国家能源局：我国公共充电桩达55.8万个 数量居全球首位

“铃......”7 月 10 日17：00，北京、天津、浙江等地高考的最后一场考试结束。高考并不是终点，而是一个全新的开始。普通高中生还在计划如何庆祝高考结束，学霸们早已经开始摩拳擦掌，准备选择专业，提前迎接全新的大学生活。下班路上刚好路过高考考场，高中生们三三两两的围在一起聊天，大多是晚上去哪里庆祝，最近追哪些综艺......但有两位学霸同学的对话引起了小编的注意。没想到这届学霸们的聊天这么硬核，十七八岁的年纪早已