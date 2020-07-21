深圳8月将实现5G网络全市覆盖

今日，深圳市新闻办联合深圳发布举行新闻发布会，据发布会介绍，目前深圳已经在新基建的部分领域取得一系列成就，包括5G商用进程建设成效显著， 8 月将实现5G网络全市覆盖等。
来自行业跟踪公司OpenSignal的一份报告显示，韩国智能手机用户接入5G网络服务的频率远低于预期，5G用户仅能在15%的时间内使用5G网络。韩国于去年 4 月正式商用5G移动网络，目前该国以非独立(NSA)模式提供5G服务，这需要依赖于现有的4GLTE网络。目前，韩国的5G移动网络服务仅限于在首尔等主要城市提供。
据外媒报道，苹果 2020 年的iPhone产品线将首次支持5G，并且所有版本均支持毫米波和Sub-6GHz的双模5G网络。单模版5G iPhone最快能在 2021 年上半年到来。
7月20日消息，据国外媒体报道，随着越来越来的国家着手推进5G商用，电信设备商也获得了越来越多的5G商用合同，爱立信获得的5G商用合同就已接近百份。爱立信是在财报中披露他们获得的5G商用合同的，新发布的二季度财报显示，他们已获得了99份5G商用合同，其中已有54张网络在运行。在4月22日发布的一季度财报中，爱立信披露获得的5G商用合同是86份，已经运营的5G网络是29张。二季度结束时的5G商用合同较一季度增加13份，
7月14日，回收宝手机价值研究院发布了“2020年上半年手机价值指数”白皮书。回顾了上半年的新机市场与二手机市场，为消费者还原了今年手机市场的全貌。白皮书显示，从今年年初开始，
【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，韩国是全球首个推出5G商用网络服务的国家，他们在去年4月份就开通了面向个人消费者的5G商用服务。但相关的研究发现，推出5G商用服务已经超过一年的韩国，目前5G网络的覆盖范围和可接入的设备量依旧不乐观，用户仅15%的时间可连接5G网络，大部分时间都得依靠4G网络。韩国5G用户仅15%的时间可接入5G网络，源自相关研究机构周二发布的一份报告，这一研究机构追踪了218095台韩国的5G设备，持
随着SpaceX的发展，越来越多的人担心起来马斯克的星链计划会对5G产生比较不好的影响，毕竟中国正在大力发展5G，那么星链计划会对5G产生什么样的影响呢？
据最新消息显示，苹果2020年的iPhone产品线将首次支持5G，并且所有版本均支持毫米波和Sub-6GHz的双模5G网络，这意味着新机的成本不会很低。不过，对于苹果来说，明年他们就不会这么做了，也就
OPPO今日宣布与沃达丰和爱立信合作，参与完成英国首个5G SA网络，并提供首个5G SA网络切片服务。这是欧洲5G SA组网建设进程的重要里程碑。这一全新网络在英国考文垂大学搭建，并采用了搭载Qualcomm骁龙865移动平台以及MediaTek天玑1000系列移动平台的OPPO 5G手机。根据3GPP定义，5G分为NSA（非独立组网）与SA（独立组网）两种模式，其中SA指的就是采用5G基站与5G核心网的独立组网架构。目前，全球运营商都在推
今日，OPPO宣布与沃达丰、爱立信合作，参与完成英国首个5G SA网络，并提供首个5G SA网络切片服务。
CPE，英文全称为Customer Premise Equipment——客户前置终端设备。5G CPE提供移动运营商5G通信网和用户端Wi-Fi局域网之间的对接服务。直观来说，如果原来您家里的传统路由器是把有线宽带网络转成供笔记本、手机等使用的 Wi-Fi 网络，那么CPE还可以做的，是将 4G、5G无线蜂窝网络做了一次延伸和转换，然后以 Wi-Fi 网络的形式提供给手机、笔记本等各类终端上网。联通自主定制5G CPE来了中国联通5G CPE VN007 是中国联通上市销售的?
