日本政府计划邀请台积电等全球芯片制造商到日本建厂 或将提供数千亿日圆的资金

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日本政府计划邀请台积电等全球芯片制造商到日本建厂 或将提供数千亿日圆的资金

2020-07-19 13:56 · 稿源：站长之家

据日本媒体报道，由于先进芯片技术正成为国家安全问题的焦点，日本政府希望邀请台积电等全球先进芯片厂赴日本建厂，提振日本国内落后的芯片产业。日本政府计划在未来数年向参与该项目的海外芯片厂商提供数千亿日圆的资金。

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