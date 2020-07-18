谷歌广告新规禁止宣传新冠阴谋论 将于 8月18日实施

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谷歌广告新规禁止宣传新冠阴谋论 将于 8月18日实施

2020-07-18 14:58 · 稿源：站长之家

据外媒报道，谷歌发布广告新规，禁止投放违反科学常识的疾控信息以及有关新冠病毒阴谋论的广告，包括反疫苗主张或鼓励用户放弃治疗等内容。该广告新规将于 8 月 18 日执行，如违反，谷歌将禁止整个网站使用其广告平台。

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