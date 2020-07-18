谷歌广告新规禁止宣传新冠阴谋论 将于 8月18日实施

据外媒报道，谷歌发布广告新规，禁止投放违反科学常识的疾控信息以及有关新冠病毒阴谋论的广告，包括反疫苗主张或鼓励用户放弃治疗等内容。该广告新规将于 8 月 18 日执行，如违反，谷歌将禁止整个网站使用其广告平台。
据外媒报道，谷歌发布广告新规，禁止投放违反科学常识的疾控信息以及有关新冠病毒阴谋论的广告，包括反疫苗主张或鼓励用户放弃治疗等内容。该广告新规将于 8 月 18 日执行，如违反，谷歌将禁止整个网站使用其广告平台。
6 月 22 日，有网友在微博爆料称顺丰接到海关通报，称于 19 日抵达长沙的O37182 货机中检测出新冠病毒。该爆料人还表示，顺丰公司已按照海关要求，一是后续航班暂停货物运输;二是对长沙站所有顺丰员工集中隔离进行核酸检测，此次事件属于湖南辖区首次在货物中检测到新冠病毒。
据红网报道，今日，针对旗下货机检测出新冠病毒的传闻，顺丰方面回应称，确认为假消息。
正如WHO世界卫生组织对待口罩一事那样，世卫组织在看待“新冠病毒可以通过空气传播”一事上也终于不那么头铁了，官方表示他们已经看到新冠病毒空气传播的证据正在浮现。在这个问题上
一份来自Positive Technologies的新报告显示， 2020 年第一季度，钓鱼攻击比 2019 年底增加了22.5%，其中13%的钓鱼攻击与新冠病毒有关。
日前有网传消息称，顺丰货机检查出新冠病毒?顺丰对此回应称此为假消息。6 月 22 日，有人在微博爆料称，「顺丰航空 20 日下午四点钟，接到长沙海关的通报， 19 日21： 23 抵达的O37182 达卡至长沙航班全货机，货物中检测到新冠病毒呈阳性」。
6月22日消息，有爆料称顺丰航空20日下午四点钟接到长沙海关的通报，19日21：23抵达的O37182达卡至长沙航班全货机，货物中检测到新冠病毒呈阳性。该爆料称顺丰公司已按照海关要求，一是后续航班
除了美国、巴西外，现在印度也处在新冠疫情的高危地带，印度各地开始推行强制佩戴口罩政策，口罩一时间也成为了生活必需品。7月13日，据媒体报道，随着印度各地开始推行强制佩戴口罩政策，印度
NASA研发阻止摸脸项链是怎么回事？据媒体报道，美国宇航局（NASA）喷气推进实验室开发了一款名为Pulse的项链，会在手部即将触碰脸部时发出振动警告，以减少新冠病毒的传播。
今日，顺丰集团发布《关于网传顺丰航空不实信息的声明》称，近期注意到有关“顺丰航空 6 月 19 日O37182 达卡-长沙国际航班进口货物新冠肺炎病毒检测结果呈阳性”的信息被传播扩散。
近日，据外媒报道，来自美国的一项新研究表明，在充足的夏季阳光下有可能会杀死九成的新冠病毒。该研究由美国食品药品监督管理局的科学家何塞·路易斯·萨格里潘蒂（Jose Luis Sa
新冠病毒COVID-19可以说是近年来人类见过最狡猾的病毒了，没有特效药、疫苗不说，而且病毒变化很快，上周世界卫生组织表示29%的病毒已经出现D614G变异，让外界担心不已。网红医生张文宏表示目前
除了美国、巴西外，现在印度也处在新冠疫情的高危地带，所以口罩对这里的人来说就是必不可少的必需品。据印度媒体报道称，在新冠疫情期间，印度突然刮起了戴金口罩炫富的风潮（由于黄金资源稀
6月18日，据外媒报道，以色列的研究人员发明了一种可重复使用的口罩，可以使用手机充电器充电加热从而杀死新冠病毒。口罩外观类似标准N95口罩，前面有一个呼吸阀并用带子固定在头部。口罩的US
6月29日，据媒体报道，美国航空航天局（NASA）喷气推进实验室开发了一款项链，会在手部即将触碰脸部时发出振动警告，以减少新冠病毒的传播。报道称，这款可穿戴设备名为Pulse，是一个3D打印的
2020年上半年的最后一个月行将结束，夏天如约而至的同时，各种新旧谣言也纷至沓来，大部分都是紧跟新冠疫情在编故事。今天，微信官方总结了6月份朋友圈内流传最广的十大谣言，其中七个都和新冠
7月11日，据外媒报道，联合国发布的最新报告显示，2011年以来，对大象和犀牛的偷猎持续减少，象牙和犀牛角的售价也不断走低，但与此同时，被怀疑为新冠病毒中间宿主的穿山甲鳞片缴获量却在五年间
7月10日，据央视新闻消息，在国务院联防联控机制举行发布会上，海关总署通报厄瓜多尔三家企业产品的集装箱环境、货物外包装存在被新冠病毒污染风险，并暂停这三家企业在华注册资格和产品出进口业
2020年马上就要过完一半了，今年大部分人的生活都要因为新冠病毒疫情受到影响，这种日子何时到头？想完全恢复过去的情况应该不可能了，中国工程院院士钟南山表示，今冬明春新冠肺炎疫情不会消失
上个月底，印度电子信息技术部宣布，禁止包括TikTok、微信、茄子快传、UC浏览器、微信、QQ、快手和美图等在内的59款中国应用。对于这样的举措，印度在声明中提到这些应用存在安全问题。&ldquo
eMarketer发布数据显示，受新冠疫情影响，谷歌的广告业务将下降5.3%。eMarketer在报告中表示，这是2008年以来谷歌广告收入的首次下降。其原因主要是因为旅游公司受疫情打击较大，从而导致投放减少。旅游行业的广告收入一直是谷歌广告收入的重要组成部分。不久前，谷歌旗下的Youtube开始允许点击视频广告直接接入到品牌商售卖商品的页面中，以增加在线购物的引流。Youtube方面表示，发现消费
爱奇艺现已开启年中狂促，大家期待已久的京东联合会员降至 118 元，一次开通享双重权益，主要以黄金会员联合套餐为主，大家可按需选择：黄金连续包..
