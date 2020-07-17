淘宝上线书旗小说轻应用 小说类型覆盖20余种

近日，近日淘宝上线书旗小说轻应用，产品定位于给淘宝用户提供免费的数字阅读服务，首期已经上线 10 万本网络文学作品，类型覆盖都市、玄幻等 20 余种。
很多人说：“如果人生可以重来过，我一定会将曾经使自己后悔的事，重新做一次，求得无怨无悔。”可惜的是，人生无法重来。幸运的是，不管你有多少天马行空的想法，突破天际的脑洞，都能通过文字表达出来！亲爱的作者朋友们，如果你想写下心中的故事，成为下一个流派之王，那么就提笔来战！必看小说联手简书“如果人生可以重来”有奖征文来了，万元大奖，助力圆梦！只要你的作品足够精彩，都有机会在本届征文中崭露头角，获得大奖！
今日，淘宝发布“一亿新生计划”，宣布进军教育领域，上线淘宝教育频道。依托淘宝8亿活跃用户，直播、营销、小程序等工具及“猜你想学”的能力，淘宝将搭建全新的在线教育基础设施，未来三年帮助超1000家教培和知识付费机构获取10万名以上新生。
直播电商很热。但很多人对此的理解是从抖音快手近期的几场“首秀”里得来的;对于深耕 4 年、已然形成规模和生态的淘宝直播，人们反而有太多想当然。
阿里巴巴在杭州宣布成立淘宝教育事业部，正式进军教育行业。淘宝教育事业部总经理黄磊表示，将在未来三年内引入 1000 家头部教育机构，并给机构带来一亿新生。他强调：“一亿新生计划的本质，是通过数字化让教育实现全民普惠。”
去年 7 月份，我还在新榜做咨询顾问时，曾经参与过「 2019 年内容产业流量分析」的研究，感兴趣可以拉到最后阅读原文复习。
在阿里，有个牛人只靠着写好代码这一件事就成为阿里巴巴合作人，他就是被称为“淘宝扫地僧”的多隆(蔡景现)。
即使李佳琦、薇娅等主播的带货数据令人眼馋，也太难复制。对于大多数淘宝商家来说，如何脚踏实地借助直播带货风口赚钱才是正经事。
00 后淘宝创业翻倍据深圳市匀思电子商务有限公司了解，淘宝数据显示，疫情期间涌入淘宝的线下商家数量同比上升200%;近 3 个月，来淘宝创业转内销的外贸企业数量增长160%。淘宝行业负责人张凯夫表示，现在每天有 4 万人涌入淘宝创业。其中，深圳市匀思电子商务有限公司发现创业女性越来越活跃。阿里巴巴发布的淘宝女性创业数据显示，截至目前，淘宝天猫女掌柜占比近一半。其中， 90 后占比近半，位居第二的是 80 后女老板，占比超过
互联网诞生以来，的确是给我们的生活带来了很多便利。但是这些便利并不是所有人都能享受到。
3 月 26 日，阿里正式推出淘宝特价版，上线至今仅仅三个月，在苹果AppStore上的下载量已经连日稳居第一名。淘宝C2M事业部对外透露的数据显示，上线以来淘宝特价版DAU每 20 天翻一番，相比正式上线时实现 10 倍增长。 618 期间，淘宝特价版一天净增 100 万新注册用户。
今日，淘宝发布“一亿新生计划”，宣布进军教育领域，上线淘宝教育频道。
这两年，创业之风一直在吹，大家都在很多人都在追求自己做老板，从而实现财务自由。新手总是在项目之间徘徊，因为他们不知道项目的背后是需要流量支撑起来的。
近日，网友苟晶在网上发文称，当年因为高考被顶替两次的事情想替自己讨回一个公道。苟晶高考被顶替是怎么回事呢？后来她的生活怎么样呢？
B站的另一大商业化法宝——“悬赏计划”也正在加速推进中。有知情人士透露，B站的“悬赏计划”已经从简单的“UP主推荐”广告发展出了更直接的带货模式，目前已进入第三期内测招商，视频和直播间可挂淘宝链接。用户在观看视频及直播时可直接找到商品链接入口，点击即可跳转至第三方电商平台商品详情页。
这两年，创业之风一直在吹，大家都在很多人都在追求自己做老板，从而实现财务自由。新手总是在项目之间徘徊，因为他们不知道项目的背后是需要流量支撑起来的。
不少淘宝商家都遇到一个困扰，就是商品图片中使用到一些字体可能有侵权的风险，有时候一次侵权就需要付出很多的代价。如何在淘宝页面上使用字体时免受侵权风险呢，这里我们推荐字体超市的商业字体，让各位设计淘宝页面时不再有这样的困扰。
日前，淘宝发布了一项针对教育行业的招商计划，称将依托淘宝 8 亿活跃用户帮助教培和知识付费机构从线上引流。淘宝还计划利用直播、营销、小程序等工具及“猜你想学”的运营工具在平台完成交易闭环，正式公布了淘宝进军教育行业。深圳易知教育认为，这一举措并不令人意外，受疫情影响，线下教育机构纷纷寻找获客渠道，来解决自己遇到的经营难题。一、行业巨头纷纷进军教育行业深圳易知教育还发现，除了淘宝以外其他互联网巨头也在?
