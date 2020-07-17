淘宝上线书旗小说轻应用 小说类型覆盖20余种

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淘宝上线书旗小说轻应用 小说类型覆盖20余种

2020-07-17 15:47 · 稿源：站长之家

近日，近日淘宝上线书旗小说轻应用，产品定位于给淘宝用户提供免费的数字阅读服务，首期已经上线 10 万本网络文学作品，类型覆盖都市、玄幻等 20 余种。

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