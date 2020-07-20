蚂蚁集团计划在科创板和港交所寻求同步发行上市

今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。
据新浪科技报道，支付宝的母公司名称已由“蚂蚁金服”改为“蚂蚁集团”，全称是“蚂蚁科技集团股份有限公司”。接近蚂蚁人士处独家获悉，早在 2014 年 10 月，以支付宝为主体筹建阿里小微金服的时候，公司就持有了antgroup的域名，当时已经考虑到提前布局蚂蚁集团的名称。
天眼查数据显示，6月29日，蚂蚁乐买宝（上海）信息技术有限公司发生工商变更，蚂蚁集团CEO胡晓明卸任公司法定代表人，由黄浩接任。蚂蚁乐买宝（上海）信息技术有限公司成立于2016年8月，注册资本1000万人民币，公司经营范围包括数据分析服务，应用软件开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等，由上海云进信息技术有限公司全资控股，后者为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司。天
今日，蚂蚁集团CEO胡晓明在接受专访时称，作为一家科技公司，预计未来五年蚂蚁收入的80%将来源于技术服务费。
【TechWeb】6月29日消息，CB Insights中国于上海举办的“Future of Fintech China”峰会上揭晓首届CB Insights中国Fintech榜单，其中360金融与蚂蚁集团、腾讯金融科技、京东数科等50家公司登录2020年中国Fintech榜单。据了解，CB Insights成立于2008年，为全球知名的市场数据研究平台，为私募股权和风险投资机构、媒体、跨国以及创业公司创建了技术市场情报平台，备受商业人士青睐。CB Insights自2017 年开始打造全球金融科技榜单
今日，中国远洋海运集团与阿里巴巴、蚂蚁集团签署三方战略合作协议，将共同推动航运物流区块链合作和应用，开展未来基于全球航运物流网络的合作。根据协议，中远海运将联合蚂蚁集团共同研究和推动航运物流区块链在中国的部署落地，推动航运、港口、物流、金融等领域以区块链技术为基础的战略连接。双方还将加强在智慧航运、智慧港口和供应链金融方面的合作，共同推动航运操作流程和单证数字化。
6月22日消息，有媒体报道称，支付宝的母公司“蚂蚁金服”已经启用新名称“蚂蚁科技”。消息人士称，经国家市场监督管理总局核准，蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融
近日，针对“蚂蚁金服计划最早于今年在香港上市”的报道，蚂蚁科技集团表示，有关香港IPO的消息不实。
DoNews7月16日消息（记者 翟继茹）16日，阿里巴巴集团和蚂蚁集团正式发布“数字木兰”（Cyber Mulan）计划，将在 5 年内覆盖全球 5000 万女性，通过数字化的手段，提升女性在数字经济领域的参与度和竞争力。据介绍，“数字木兰”计划包含 3 大类共 11 项措施，将分别支持女性小微创业者、支持女性提升数字化技能以及支持贫困女性获得更多平等发展机会等。具体举措包括在接下来的 5 年时间中每年为女性创业者提供至少1万亿贷款资金?
【TechWeb】7月17日消息，创维集团发布公告称，公司已根据相关指引，就建议分拆非全资附属公司深圳市酷开网络科技有限公司（以下简称酷开）之业务，并于联交所或包括深交所的其他交易所独立上市事宜向联交所提交分拆申请。公告显示，酷开的主要业务包括“酷开”或“Coocaa”品牌下互联网运作的智能电视系统，其主要收入来自内容订阅、广告和软件应用程式操作。创维集团在公告中指出，截至7月15日，联交所仍在考虑分拆申请，而其未
暴风集团(300431)6月30日晚间公告，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在6月30日前披露2019年年度报告。根据规定，公司股票将于7月1日起停牌。深交所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
星期三美股收高，纳指收盘创下历史新高，科技股领涨。截至收盘，道指涨177.1点，涨幅为0.68%，报收26067.28点；标普500指数涨24.62点，涨幅为0.78%，报收3169.94点；纳指涨148.61点，涨幅为1.44%，报收10492.50点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨1.13%，亚马逊涨2.7%，苹果涨2.33%，NetFlix涨1.95%，Alphabet涨0.73%，微软涨2.2%。中国主要科技股大多数上涨?
