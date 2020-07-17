淘宝上线书旗小说轻应用 小说类型覆盖20余种

很多人说：“如果人生可以重来过，我一定会将曾经使自己后悔的事，重新做一次，求得无怨无悔。”可惜的是，人生无法重来。幸运的是，不管你有多少天马行空的想法，突破天际的脑洞，都能通过文字表达出来！亲爱的作者朋友们，如果你想写下心中的故事，成为下一个流派之王，那么就提笔来战！必看小说联手简书“如果人生可以重来”有奖征文来了，万元大奖，助力圆梦！只要你的作品足够精彩，都有机会在本届征文中崭露头角，获得大奖！