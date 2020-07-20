蚂蚁集团计划在科创板和港交所寻求同步发行上市

7月16日，支付宝蚂蚁庄园小课堂在一些小伙伴抽到的问题是“萤火虫在发光的同时也在发热吗?”这个问题还是比较具有迷惑性的，毕竟大家的常识中，发光的物体一般是发热的，但是萤火虫却不是这样，下面就来为大家科普一下。