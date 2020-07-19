日本政府计划邀请台积电等全球芯片制造商到日本建厂 或将提供数千亿日圆的资金

据日本媒体报道，由于先进芯片技术正成为国家安全问题的焦点，日本政府希望邀请台积电等全球先进芯片厂赴日本建厂，提振日本国内落后的芯片产业。日本政府计划在未来数年向参与该项目的海外芯片厂商提供数千亿日圆的资金。
据日本媒体报道，由于先进芯片技术正成为国家安全问题的焦点，日本政府希望邀请台积电等全球先进芯片厂赴日本建厂，提振日本国内落后的芯片产业。日本政府计划在未来数年向参与该项目的海外芯片厂商提供数千亿日圆的资金。
【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，得益于在5G智能手机处理器方面的出色表现，联发科在芯片市场的存在感明显增强，他们也预计今年的业务会有增长。作为一家研发、设计、销售芯片的厂商，联发科业务增长，也就意味着他们对芯片生产的需求有增加。外媒在最新的报道中表示，联发科已经预订了更多的芯片产能，以支持他们下半年的业务发展。联发科新预定的，主要是台积电的产能，但也包括封装测试等后端的产能。从外媒的报道来?
【TechWeb】在过去的一年中，像Cerebras这样的公司已经成为使用晶圆级处理的头条新闻。台积电希望扩大其业务领域，并计划构建其InFO_SoW（晶圆上集成扇出硅）技术，以便将来构建超级计算机级AI处理器。台积电已经与Cerebras签订了建造晶圆级处理器的合同，但该公司也关注更广阔的市场，并相信晶圆级处理将证明对Cerebras以外的其他客户有吸引力。该公司表示将在16nm技术上构建这些芯片。首字母缩写词汤要了解台积电在这里构建的内
7月14日消息，据国外媒体报道，芯片代工商台积电近几年在芯片工艺方面走在行业前列，领先的工艺和较高的良品率也使他们获得了大量的芯片代工订单，在终端市场需求回暖的情况下，已有众多芯片供应商寻求获得台积电更多的产能。外媒最新的报道显示，指纹识别芯片、显示驱动芯片、触控芯片供应商敦泰电子，就在寻求获得台积电更多的8英寸晶圆的产能。外媒是援引敦泰电子CFO透露的消息，报道他们正在寻求获得台积电更多的8
【TechWeb】6月24日消息，据台湾媒体报道，苹果日前发布的自研Mac芯片，台积电也起到了关键作用。台积电台媒称，台积电以300人研发团队投入开发，协助苹果笔电告别英特尔。并且台积电团队仍未功成身退，还在协助后续研发。台媒援引业内人士评论称，苹果能摆脱英特尔X86架构处理器，轻松切入ARM架构，台积电起了很大作用。台积电与ARM长期保持良好的合作关係，双方于2019年共同发布业界首款7nm ARM核心的CoWoS小晶片系统，其中内建
6月29日消息，据国外媒体报道，在芯片工艺方面走在行业前列的台积电，在今年已经采用5nm工艺为相关的客户代工芯片，众多厂商也在排队获得台积电5nm芯片的产能。而除了目前最先进的5nm工艺，台积电2018年投产的7nm工艺，目前在行业也处于领先水平，仅次于他们的5nm工艺，7nm工艺也还有很大的需求。外媒在最新的报道中就表示，高通已向台积电追加了7nm处理器的代工订单。外媒是援引消息人士的透露，报道高通已向台积电追
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，昨日出现了三星修改芯片工艺路线图，跳过4nm工艺，由5nm直接提升到3nm的消息。在随后的报道中，外媒称三星此举，意在获得竞争优势，在技术竞争中击败目前在芯片工艺方面走在行业前列的台积电。台积电近几年在芯片工艺方面走在行业前列，他们的7nm和5nm工艺都是率先量产，也获得了大量的芯片代工订单，从2016年起，更是连续为苹果独家代工A系列处理器。三星曾经也是苹果A系列处理器的代工?
