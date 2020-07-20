上交所回应蚂蚁集团启动上市计划：欢迎申报科创板

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上交所回应蚂蚁集团启动上市计划：欢迎申报科创板

2020-07-20 17:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息：今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

上市、IPO

对此，上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场，科创板经过一年多的实践，支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不断增强。目前科创板已迎来逾 130 家科创企业，总市值超过2. 4 万亿元。上交所将坚守科创板定位，继续支持更多优质企业申报科创板，做优做大科创板，推动中国经济高质量发展。

香港交易所集团行政总裁李小加表示：“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”

持股方面，目前，阿里巴巴持股蚂蚁金服 33% 的股权，君瀚和君澳持有蚂蚁金服 50% 股权，而君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工，君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。因此，阿里巴巴及阿里系成员大约持股蚂蚁金服大约 83% 的股权。马云持股蚂蚁金服 8.8%，依然对蚂蚁金服拥有 50% 以上的表决权。

据彭博社报道，蚂蚁集团据悉寻求 IPO 估值至少 2000 亿美元。

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