北京电影院7月24日恢复营业 每场上座率不得超过30%

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息:今日下午，北京召开第 158 场疫情防控新闻发布会。会上，北京市委宣传部副部长、市电影局局长王杰群介绍，经市委市政府批准，全市低风险地区影院，可于7月24日有序恢复开放营业。

据央视新闻报道，同时，王杰群还通报了影院恢复营业过程中的具体要求：

一、防疫准备到位。制定完善疫情防控方案和应急预案，在开业之前认真落实防疫指南提出的防疫措施准备，配足、配够防疫物资，为员工和观众提供必要的防护措施，做好员工上岗前健康管理，提前进行演练和培训，做好各类放映设备的检查和维修。

二、预约限流到位。观影采取网络实名预约，无接触方式售票、交叉隔座售票。影厅错时排片，每场上座率不得超过30%，保证陌生观众间隔一米以上。影院设立唯一出入口，避免人流交叉。

三、排片错时到位。日排片减至正常时期的一半，每厅每场放映时间间隔不少于30分钟。进行通风清洁、控制观影时间，原则上每场不超过2个小时。不同影厅要错时排场，避免进出场观众聚集。

四、观众防护到位。建立观众信息登记保存制度，利用健康宝、二维码扫码观影。入场前进行体温检测，引导观众做好手的卫生。观众观影要对号入座，全程佩戴口罩，观影期间原则上禁止吃零食，电影院要安排人员巡查检查。