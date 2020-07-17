国家能源局：我国公共充电桩达55.8万个 数量居全球首位

据国家能源局消息，截至 2020 年 6 月底，全国各类充电桩保有量达132. 2 万个，其中公共充电桩为55. 8 万个，数量位居全球首位。
据国家能源局消息，截至 2020 年 6 月底，全国各类充电桩保有量达132. 2 万个，其中公共充电桩为55. 8 万个，数量位居全球首位。
支付宝最新公布数据，包括特来电、星星充电的两大民营充电运营商，以及联行科技(含国网)、快电的两大聚合充电平台，已经全部登陆支付宝，通过小程序开设了充电服务的“办事处”。截至目前，支付宝已经实现覆盖全国95%以上的电动汽车充电桩网络，覆盖率为行业第一。
继国家发改委,工信部陆续发布了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》、《新能源汽车产业发展规划(2021～2035)》征求意见稿,为响应国家新基建号召,青莲云发布了青莲安充新能源充电桩运营管理平台,青莲安充是一款标准化的平台类软件产品,覆盖了充电桩日常运营过程中必备的业务功能和管理功能,实现部署即运营。为解决充电桩接入周期长,调试难高等问题,青莲云正式推出青莲安充-充电桩设备测试平台,目前该平台已上线使用。什?
DoNews7月8日消息（记者 翟继茹）8日，支付宝发布数据显示，截至目前，其已经实现覆盖全国95%以上的电动汽车充电桩网络。支付宝表示，针对电动汽车充电行业，将推出B端充电支付解决方案，可实现全平台通用，可使得跨运营商支付更为顺畅；同时，开放芝麻信用、行业风控等平台能力，帮助商家提供更便捷服务的同时，降低资损风险。支付宝数字生活委员会相关负责人表示，支付宝很早已经开始打造针对电动汽车的车主服务生态，充电服务一
【TechWeb】7月5日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，北美的特斯拉超级充电桩（Supercharger）使用率已达疫情前高点（pre-covid high）。特斯拉马斯克还透露，欧洲（的超级充电桩使用率）落后了一周左右，中国和亚太地区总体上非常好。上月中旬，马斯克也分享过这个数据。当时，中国、亚太地区特斯拉超级桩使用率已超过疫情前高点；北美使用率正在快速追赶，逼近80%；欧洲使用率略低于北美。特斯拉电动车主
7 月 5 日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特发文称，北美的超级充电器使用量已经达到了疫情前峰值，欧洲落后了一周左右，中国和亚太地区总体上表现出色。在近日特斯拉还公布了2020年第二季度电动汽车交付量，特斯拉第二季度交付8. 2 万辆，受此影响股票大涨8%
在新基建政策的加持下，充电桩市场正在迎来黄金发展期。同时，随着充电桩技术的发展，未来的汽车市场充满多种可能，新能源汽车市场越来越有看头。根据中国充电联盟数据，2019年全国充电基础设施增量为41.1万台，同比增加18.1%，新增新能源汽车与充电桩车桩比达到2.9:1。截止2019年12月我国充电桩保有量达到121.9万台，其中公共充电桩51.6万台，私人充电桩70.3万台，车桩比约为3.4:1。天眼查专业版数据显?
随着共享经济的发展与普及，其越来越成为生活的一部分，为人们提供便利。在中国中医科学院西苑医院服务台、门诊大厅等人流密集的区域，可以看到统一摆放的来电共享充电宝设备，不时有用户租借。据悉，共享充电宝开创品牌来电科技已独家入驻西苑医院，为患者及陪护人员提供安全便利的手机续航服务。中国中医科学院西苑医院位于北京市海淀区三山五园腹地，始建于 1955 年 12 月，是新中国成立后由中央人民政府建设的第一所大型中医医
6月23日凌晨，苹果首次举办了线上全球开发者大会WWDC20，并发布了期待已久的iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS系统更新。iOS 14作为众望期盼的焦点，网友也不断发掘出其隐藏功能。6月24日，据
2020 慕尼黑上海电子展在上海国家会展中心隆重举办。作为全球领先的无线充电技术方案和模组供应商——斯普奥汀科技盛装亮相本届展会，现场实地搭建了智能家居、消费电子、工业、智慧出行等行业的应用场景，并带来了全球领先的手机隔空中远距离无线充电技术及多款不同功率的“蕊磁”磁共振无线充电标准模组的展示，吸引了众多关注目光。 斯普奥汀科技自成立以来，不间断对磁共振无线充电技术投入研发，至今已迭代多个版本。为数百?