6月24日消息，据国外媒体报道，苹果在当地时间周一的全球开发者大会上，公布了自研基于ARM架构Mac处理器的计划，首款自研芯片Mac计划今年年底出货，并在两年的时间里完成过渡，Mac产品线届时就将全部采用自研芯片。众所周知，苹果有芯片设计能力，但并没有制造的能力，Mac转向自研芯片，芯片代工商就将成为一大受益者。而外媒在报道中表示，苹果自研的基于ARM架构的Mac处理器，将由目前在芯片工艺方面走在行业前列的台
综合当前比较可靠的消息，今年秋季苹果的年度旗舰iPhone 12系列将依旧提供iPhone 12、iPhone 12Max和iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max两个版本共四款机型。如今6月也接近尾声，距离iPhone 12系列旗舰的亮相又更近了一步。现在有最新消息，近日有媒体透露称，该机所要搭载的全新5nm A14芯片即将于本月底开始量产。据中国台湾媒体ePrice最新发布的消息显示，台积电预计在本月底之前开始量产iPhone 12系列所将首发搭载的?
据外媒PhoneArena消息，随着5G需求的增加，台积电第二季度的芯片业务全球市场份额达到了51%，碾压了三星的18.8%。
中兴通讯今日发布澄清称，我们注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读。中兴方面强调，在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。
此前有传言称，苹果有可能会在今年 11 月发布iPhone12 系列，其中包含了四款机型，一款5. 4 英寸的iPhone、一款6. 7 英寸的iPhone，以及两款6. 1 英寸的iPhone，并且都将支持5G，采用A14 芯片。
6月20日消息，中兴通讯今日发布澄清称，我们注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读，部分报导与事实不符，对公司正常经营造成了困扰和影响。在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。就在昨日，中兴通讯在位于深圳的总部举行2019年年度股东大会，中兴通讯总裁徐子阳介绍公司已实现7nm芯片商用，5nm芯片的商用会在2021年推出。该消息引发?
此前有传言称，苹果有可能会在今年11月发布iPhone 12系列，其中包含了四款机型，一款5.4英寸的iPhone、一款6.7英寸的iPhone，以及两款6.1英寸的iPhone，并且都将支持5G，采用A14芯片。7月4日，
【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，日本OLED显示器制造商JOLED在美国德克萨斯州西区地区法院对三星提起了专利侵权诉讼。该公司要求三星电子、三星显示器公司（Samsung Display）以及三星电子美国公司提供侵权赔偿等补救措施。与此同时，JOLED也向德国曼海姆地区法院提起了类似的诉讼，它要求三星开展补救措施，如对三星电子及其在德国的当地子公司的专利侵权行为发布禁令。JOLED声称，在未经许可的情况下，三星电子和三星?
【TechWeb】7月1日消息，据国外媒体报道，当地时周二，谷歌证实，它已经收购了加拿大增强现实（AR）眼镜制造商North。该公司并未披露收购价格，但此前的报道显示收购价在1.8亿美元左右。此前，外媒曾报道称，谷歌母公司Alphabet正在就以1.8亿美元价格收购North进行深入谈判，该公司将此次收购视为以最少的投入或现金重新进入消费者智能眼镜市场的简单途径。与此同时，North还宣布，将逐步停产Focals 1.0 AR眼镜，且升级版Focals 2
6月23日消息，据国外媒体报道，近日，做空机构香橼研究公司发布报告称，现在是苹果公司收购智能音箱制造商Sonos的适当时机。 香橼还将Sonos的目标股价定为每股30美元，这比该公司上周五每股11.94美元的收盘价高出151.3%。该机构在报告提到，Sonos强大的专利组合以及巨大的终生客户价值，是它看好该公司长期前景的原因。该机构认为，短期内，Sonos的季度业绩将超过华尔街的预期。它指出，Sonos的七款产品中有四款目前已
有投资者向紫光国微（002049）提问，“董秘您好：其实存储芯片设计业务已经不在合并范围内已被市值所反映，那么想问一季度集团公司在芯片业务设计和制造上的毛利实际有多大？”紫光国微在互动平台回答：公司目前以芯片设计业务为主，芯片的制造环节以外委加工的方式完成，本身不制造芯片。据悉，紫光国微一季度归属于上市公司股东的净利润为190,083,589.94 元，同比增长183.41%，归属于上市公司股东的扣除非经
美国当地时间周三，特斯拉股价再创新高，总市值超越丰田，成功成为世界上最有价值的汽车制造商。
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，已有研究机构预计今年全球智能手机出货量将下滑超过10%，5G手机预计也会受到一定的影响，可能会低于预期，相关零部件的需求也将会有影响。虽然5G智能手机零部件今年的需求受到了影响，但部分零部件的制造商，对未来的需求依旧乐观，为5G手机供应蒸气室的冷却模块制造商就有这样的预期。外媒的报道显示，对于用于5G智能手机的蒸气室的出货量，冷却模块制造商对今年出货量增长的预期有减弱
DoNews 7月13日消息（记者 刘文轩）据台湾经济日报消息，台积电2nm技术研发有重大突破，已成功找到路径，将切入环绕式栅极技术（gate-all-around，GAA）技术。消息称，三星决定在3nm率先导入GAA 技术，并宣称到2030年超过台积电，取得全球逻辑芯片代工龙头地位。不过台积电积极投入2nm研发，并获得技术重大突破，目前已成功找到切入GAA 路径。台积电负责研发的资深副总经理罗唯仁，还为此举办庆功宴，感谢研发工程师全心投入。台积
自 7 月以来，刘强东已退出多家公司高管职位。天眼查数据显示， 7 月 18 日，刘强东卸任雄安京东振世云技术服务有限公司、长沙京东厚成贸易有限公..
