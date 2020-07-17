B站将在7月31日推出11款新品游戏

凤凰网科技讯 （作者/郑媛）6月26日消息，在BILIBILI十一周年发布会上，B站CEO陈睿表示，在跨年晚会之后，明显能感受到B站的影响力在扩大。对于“B站变了”这种说法，陈睿也在发布会上作出了回应，他认为，“B站有变化，但在越变越好，B站的属性和内容的竞争力是不变的。”陈睿在发布会上阐述了B站的变与不变。陈睿认为，第一点变化是B站的用户的变多，在第一季度B站的月活跃用户达到1.72亿，但是B站的用户属性没有变化，新增用户?