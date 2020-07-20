蚂蚁集团计划在科创板和港交所寻求同步发行上市

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蚂蚁集团计划在科创板和港交所寻求同步发行上市

2020-07-20 17:00 · 稿源：站长之家

今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。

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