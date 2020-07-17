趣头条公布整改举措 此前趣头条APP已在安卓应用商店下架

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趣头条公布整改举措 此前趣头条APP已在安卓应用商店下架

2020-07-17 08:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息：就在刚刚，针对 315 晚会的点名，趣头条发布整改举措称，将积极配合主管部门的调查，迅速成立广告生态治理专项工作组，连夜组织公司技术、产品、审核、商业化、法务、财务等部门调取数据，追根溯源，直面问题，举一反三，查缺补漏。

同时，即日起开展对平台广告联盟的代理商全面核查和整改，严格规范代理商合作机制和流程，对有问题的代理商立即停止合作。第一时间对广告运营负责人作停职处理，立即加强广告审核力度，升级广告审核标准和规则，全面清查库存广告内容，并在趣头条APP首屏设置广告问题投诉入口。

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昨日晚间，315 晚会曝光称，趣头条上，充斥着许多虚假宣传疗效的广告，自称趣头条的广告核心授权代理商广州天拓网络技术有限公司称，就算没有资质，天拓也可以开户，帮助投放广告。

同时，在趣头条上还有“边玩手机边赚钱”的广告会频频出现，这些广告无一例外地宣称如何轻松赚钱，同时不停跳出一个微信号。添加这个微信号后，对方发来一个网址，打开网址发现，里面有快3、幸运飞艇、香港六合彩、大发六合彩等 43 项彩票、 6 项棋牌游戏，甚至还有现场购买彩票的直播。

对此，趣头条发文回应称，高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。

在央视 315 晚会点名曝光之后，趣头条已在各大安卓应用商店下架。对此，趣头条方面回应称，已紧急排查相关问题，已安装用户不影响使用。

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