近日，QQ邮箱发布公告称，QQ邮箱订阅、订阅中心及阅读动态等功能均将于近期下线，但并未说明下线这些功能的原因。..
随着火热的8月即将到来，下半年的旗舰手机大战也即将拉开帷幕，近期关于各大旗舰的爆料也是非常密集，尤其不少国产厂商在快充方面的巨大提升近日受..
近日，国家电影局下发通知规定，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下可于7月20日有序恢复开放营业。7月19日消息，迪士尼电影官方..
最近，杨阳所在的一家美妆类MCN机构正计划成立广告部门，准备招聘 100 人，相当于一次性让这家机构的人员规模扩充了50%。“扩充的人员主要负责对接..
继马上将要亮相的联想拯救者电竞手机Pro和华硕ROG游戏手机3之后，日前努比亚联合创始人、努比亚总裁倪飞也正式宣布，将在近期推出全新的红魔5S游戏..
7月19日消息，据9to5Google报道，用户反映谷歌Pixel 4 XL玻璃后盖翘起。部分用户在Reddit和谷歌论坛发帖称自己的Pixel 4 XL玻璃后盖翘起，从网友晒..
创投简史里，豆瓣鲜有名姓，但论起当代娱乐圈的生鲜八卦，八组鹅必有一席之地。从 2010 年 5 月建组，至今，豆瓣鹅组历经十个年头，已然成为中文互..
相信大家都知道加油站是禁止用手机打电话的，不过你可能不知道，在加油机旁进行移动支付也存在安全隐患。..
7月19日消息，欧莱雅集团旗下美容仪品牌科莱丽Clarisonic在其官网宣布将于9月30日关停，所有产品以5折销售，售完即止。科莱丽方面表示，之所以做出..
7月19日消息，万科因精装房漏水被央视315点名批评，随后万科方面致歉并表示会妥善处理相关问题。万科道歉声音未落，在北京出现了一起万科精装房伤..
随着移动支付的普及，生活中各种支付场景都已经支持扫码支付的方式。不过，你可能不知道，在加油机旁进行移动支付存在安全隐患，其风险却比手机通..
无孔不入的互联网信息时代让短视频平台迎来爆发期，如果当年轻人开始在抖音买货，在快手追“剧”，还不足以象征在线内容进入了传播新阶段，那么坂..
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在近日举行的RAN#88e全体会议上3GPP宣布，负责GERAN和UTRAN无线与协议工作的RAN6工作组正式关闭，而该工作组此前一直负责研究2G和3G无线功能，负责..
7月19日消息，联想为拯救者电竞手机Pro预热。联想拯救者电竞手机Pro支持90W超级闪充，它搭载的是Twin Turbo双涡轮动力系统，实现了疾速闪充与大电..
【TechWeb】6月5日，OPPO举行了Reno4 NIGHT——OPPO Reno4系列5G视频手机新品发布会，正式发布全新的Reno4系列新机，包括OPPO Reno4 Pro和OPPO Re..
今年6月底，Brandz发布全球百大最具价值品牌榜，小米连续两年入榜，今年在上榜中国科技类企业中排名前三！7月16日，WPP和凯度华通明略联合Google发..
这个二次元形象是蔡明老师的 VTuber 身份，叫做 “ 菜菜子( Nanako )” 。随后蔡明老师在 7 月 9 日以 VTuber 菜菜子的身份在哔哩哔哩进行了一场直..
针对本周较早时候发生的大规模黑客入侵事件，推特在最新推文中持续更新了调查情况。推文中表示，黑客利用仅内部支持团队可用的工具向 130 个推特账..