阅读中学生通常词汇量不低，阅读英文书籍却依然有难度。这是因为读得少，中美两国学生在阅读量上有着巨大的差异。要拥有扎实的英文功底，除了背单..
今日，充电产品创业公司 SHARGE 闪极在深圳召开产品发布会，会上闪极发布了一款100W氮化镓四口充电器，在此之前闪极已经发布了一款90W氮化镓三口充..
币安完成了第12次BNB季度性销毁，共销毁3，477，388 BNB。本次销毁期为2020年4月至6月，通过币安现货交易平台、现货杠杆交易平台、合约交易平台以..
今年 7 月份以来，A股上证指数在历经了半年的涨涨跌跌之后，终于突破 3000 点并连续上涨，最高冲到3458. 79 点的高位。虽然“ 716 茅台事件”让A股..
2020年7月17日，镜像网络MW测试网络正式上线90天，官方发布了一份数据报告，各项数据超出预期，表现优异。截止至7月16日12：00点(UTC+8)，镜像网络..
7月17日，“奔跑吧 台铃”——2020超级品牌嘉年华在全国一百多座城市拉开帷幕，首站洛阳启动仪式上，台铃营销公司总经理陈迎升宣布“台铃719粉丝节..
现如今，市面上适合家居清洁的产品数不胜数，品牌层出不穷。其中，智能扫地机器人的表现最为出色，深受广大消费者欢迎。想买扫地机器人的消费者有..
数字货币交易趋势——智能交易20世纪40-50年代，美股市值超过90%的部分为散户持有。2018年年中，美国个人投资者持有市值占比不到6%。Coalition最新..
一直深耕“省钱加油”全国智慧出行服务的光汇云油，迎来了第五个 719 加油狂欢节。从光汇云油官方获悉，今年 719 加油节将一如既往的持续一个月( ..
一直深耕“省钱加油”全国智慧出行服务的光汇云油，迎来了第五个719加油狂欢节。从光汇云油官方获悉，今年719加油节将一如既往的持续一个月(7月19..
企业在数字化转型过程中，如何应对数字化人才短缺成为了最大挑战。同时，很多企业还意识到在外部人才争夺战日益激烈的大背景下，仅仅靠引进外部人..
DoNews7月19日消息（记者 翟继茹）19日，据外媒报道，谷歌公布的最新的广告规则，从8月18日开始，将禁止有关传播新冠病毒阴谋论的广告。谷歌发言人..
7月18日晚上，王思聪对于自家IG战队教练克里斯与LNG选手出现矛盾一事，在微博上表示吐槽了这件事情，但之后LNG老板李麒麟也发文表示不满。..
苹果公司公布了一项Apple Pencil新专利，通过一组特殊的光传感器，检测和采样现实中物体的颜色。用Apple Pencil触碰物体之后，绘图应用自动切换到..
据央视财经报道，从7月1日起，被称为史上最严的空调新能效标准开始实施。据悉，新国标将原本定频、变频空调能效进行了合并，能效等级也从原本的3级..
在Cloudflare的部分网络服务出现故障后，官方发布事故报告，称骨干网络的配置错误导致了持续 27 分钟的宕机。..
7月17日，据外媒报道，联合国环境规划署和国际能源署（IEA）共同发布的一项报告指出，如果全球采取协调一致的行动推动实现节能和气候友好型制冷转..
这个牌照允许AutoX在硅谷中心城市圣何塞地区进行可载人的全无人驾驶，包括比邻机场、Paypal总部的核心商业区主干道等道路。..
雷锋网按，继此前大手笔投资 Aurora 之后，电商巨头亚马逊再次将手伸向了自动驾驶行业。上月月底，它们花 13 亿美元收购了自动驾驶独角兽 Zoox。相..