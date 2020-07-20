因与喜茶商标构成近似被判无效 咖啡商家起诉国知局

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息：据北京日报报道，网红奶茶品牌“喜茶”注册有“HEYTEA”系列商标，而一家咖啡公司随后注册了“HEY”图形商标(简称争议商标)，核准使用在餐厅、咖啡馆等服务上。“喜茶”方认为该商标构成侵权，国家知识产权局经审查对争议商标宣告无效。咖啡公司不服，起诉至法院。

据悉，“喜茶”的经营方为深圳美西西餐饮管理有限公司(简称美西西公司)，其自 2014 年起陆续注册了“HEYTEA”、“HEYCHA”等多枚商标，核定使用在餐厅、茶馆等服务上。

而 2017 年 7 月，广州创业咖啡有限公司(简称创业咖啡公司)申请注册了“HEY”图形商标，核准使用在餐厅、咖啡馆等服务上， 2018 年 7 月获准注册。这枚商标以字母“HEY”为主体，字母上绘有多个或坐或卧的人物。

国家知识产权局经审查认为，美西西公司没有提交有效证据证明其享有“HEYTEA”插画的在先著作权，但争议商标与“HEYTEA”系列商标在文字构成、呼叫及含义等方面相近，构成近似标识。由于争议商标与喜茶商标都核定使用在餐厅等服务上，属于相同或类似服务，容易使相关公众对服务来源产生混淆误认，应认定构成近似商标，于是对争议商标裁定予以无效宣告。

创业咖啡公司不服国知局裁定，起诉至北京知识产权法院。

创业咖啡公司表示，字母组合“HEY”只是争议商标的创作要素之一，且已经进行了艺术化的处理，与喜茶系列商标具有明显差异。这枚商标获准注册后，实际使用中，并没有发生损害他人合法权益或造成消费者混淆误认的情形，故请求法院判令国知局重作裁定。

本案没有当庭宣判。