10名成员组成，其中包括5名独立董事，软银仍然有权提名一名董事进入董事会。今年5月18日，软银集团发布公告称，阿里巴巴创始人马云将于6月25日辞去董事职务。马云创业初期曾拿到过软银投资，2019年6月，阿里最大的股东是软银集团，持股比例达到了25.9％，第二大股东是原来
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。孙正义称“作为董事，我从阿里‘毕业’了，软银仍将尽可能长期地持有阿里巴巴股票。”据悉，今日马云也将从软银董事会辞职。对此，孙正义在会上对马云的贡献表示了感谢。
昨天最新的新闻，蚂蚁准备在科创板+港股一起上市的消息，刷爆了我的朋友圈。昨天，人人都是柠檬精。蚂蚁的同学们虽然疯狂地在谦虚，并且表示也没多少。
据天眼查数据显示， 6 月 28 日，浙江省新型互联网交换中心有限责任公司成立，该公司注册资本 1 亿元，法定代表人为王顶。公司股东包括了：网易、联通、中移动、阿里巴巴等。
昔日，云计算的异军突起犹如疾风劲草，顷刻就改写了IT部署的架构。此模式的最大优势便在于，只需少量的管理投入就能收获富饶的资源空间，在私有云、公有云以及混合云的形态下，IaaS、PaaS以及SaaS等服务力盛情绽放！“在国内云计算市场，阿里云不断创新，突破自我，普惠于众，开启了一个无法计算的价值空间！”阿里云优惠网负责人表示。事实上，传统的IT建设犹如砌烟囱一般，云计算的出现则打破常规，直接将IT资源演绎成为一个个水
高盛在其最新评估中上调阿里云估值至930亿美元，较2个月前摩根士丹利给出的770亿美元估值上升超2成。阿里云对此不予置评。高盛认为，阿里云将持续保持高速增长，保守估计FY2022营收达834亿元。KeyBanc也在最新报告中大幅上调阿里云估值，分析称疫情正在加速企业数字化进程，这将极大提高阿里云的发展潜力。此前，阿里巴巴2020财年Q4季度财报显示，阿里云当季收入122亿元，同比增加58%，连续两季突破百亿
7月21日，主打“在线点，到店取”的星巴克“啡快”服务全面接入阿里巴巴商业操作系统，此次上线的平台包括支付宝、淘宝、口碑和高德。据了解，饿了么也将随后上线这项服务。举例来说，用支付宝或高德地图搜索“星巴克”， 点击“啡快”即可附近门店下单，到店后凭“六脉神剑”“唯快不破”这样的趣味口令领取。根据官方的表述，此次“啡快”接入支付宝、淘宝等应用，是继2018年双方达成新零售全面战略合作之后，星巴克
2015 年 12 月 5 日，中国企业领袖年会开场演讲，柳传志、李彦宏等企业家之后，刘强东压轴发言，开口就发难：前面讲得都太温良恭俭让了，大家应该诚实一点，别怕冲突(大意)。他眼光投向台下的张近东，笑道：近东大哥，曾经“京东增速比苏宁易购快，就送苏宁给他”的赌约，咱们是不是可以考虑再聊聊了?
阿里巴巴官微宣布，今年的Alibaba Design Ucan大会因疫情等原因无法按计划线下举办，阿里巴巴的设计师们做了个决定：把所有内容做成53讲公开课，全部免费！7月16-23日，公开课会在Ucan官网陆续
【TechWeb】7月10日消息，阿里巴巴集团对外发布2020财政年度报告，董事会主席兼首席执行官张勇在致股东的信中表示，要让阿里巴巴的能力成为中小企业发展的能力，成为社会发展的动力，因为“社会好了，阿里才会更好”。值得注意的是，这是张勇作为阿里巴巴集团董事会主席第一次发布致股东的信。张勇在信中说，“20年来，阿里巴巴一直在为数字经济时代的到来做准备。一路以来，我们不仅在互联网中构建起全新的商业世界，也在努力帮?
据国内媒体报道，近日，烟台高速交警支队龙口大队民警在龙口港收费站执勤时，发现一辆刚驶出收费站的轿车发动机轰鸣声大，车速较低，声音异常。民..
今日，苹果宣布了一项十年计划——承诺到2030年实现供应链和产品100%碳中和。苹果公司计划到2030年，为整个业务、生产供应链和产品生命..
据媒体报道，阿里近期在内部举行了一次价值观大辩论。起因是P9级别资深专家找下属进行了一次代考试，阿里决定扣除这位P9这一年的股票和年终奖。有..
2015年的一加X之后，一加手机就彻底放弃了主流市场，专心做旗舰机型，直到现在。今天，一加还在欧洲、印度等地正式发布了一加Nord，定位主流市场，..
新冠疫情的出现，改变了2020年原本的轨迹，每个人的生活也都都收到了不同程度的影响。那我们有可能彻底清除新冠病毒吗？近日，复旦大学附属华山医..
今日，苹果官方宣布，承诺到2030年实现供应链和产品100%碳中和。苹果公司计划到2030年，为整个业务、生产供应链和产品生命周期实现碳中和。苹果目..
7月21日消息，苹果发布2020《环境责任报告》，计划在 2030 年前将碳排放减少75%，同时为剩余25%综合碳足迹开发创新性碳清除解决方案。并且承诺到2..
据北京市文旅局网站消息，娱乐场所采取预约消费、错峰入场、限制停留时间等措施，并对场所内消费者数量实行动态监控，防范聚集性风险。疫情中高风..
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派..
【TechWeb】7月21日消息，据中证网消息，某“全球领先的网约车出行平台公司”部分股权将于7月29日在阿里拍卖平台进行网络拍卖，起拍价9200万元。从..
苹果公司正在为其所有业务环节的完全碳中和而努力，这比政府间气候变化专门委员会的目标早了 20 年。如今苹果已经在全球企业运营方面已经实现了..
法国表态不会禁止华为在法投资5G是什么情况？据路透社 7 月 21 日最新消息，法国财政部长勒梅尔当天表示，法国不会禁止华为在法投资5G。此前英国上..
马斯克成世界第五大富豪是怎么回事？据外媒消息， 7 月 20 日特斯拉CEO埃隆·马斯克的净资产达到 742 亿美元，成为全球第五大富豪。马斯克财富的增..
2020 年进入了万物皆可直播的一年，大环境的影响下，李佳琦、薇娅等现象级主播涌现，资本的加持更让外界有了 2016 年时直播百花齐放的感觉。..
微信视频号自2020 年 1 月推出内测版，到近期开放普通用户注册，已经发展了半年。 6 月 22 日，微信之父张小龙在朋友圈表示，视频号的使用用户目前..
据AXIOS报道，TikTok将在3年内增加1万个美国岗位。..
2020年7月20日，千江月对话BNB48 Club天团“Ian、千年韭菜、老Gui和Jerry”。BNB48 Club“天团”在直播中分享了他们看好BNB的理由，以及BNB48 Clu..
从阿里拍卖方面获悉，某“全球领先的网约车出行平台公司”部分股权将于 7 月 29 日进行网络拍卖，起拍价 9200 万元。而从拍卖页面提供的标的公司经..
装修的旺季来啦!很多业主在这段时间开始规划新房装修、老屋翻新等，而各大电商平台、建材市场都用不同程度的优惠。如果说你也想装修，那么这段时间..
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派..