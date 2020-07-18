谷歌广告新规禁止宣传新冠阴谋论 将于 8月18日实施

eMarketer发布数据显示，受新冠疫情影响，谷歌的广告业务将下降5.3%。eMarketer在报告中表示，这是2008年以来谷歌广告收入的首次下降。其原因主要是因为旅游公司受疫情打击较大，从而导致投放减少。旅游行业的广告收入一直是谷歌广告收入的重要组成部分。不久前，谷歌旗下的Youtube开始允许点击视频广告直接接入到品牌商售卖商品的页面中，以增加在线购物的引流。Youtube方面表示，发现消费