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，看好中国5G发展，松下计划在广州工厂增产5G电子材料。松下松下准备增产的是在特殊树脂材料等的表面贴上铜箔的板材和黏合片材，均为印刷电路板的材料。主要用于满足5G基站的天线、服务器和路由器的需求。松下计划本月内在广州市的工厂里开始增设生产设备，并于2021年秋季投产，投资额约为80亿日元。外媒预计，松下计划将产能提高到原来的1.5倍。
英国政府要求日本在没有华为技术的情况下帮助其建立5G无线网络。就在前不久，英国宣布到 2027 年底从其5G网络中清除华为设备。
7月9日，据外媒报道，美国俄勒冈州立大学发表在《PLOS ONE》上的一项新研究表明，5G（第五代移动通信技术）带来的辐射并不像人们想象的那么大。2019年，全球开始部署5G技术，虽然相较于4G来说
据OPPO官方消息，该公司与沃达丰（Vodafone）和爱立信（Ericsson）合作，参与完成英国首个5G SA网络，并提供首个5G SA网络切片服务。据悉，这一全新网络在英国考文垂大学搭建，采用的是高通骁
7月17日，2020互联网5G创新峰会在东莞华为松山湖欧洲小镇召开。峰会上，华为与互联网行业伙伴围绕5G时代下互联网的创新升级，以及新兴技术融合裂变带来的5G+X联创价值展开深入探讨。其中，华为云中国区总裁洪方明就“5G创新，选择华为云”展开议题分享，阐述了5G时代互联网行业转型的应用实践和未来展望。华为云中国区总裁洪方明融合创新是互联网企业发展的原生动力伴随数字化进程的高速发展，5G、大数据等新型基础设施建设正在提?
日前，OPPO在线上举行OPPO Reno 4系列5G视频手机新品发布会，并正式推出了OPPO Reno 4系列手机、OPPO Enco W51降噪耳机、OPPO 手环以及OPPO 5G CPE T1 移动路由器四款产品。其中，OPPO 5G CPE
【TechWeb】6月28日消息，日前，安徽省经济和信息化厅印发《2020年安徽省5G发展工作要点》，要点指出将推进5G网络建设，年内全省完成5G基站建设2万个，力争达到2.5万个，实现5G网络深度覆盖5个以上开发园区。同时，在合肥开展5G网络标杆示范工程建设，对重点开发园区实现5G深度覆盖，推动全省各城市地铁、车站、政府及事业单位办公楼等重要公共场所和区域、各类公共设施向5G网络设施开放并免除资源占用费。另外，要点要求，深化5G
5G作为新基建的代表，商用一周年来已经交出了一份靓丽的成绩单:5G基站建设超过 25 万个、 5G用户超过 3600 万户、5G手机累计出货量 5985 万部。随着5G基础设施的逐步完善，5G更多应用场景将被挖掘，5G产业将迎来大发展的新机遇。正值5G与场景融合发展的关键窗口期，由中科创达软件与美国高通公司共同出资成立的创通联达基于自家5G模组TurboX T55 创新推出5G开发套件——TurboX T55 Development Kit。该开发套件支持开发者进行5G连?
【TechWeb】6月30日消息， 在“GSMA Thrive ? 万物生晖”在线展会上，中国电信牵头制定的全球首个《5G SA部署指南》正式发布，这对全球5G SA产业健康发展和SA网络规模部署将起到积极重要的推动作用。为支持5G SA网络部署，GSMA与运营商和供应商展开合作。鉴于中国电信在5G SA技术创新、标准推动、产业推进、商用部署等方面的突出工作成就，GSMA确定由中国电信牵头，组织全球5G产业，共同制定《5G SA部署指南》。该指南着重梳理全?