随着很多国家和地区开始复工，也要求复工的企业和民众出行、工作的时候佩戴口罩，提升防护能力，于是各种新型的口罩也被研发出来。近日以色列研究人员就开发出了一种充电口罩，在充电加热半小时之后，可有效消毒。
共享充电宝服务商“小电科技”已同浙商证券签署上市辅导协议，拟于创业板挂牌上市。如小电成功上市，将成为共享充电宝第一股。公开资料显示，共享充电宝行业目前已走进盈利阶段，但变现模式单一、产品同质化问题始终未解。艾瑞数据显示，2017年中国共享充电宝交易规模9.9亿元，2019年该数据飙至79.1亿元，2022年预计将达到241亿元。天眼查专业版数据显示，我国共有超2千家企业名
“铃......”7 月 10 日17：00，北京、天津、浙江等地高考的最后一场考试结束。高考并不是终点，而是一个全新的开始。普通高中生还在计划如何庆祝高考结束，学霸们早已经开始摩拳擦掌，准备选择专业，提前迎接全新的大学生活。下班路上刚好路过高考考场，高中生们三三两两的围在一起聊天，大多是晚上去哪里庆祝，最近追哪些综艺......但有两位学霸同学的对话引起了小编的注意。没想到这届学霸们的聊天这么硬核，十七八岁的年纪早已
近期，还是有很多关乎民生的好消息。随着我国北斗三号系统组装完成，北斗开始提供高水准定位服务，此举将给很多行业企业赋能，并给人们的生活带来极大便利。“高精度定位是北斗区别于GPS等其他全球卫星导航系统的差异化服务之一。”上海北斗导航创新研究院智库首席专家曹冲表示，现在的汽车导航、手机定位、无人机自动“巡航”等应用只开发了精准时空需求的5%，还有95%基于精准时空的创新应用没有被激发出来。随着5G、人工智能的加
除了国内用户外，苹果也已经悄悄向国外用户开启了调查，主题是如何处理iPhone旧款充电头，而在这之前，除了少许型号外，iPhone基本都是标配5V1A充电器，实在是让人提不起精神。从这次的行为看
这两年，华为在手机快充功率方面似乎有点“不思进取”，最大仍然停留在40W，而友商已经做到65W，甚至在向100W迈进。根据3C认证查询，华为一款型号“HW-110600C00”的手机
6月29日消息，有爆料称iPhone 12将不再赠送充电器、耳机等配件。李楠表示，考虑到环保，苹果早就该停止赠送充电线、有线耳机和5V/1A充电器了。知名分析师@郭明錤在一份报告中透露，苹果将
近日，来电科技与重庆最大的网红火锅店枇杷园食为鲜火锅达成战略合作，独家入驻枇杷园火锅门店，为食客提供安全便捷的共享充电服务。来电共享充电宝的入驻助力枇杷园火锅完善服务体系，让食客在山头边吃火锅边赏重庆美景，畅享不断电的热辣时光。重庆这座火锅城市林立着大大小小的火锅店，其中枇杷园食为鲜火锅是尤为特别的一家，特别之处在于老板把一整座山承包下来开火锅店，璀璨灯火下漫山遍野的火锅盛宴让它成为网红打卡地，吸
为什么充电宝能带上飞机却不能托运？6月19日消息，联想官方解释，这是锂电池的锅。因为锂电池在受挤压、高温或者低温等极端情况下容易引发危险，而且飞机在高空飞行时气压变化大，如果遇上颠
手机作为现代人最重要的工具之一，没电可以说是最大的焦虑了，尤其是在长途旅行途中。如果在坐火车时，没有携带充电宝，同时手机也要没电了，我们首先会想到给手机充电。那么火车上能够充电吗
日前，法国《世界报》网站刊发了题目为《风暴中的共享经济还没认输》的文章，认为新冠给共享经济带来危机的同时，也带来机会。疫情在国内倒逼企业用工模式升级的同时，也促进共享经济迸发更多新活力。一个例子是，盒马鲜生等开创员工共享新模式，“接收”了不少受疫情打击的餐饮业员工;另一个例子是，随着复工复产、消费逐渐反弹，聚美集团旗下街电等共享充电宝企业迎来需求反弹。共享经济祭出更多“新玩法”今年 2 月，西贝餐饮董
DoNews7月17日消息（记者 吴丽）7月17日，玛莎拉蒂首款“触电”车型新Ghibli正式发布。据悉，新Ghibli率先搭载了腾讯车联共同打造的全新车载互联系..
