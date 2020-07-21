深圳8月将实现5G网络全市覆盖

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深圳8月将实现5G网络全市覆盖

2020-07-21 15:21 · 稿源：站长之家

今日，深圳市新闻办联合深圳发布举行新闻发布会，据发布会介绍，目前深圳已经在新基建的部分领域取得一系列成就，包括5G商用进程建设成效显著， 8 月将实现5G网络全市覆盖等。

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