【TechWeb】7月9日消息， 在2020世界人工智能大会（WAIC）上，中国移动总经理董昕表示，5G将使AI更泛在，AI让5G更智能。董昕指出，中国移动积极推动5G+AI发展，全力以赴加快5G、AI等新型基础设施建设。中国移动通过加快5G网络建设，来夯实连接基础。已建成超过14万个5G基站，在超过50个城市提供5G商用服务，着力建设覆盖全国、技术先进、品质优良的5G精品网络。我们加速推动5G技术创新和标准成熟，位列全球运营商第一阵营。我们推
2016年上映的经典灾难题材电影《釜山行》，口碑票房双丰收（豆瓣影评达到了8.5分），也被网友誉为亚洲版“生化危机”。日前，据外媒报道..
今日晚间，阿里王帅发布微博称，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要..
对于马斯克来说，SpaceX也是他又一事业成功的代表。据SpaceX给出的公告看，该公司周一从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地成功发射了韩国军事通信卫..
今日，美团点评发布公告称，公司于 2020 年 7 月 20 日根据上市后购股权计划授出125. 5 万份购股权予若干公司的员工，购股权行使价为每股195. 98 ..
美股7月20日收盘，特斯拉CEO埃隆·马斯克的净资产达到 742 亿美元，成为全球第五大富豪。马斯克财富的增加得益于特斯拉股价的持续增长，当天又飙升..
前段时间北京高端商场拒绝外卖小哥进入的事件引发了大众对于外卖人群的关注。闪送员、快递员、外卖小哥作为城市中越来越重要的一部分群体，他们每..
昨天，统信软件发布了服务器操作系统V20企业版(1020)，现在专业版(1020)也来了，面向桌面级用户。统信桌面操作系统V20专业版(1020)带来了全新风格..
今日，LG电子宣布推出全球首款拥有1ms GTG灰阶响应时间的4K IPS面板显示器UltraGear 27GN950，屏幕刷新率也达到了144Hz。基本参数方面，27英寸Nan..
据日本媒体报道称，大日本印刷公司与东京大学合作开发出了可以贴在皮肤上使用的彩色显示屏，整体效果看起来非常的科幻。据悉，这种显示屏是一个边..
7月21日消息，推特博主曝光了Mate 40 Pro的概念渲染图。如图所示，Mate 40 Pro采用的是双孔瀑布屏。爆料人@RODENT950暗示Mate 40 Pro的双孔位置在..
在进入20nm节点之后，内存工业也面临着CPU工艺一样的制造难题，微缩越来越困难，制造工艺复杂，导致内存成本居高不下。如今7nm以下的处理器用上了..
7月21日消息，魅族Flyme based on Android 10 首个内测版本已推送，本次推送机型：16s Pro、16s。16th Plus、16th目前仍存在异常重启问题未能如期..
近日，一加真无线耳机 OnePlus Buds 即将发布， 一加官方昨日在 instagram 发文暗示 OnePlus Buds 的售价最高 99.99 美元 ，即该耳机售价将低于 1..
今日，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称，阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思..
近日有欧洲媒体报道称，中国商务部正在考虑，如果其他欧洲国家追随美英，将华为排斥在欧洲5G建设之外，将对诺基亚、爱立信等欧洲企业进行报复和反..
本月中旬，英国政府宣布，将从2020年12月31日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在2027年前拆除。针对英国的禁用..
在“上海国际独立音乐季”上，虾米音乐介绍了业务最新动态以及与MQA公司的合作进展。虾米称，去年7月虾米音乐成为国内首家提供MQA格式的在数字音乐..
昨日，天马微电子官宣正式发布旗下自主研发的全球首款LCD屏内多点指纹解决方案“TED Finger Print”。据悉，TFP技术具有自主知识产权，兼具高集成..
7月21日消息，工信部公布 2020年上半年通信业经济运行情况。上半年，电信业务收入累计完成6927亿元，同比增长3.2%，增速较一季度提高1.4个百分点..
7月21日消息，据国外媒体报道，凭着先进的芯片制程工艺，台积电获得了苹果等诸多公司的芯片代工订单，他们也因此获得了不菲的收益。连年获得净利润..