淘宝发布“一亿新生计划”，正式宣布进军教育领域。淘宝方面表示，依托淘宝8亿活跃用户，直播、营销、小程序等工具及“猜你想学”的能力，淘宝将搭建全新的在线教育基础设施，未来三年帮助超1000家教培和知识付费机构获取10万名以上新生。淘宝对外解释，作为中国最大的线上零售平台，淘宝天生就有大量的教育类供给与需求。淘宝公布数据显示，2020年1月-5月，教育培训类商品在淘宝上?
腾讯状告老干妈拖欠QQ飞车千万广告费的乌龙事件，在发酵两天之后热度仍然居高不下，让全国人民操碎了心。
6 月 15 日那天我在自己的社群“老胡淘客俱乐部”里说了一句话，说接下来联盟可能要对返利政策继续调整，但具体是啥我暂时也不太清楚，细节不知道，但是大的方向应该还是让所有人去推品卖货。这个消息也是一个朋友当时跟我提了一嘴，我才知道的。
林肯首款中国“智”造大型美式豪华SUV——全新林肯飞行家Aviator已于7月8日正式上市。凭借傲视同级的澎湃动力、舒适灵活的敞阔空间、以人为本的前..
网易云正式宣布更名为“网易数帆”，更名之后将更加聚焦企业数字化需求下的基础软件领域业务，并正式发布四款产品品牌：云原生软件生产力平台“网..
2017 年 7 月，如同今天一样阳光和暖意洒满了每一条街道彼时，传统的家居建材行业模式正在逐渐分散新模式新平台初现萌芽四五个人，租来的办公场地..
近日，国家发改委、网信办、工信部等 13 个部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出支持 15 种新业态..
近日，由广告主评论主办，中国传媒大学广告学院提供学术支持的新生2020——第十二届广告主峰会，邀请了零售、快消、互联网等不同行业具有代表性的..
7月17日消息，因使用过期食品被央视315曝光后，汉堡王被推上舆论浪尖。值得注意的是，有网友在看到央视315晚会之后，专程来体验了汉堡王。据央视3..
据外媒报道，自2020年3月市场触底以来，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司持有的苹果股份价值已大增 400 亿美元，但保险和能源等其他支柱业务受疫情..
奈雪的茶的粽子、北京护国寺的豆汁儿、四川的张飞牛肉、苏州严阿姨的八宝饭……这些年，你吃过多少“盒马特产”?..
小微企业，是一个庞大的群体。截至2020年3月末，我国纳入市场监管总局小微企业名录的个体工商户为6523万户，庞大数字背后，贷款数据却显现出小微企..
7 月 15 日消息，公主购“地道中国味” 2020 第二场‘寻味湖北’公益助农活动圆满告捷， 125 吨“湖北水果”抢购一空。“今天这场直播再次刷新了直..
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今天，杭州市与蚂蚁集团进行战略合作签约，上线全国首个区块链电子印章应用平台。杭州市企业电子印章都将脱敏上链，实现一个实体印章对应一个区块..
传统的刷牙方式不太容易把口腔最深处的臼齿刷干净，而且使的力气稍大了，也很容易导致牙龈出血。而电动牙刷的工作原理是以震动频率对牙齿做清洁。..
口腔问题，是现在很多人都要面对的疾病，比如有龋齿、牙周病、智齿等等。所以日常的护理清洁是必不可少的，如何选一把好的电动牙刷也很重要，普通..
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