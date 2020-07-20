神州租车在港交所停牌 此前上汽集团宣布终止收购股份交易

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神州租车在港交所停牌 此前上汽集团宣布终止收购股份交易

2020-07-20 13:42 · 稿源：站长之家

今日，神州租车在港交所停牌。此前，上汽集团发布公告称，公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司与神州优车及其子公司在后续股权转让协议谈判过程中，出现影响交易达成的新情况，交易双方未能在计划时间内就交割先决条件达成一致。为保护公司利益，上汽香港决定终止上述交易。

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