北京低风险地区电影院7月24日可营业

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北京低风险地区电影院7月24日可营业

2020-07-21 16:20 · 稿源：站长之家

据北京发布消息，北京低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 24 日有序恢复开放营业;一旦从低风险地区调为中高风险地区，电影院及时按要求暂停营业。

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