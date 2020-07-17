B站将在7月31日推出11款新品游戏

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B站将在7月31日推出11款新品游戏

2020-07-17 19:53 · 稿源：站长之家

今日，B站游戏宣布将在 7 月 31 日晚 8 点，以直播的形式举办游戏新品发布会，预计将有 11 款游戏产品与玩家们见面。

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