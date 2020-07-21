深圳8月将实现5G网络全市覆盖

7月20日消息，据国外媒体报道，随着越来越来的国家着手推进5G商用，电信设备商也获得了越来越多的5G商用合同，爱立信获得的5G商用合同就已接近百份。爱立信是在财报中披露他们获得的5G商用合同的，新发布的二季度财报显示，他们已获得了99份5G商用合同，其中已有54张网络在运行。在4月22日发布的一季度财报中，爱立信披露获得的5G商用合同是86份，已经运营的5G网络是29张。二季度结束时的5G商用合同较一季度增加13份，