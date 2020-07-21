阿里王帅：阿里巴巴不需要一派和气 不会删除刺耳的声音

6月22日消息，针对日前围绕阿里的一系列谣言，阿里巴巴市场公关委员会主席王帅今天对外发布回应称，外界对阿里的批评，我们感受到的是这么多人关心阿里的价值观，这是对一个好的公司，优秀的年轻人的期望和监督。这是友善的，这对我们是一种鞭策。据悉，6月19日，微信公众号“小白天下”持有者陈某通过其个人自媒体渠道刊登一篇《致歉说明》，承认为吸引流量和眼球，在利益驱动下，围绕“阿里蒋凡事件”在两个月内编造