阿里王帅：阿里巴巴不需要一派和气 不会删除刺耳的声音

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阿里王帅：阿里巴巴不需要一派和气 不会删除刺耳的声音

2020-07-21 19:59 · 稿源：站长之家

今日晚间，阿里王帅发布微博称，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。我们永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。


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