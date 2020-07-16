2020上半年全国网上零售额超5万亿元 同比增长7.3%

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2020上半年全国网上零售额超5万亿元 同比增长7.3%

2020-07-16 11:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:今日，国新办就 2020 年上半年国民经济运行情况举行发布会。据国家统计局发布的上半年中国经济数据显示，上半年全国网上零售额51501亿元，同比增长7.3%，比1月至5月提高2.8个百分点。

其中，实物商品网上零售额43481亿元，增长14.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.2%，比一季度提高1.6个百分点;在实物商品网上零售额中，吃类和用类商品分别增长38.8%和17.3%，穿类商品下降2.9%。

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数据还显示，6月份，我国社会消费品零售总额33526亿元，同比下降1.8%(扣除价格因素实际下降2.9%，以下除特殊说明外均为名义增长)，降幅比上月收窄1.0个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额29914亿元，下降1.0%。

1—6月份，社会消费品零售总额172256亿元，同比下降11.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额155869亿元，下降10.9%。

按消费类型分，6月份，商品零售30263亿元，同比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点;餐饮收入3262亿元，下降15.2%，降幅比上月收窄3.7个百分点。1—6月份，商品零售157648亿元，同比下降8.7%;餐饮收入14609亿元，下降32.8%。

按零售业态分，1—6月份限额以上零售业单位中的超市零售额同比增长3.8%，百货店、专业店和专卖店分别下降23.6%、14.1%和14.4%。

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