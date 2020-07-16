这些APP赶紧卸载！315晚会曝光手机里的窃贼插件

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息：在今晚的315晚会上，央视还曝光了手机SDK插件窃取用户隐私问题。

据悉，SDK，是在手机软件中，提供某种功能或服务的插件，技术人员检测了50多款手机软件，这些软件中分别含有上海氪信信息技术有限公司和北京招彩旺旺信息技术有限公司两家公司的SDK插件，这两个插件，都存在在用户不知情的情况下，偷偷窃取用户隐私的嫌疑，涉及国美易卡、遥控器、最强手电、全能遥控器、91极速购、天天回收、闪到、萝卜商城、紫金普惠等50多款手机软件。

检测人员称：“它会读取这部设备的IMEI、IMSI、运营商信息、电话号码、短信记录 、通讯录、应用安装列表和传感器信息。并收集用户的联系人、短信、位置、设备信息等等。”

这些APP里的SDK来读取用户的隐私信息只是第一步，读取完成后，还会悄悄地将数据传送到指定的服务器存储起来。

检测人员介绍，因为SDK能够收集用户的短信，以及应用安装信息，一旦用户有网络交易的验证码被获取，极有可能造成严重的经济损失。

在此次检测当中除了内嵌SDK插件以外，工作人员还发现一些知名手机APP也有收集用户隐私的现象，涉及酷音铃声、手机铃声、铃声大全等多款软件。