今日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
7月16日，支付宝蚂蚁庄园小课堂在一些小伙伴抽到的问题是“萤火虫在发光的同时也在发热吗?”这个问题还是比较具有迷惑性的，毕竟大家的常识中，发光的物体一般是发热的，但是萤火虫却不是这样，下面就来为大家科普一下。
2020年7月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是“All of__are from China?”这是一道英语题，算是非常基础的了，初中生应该都会做，最近也正值高考时间段，所以蚂蚁庄园可能就出这样的题目，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
昨日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
凤凰网科技讯 7月7日消息，深交所今晚发布公告，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自2020年7月8日起暂停上市。
【TechWeb】7月1日消息，暴风集团对外发布公告称，根据深圳证券交易所《关于发布的通知》，上市公司未在法定期限内披露2019年年度报告的，深圳证券交易所按照原《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对公司股票实施暂停上市、恢复上市或者终止上市。暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在2020年6月30日前披露2019年年度报告，已触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年1
2020年7月15日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于食品健康的，其中就提到腰果，问题是“为什么我们买到的腰果一般都是没有壳的?”相信大家都吃过腰果，那么为什么腰果壳都是没有的呢？下面就来为大家科普一下答案。
7 月 6 日，中国远洋海运集团与阿里巴巴、蚂蚁集团签署三方战略合作协议，将共同推动航运物流区块链合作和应用，开展未来基于全球航运物流网络的深度合作。
6月16日-6月18日，由上海市经信委、市商务委、市市场监管局共同举办的“上海制造佳品汇 ”活动在上海国际时尚中心盛大启幕。600平方米的生活场景沉浸式“超级会客厅”面向全球潮人买手开放，沪上新锐潮牌、传统老字号在这里华丽亮相、C位出道。上美集团旗下科技护肤领先品牌韩束、中国“膜”王品牌一叶子受邀参展。擦亮“上海制造”品牌，引领消费新潮作为今年“五五购物节”的压轴大戏， “上海制造佳品汇 ”以 “设计赋能产业，?
现在的电动刷牙型号非常多，但是买到好用的电动牙刷也还是需要下点功夫的，因为很多质量差的电动牙刷都存在动力易衰减，续航时间短，使用寿命短等..
买电动牙刷除了看颜值，还得看实力。现在的电动牙刷型号非常多，要想在众多的型号当中挑选出一款适合自己的，还真不是那么容易，尤其是新手，更是..
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际..
2020 年，直播电商风起云涌，淘宝抖音快手三国杀，腾讯京东拼多多悄默默入局。这一波直播风潮，谁能笑到最后，拿下直播电商铁王座?..
昨晚,演员包贝尔在直播间力荐阿尔法蛋!包贝尔作为阿尔法蛋的忠实粉丝,很早之前就给女儿饺子购入了阿尔法蛋大蛋,现在又入手智能故事机Z1,足以看出包..
新基建为疫情经济恢复贡献巨大力量，成为我国实现高质量发展的重要引擎之一，逐渐被提升至国策地位。新基建以新发展理念为引领，以技术创新为驱动..
7月20日，在华为云TechWave技术峰会上，基于华为30年ICT技术积累和长期服务政企客户的经验，华为云如何帮助政企在新基建时代获取新技术，发展新动..
这几年，台积电的半导体工艺衔枚疾进，相比之下三星、Intel进展就不太顺利了，尤其是三星在争夺代工订单的时候一直处于不利地位，比如最关键的良品..
最强独角兽终于要上市了。今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。据..
安卓用户们，还有死忠的刷机爱好者吗？从CWM到如今主流的TWRP，Android卡刷ROM、清除数据的recovery工具也经历了多次迭代。就连TWRP，也衍生出Ora..
7月17日,以“新形势下行业创新”为主题的第8届中国智慧餐饮创新峰会在上海隆重举行。来自全国近500家行业协会、品牌餐饮、餐饮供应链、餐饮服务链..
7 月 20 日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。对此，香港交易所集团行政总裁李小加表示：「我们很..
剑与远征在7月21日这天即将开启一个双重梦境的活动，在扭曲梦境中会产生双重空间，打败双重空间中的敌人将会获得更多的奖励，算是一个不错的活动了..
富士通宣布将设立富士通日本有限公司，旨在扩大其在日本服务市场的业务。新业务将于 10 月 1 日开始运营，最初将由富士通营销(Fujitsu Marketing)..
今天，拼多多上线了“云南旅游节”，该活动将持续 10 天，活动期间将推出“先游后付”“买一送一”“爆款钜惠”“购买机票、火车票返现立减”等优..
据韩国媒体最新消息称，苹果将在下一代iPhone的屏幕上继续大做文章，简单来说就是，换上触控一体OLED屏幕，这样可以更轻薄。目前iPhone使用的OLED..
可能是被上周Twitter盗号风波所警醒，新浪微博发布《关于互联网账号安全现状和微博账号安全策略的说明》。微博指出，账号被盗的发生基本包括以下四..
7 月 20 日，在华为云TechWave技术峰会上，华为云应用平台ROMA正式发布。华为云应用平台ROMA源自华为自身实践，聚焦数字化资产全生命周期治理，能..
我想90%在做公众号排版都会问这个问题。白杨给你建议，如果你是新手，用公众号自带排版可能对你更友好。这里也不是说类似 135 等公众号排版工具不..
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，香港交易所集团行政总裁李小加表示：“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计..