今年315晚会上，汉堡王被内幕人士举报称，员工用过期面包做汉堡，还随意修改鸡腿排保质期，而这些举动总部都知道。而在美国，汉堡王的一则新广告也..
在5月中旬获得工信部批准后，小鹏汽车成为中国造车新势力中，为数不多拥有生产资质、自建工厂的制造能力的车企。刚刚，小鹏汽车正式在北京、上海、..
7月17日，据媒体报道，FBI（美国联邦调查局）开始对近日发生的推特遭黑客攻击事件展开调查。据悉，7月15日，推特遭大规模黑客入侵，多位名人政要和..
7月17日消息，MIUI宣布小米自研并开源的端上机器学习框架MACE已经随着其他几百万个开源项目以数字光感档案胶片的形式被GitHub官方储存在北极代码仓..
7月17日消息，小米10青春版桃子西柚、四季春奶绿8GB+256GB版首销，售价2599元。小米10青春版采用了潜望式长焦镜头，这是小米第一次使用潜望镜头，..
【TechWeb】7月17日消息，宁德市代发布公告，公布非公开发行股票发行结果，其中高瓴资本认购100亿元，本田认购37亿元。根据公告，宁德市代本次发行..
【TechWeb】7月17日消息，乐视退发布公告，截至2020年7月17日，退市整理期已交易29个交易日，剩余1个交易日。公司股票在退市整理期交易期间，公司..
【TechWeb】7月17日消息，游族网络发布2020年半年度业绩预告，报告期内，归属于上市公司股东的净利润为48,848万元至50,883万元，去年同期盈利为40..
2020年7月18日，这天是周末的第一天，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今日的问题是“跑步的时候握紧拳头，会有什么结果？”这个相信很多人还..
今日，全国“携号转网”用户正式突破 1000 万，98.3%用户办理“携号转网”后没有再次转网，有1.3%( 13 万)用户经过比较后又携回了原有运营商，还有..
7月17日消息，保时捷官方公布了上半年业绩情况。数据显示，今年上半年，保时捷全球新车交付量116964辆，受新冠疫情影响其经销店暂停经营数周，导致..
今日，B站游戏宣布将在 7 月 31 日晚 8 点，以直播的形式举办游戏新品发布会，预计将有 11 款游戏产品与玩家们见面。..
近日，市场监管总局召开“维护平台经济良好市场秩序促进行业健康发展”座谈会，百度、京东、快手、奇虎360、搜狗、美团、 58 同城、新浪微博、字节..
据国家能源局消息，截至 2020 年 6 月底，全国各类充电桩保有量达132. 2 万个，其中公共充电桩为55. 8 万个，数量位居全球首位。..
夏天是葡萄等众多水果上市的旺季，对于一串葡萄能有多贵，相信很多网友以前都没能想到可以卖8.5万元，这件事最近就发生在日本石川县。..
据中国信通院CAICT消息，2019年11月27日中国电信、中国移动、中国联通在全国正式提供“携号转网”服务，用户可以在保持号码不变的情况下选择电信、..
Intel 11代酷睿家族低功耗移动版Tiger Lake即将发布，桌面版Rocket Lake则要等到明年上半年，但是更往后的12代桌面版Alder Lake已经在紧锣密鼓地开..
2017年6月23日，在中国浙江乌镇举办了一场举世瞩目的围棋挑战赛，由谷歌人工智能阿尔法狗对阵当前世界排名第一的棋手柯洁，经历了4个多小时的酣战..
返利网数据研究院对外发布2020年6月《网购用户消费决策洞察月报》（以下简称“月报”）。月报基于2020年6月份返利网平台的全网数据，从站内搜索、..